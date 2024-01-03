Посетить легендарные пирамиды и Египетский музей с артефактами древности за 1 день
Приглашаем оценить главную достопримечательность Египта — пирамиды Гизы! Вы узнаете, для кого они строились, в чём секрет их долговечности и сколько веков они могут простоять.
Ещё одним порталом в мир древних цивилизаций станет знаменитый Египетский музей, где вы увидите мумии фараонов, старинные украшения, посуду, монеты и одежду.
Ещё одним порталом в мир древних цивилизаций станет знаменитый Египетский музей, где вы увидите мумии фараонов, старинные украшения, посуду, монеты и одежду.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Пирамиды Гизы и Сфинкс. Вы оцените те самые открыточные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника Большого сфинкса с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению.
Египетский музей в Каире. Приготовьтесь увидеть самую большую и ценную коллекцию древнеегипетского искусства в мире! Мы покажем вам старинные украшения, игрушки, головные уборы и алебастровые вазы. Статуи фараонов, мумии и знаменитую золотую маску Тутанхамона.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 22$ взрослые, 11$ дети 6-12 лет, дети до 5 лет бесплатно
- В наших программах нет принудительного посещения магазинов
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Александрии
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — Организатор в Александрии
Провёл экскурсии для 22 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мухаммед, я представляю официальную туристическую компанию в Египте. Мы работаем только с лицензированными профессиональными гидами. Относимся к своему делу с ответственностью и душой.
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