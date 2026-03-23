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на протяжении всего дня. План осмотра достопримечательностей был скорректирован с учетом наших пожеланий и того, что мы уже видели сами. Среди прочего советуем посетить Королевский ювелирный музей, находящийся в симпатичном дворце. Гид оплачивал входные билеты в музеи, так как возможности оплатить картой (а в Египте входные билеты в музеи оплачиваются только картой!) у нас не было. Знание русского языка у гида хорошее. Взаимодействие и коммуникация были комфортные. Финальный расчет был произведен корректно. Все прошло замечательно. Водитель вернул нас обратно в отель. Погрузились в атмосферу современной Александрии! Получили массу впечатлений! Большое спасибо!