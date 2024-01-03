Приглашаем оценить главную достопримечательность Египта — пирамиды Гизы! Вы узнаете, для кого они строились, в чём секрет их долговечности и сколько веков они могут простоять. Ещё одним порталом в мир древних цивилизаций станет знаменитый Египетский музей, где вы увидите мумии фараонов, старинные украшения, посуду, монеты и одежду.

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Описание

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы оцените те самые открыточные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника Большого сфинкса с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению.

Египетский музей в Каире. Приготовьтесь увидеть самую большую и ценную коллекцию древнеегипетского искусства в мире! Мы покажем вам старинные украшения, игрушки, головные уборы и алебастровые вазы. Статуи фараонов, мумии и знаменитую золотую маску Тутанхамона.

Организационные детали