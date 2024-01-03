Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Групповая экскурсия в Александрии

Посетить легендарные пирамиды и Египетский музей с артефактами древности за 1 день

Приглашаем оценить главную достопримечательность Египта — пирамиды Гизы! Вы узнаете, для кого они строились, в чём секрет их долговечности и сколько веков они могут простоять.

Ещё одним порталом в мир древних цивилизаций станет знаменитый Египетский музей, где вы увидите мумии фараонов, старинные украшения, посуду, монеты и одежду.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии в мини-группе
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€120
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы оцените те самые открыточные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника Большого сфинкса с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению.

Египетский музей в Каире. Приготовьтесь увидеть самую большую и ценную коллекцию древнеегипетского искусства в мире! Мы покажем вам старинные украшения, игрушки, головные уборы и алебастровые вазы. Статуи фараонов, мумии и знаменитую золотую маску Тутанхамона.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 22$ взрослые, 11$ дети 6-12 лет, дети до 5 лет бесплатно
  • В наших программах нет принудительного посещения магазинов

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Александрии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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