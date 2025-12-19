Описание Фото Ответы на вопросы



Описание экскурсии Каир - столица Египта. Самый важный город в Африке. Каир играл ключевую роль в истории Египта. История Каира уходит корнями за 5000 лет. Современный Каир многогранный и многонаселенный,чтобы правильно посмотреть город вам нужен хороший профессиональный гид, который вам покажет красоту и расскажет об истории Каира. Организуем программу на самом высоком уровне: комфортабельный трансфер, опытный гид. Предлагаем вам уникальное погружение в мир древнеегипетской цивилизации. Вас сопровождает русскоязычный гид - египтолог, который вам расскажет об истории древнего Египта. Всё будет организовано на высшем уровне. В нашу программу входит посещение пирамид в гизе и GEM за один день. Мы вас влюбим в эту великую цивилизацию. Музей находится буквально в 2 км. от пирамид, он представляет собой четвертую Египетскую пирамиду на плато Гизы, созданную руками внуков великих фараонов. Самый классный музей в мире, весь мир долго ждал его открытия, на конец- то музей открыт для публики. Открытие GEM - вызывает большую сенсацию по всему миру. Специально в Каир многие туристы прилетают, чтобы посмотреть этот музей. В музее около 100 тыс экспонатов, включая 5000 экспонатов Тутанхамона и его золотые сокровища. Бесценная коллекция юного фараона уже представлена публике, можно увидеть самые разные предметы. Большой Египетский музей - подарок Египта миру. На строительство музея потратили больше 1,5 млрда долларов. Затем, в продолжение нашего путешествия, мы отправимся к подножию величественных пирамид Гизы. Плато Гизы - самый важный некрополь в древнем Египте. Там стоят самые великие пирамиды древнего Египта, такие как: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса -одно из семи чудес древнего мира. Сфинкс стоит на восточной части гизы охраняет пирамиды фараонов. Заключительным аккордом тура станет встреча со Сфинксом, хранящим ответы загадки прошлого, которые мы ищем до сих пор. Приглашаем вас в путешествие, которое запомнится надолго. Присоединяйтесь к нам, чтобы с головой окунуться в захватывающий мир древнего Египта! Важная информация: Забираем вас из Александрии на комфортабельном автомобиле и едем в Каир. В Каире вы посетите: 1-пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и Большой сфинкс 2-GEM Большой Египетский музей

