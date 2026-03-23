Александрия, город с богатой историей и культурным наследием, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего Египта.
На экскурсии вы посетите Александрийский национальный музей, где собраны артефакты разных эпох, спуститесь в катакомбы Ком-эль-Шукафа, увидите величественную Александрийскую библиотеку и узнаете историю цитадели Кайт-Бей. Не упустите шанс увидеть Колонну Помпея и дворец последнего короля Египта. Трансфер и услуги русскоговорящего гида включены
На экскурсии вы посетите Александрийский национальный музей, где собраны артефакты разных эпох, спуститесь в катакомбы Ком-эль-Шукафа, увидите величественную Александрийскую библиотеку и узнаете историю цитадели Кайт-Бей. Не упустите шанс увидеть Колонну Помпея и дворец последнего короля Египта. Трансфер и услуги русскоговорящего гида включены
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Александрийский национальный музей
- 🕳 Катакомбы Ком-эль-Шукафа
- 📚 Александрийская библиотека
- 🏰 Цитадель Кайт-Бей
- 🗿 Колонна Помпея
Что можно увидеть
- Александрийский национальный музей
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа
- Александрийская библиотека
- Цитадель Кайт-Бей
- Колонна Помпея
Описание экскурсии
- Александрийский национальный музей, в котором представлено около 1800 артефактов разных эпох: фараонской, римской, византийской и исламской. Вы сможете увидеть и артефакты относительно современных времён, начиная с эпохи династии Мухаммеда Али-паши и заканчивая революцией 23 июля 1952 года.
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа — архитектурный комплекс, на трёх уровнях которого расположены гробницы римской знати. По винтовой лестнице можно спуститься в подземную ротонду. Вы увидите триклиний, где родственники умерших пировали на каменных скамьях, и статуи Собека и Анубиса в римских доспехах.
- Александрийская библиотека — самая большая в мире. Сейчас здесь хранится 8 миллионов книг. Вы посетите её открытый двор, где стоят статуи Александра Македонского и Птолемея Первого, и осмотрите здание библиотеки снаружи.
- Цитадель Кайт-Бей — форпост, построенный на месте древнего Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира. Вы послушаете впечатляющую историю цитадели, которая не единожды пережила захваты и разрушения.
- Колонна Помпея. 30-метровый гранитный обелиск возвышается среди руин древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
- В стоимость входит трансфер из отеля или порта на комфортабельном авто, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода.
Дополнительные расходы
- Цитадель Кайт-бей: взрослый — 5$, детский — 3$.
- Колонна Помпея: взрослый — 5$, детский — 3$.
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа: взрослый — 5$, детский — 3$.
- Александрийский музей: взрослый — 6$, детский — 3$.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 23 мар 2026
Все прошло гениально! Все во время , четко по времени. Автомобиль в идеальном состоянии, работающий кондиционер! Водитель- супер !
Гид Саид - лучший гид Александрии!
Все рассказал , показал , не оставлял нас нигде ! С хорошим чувством юмора !
Выполнил все наши хотелки.
Время прошло просто великолепно.
Однозначно рекомендую!!!🫶
Гид Саид - лучший гид Александрии!
Все рассказал , показал , не оставлял нас нигде ! С хорошим чувством юмора !
Выполнил все наши хотелки.
Время прошло просто великолепно.
Однозначно рекомендую!!!🫶
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Большое спасибо гиду Ахмеду за великолепную экскурсию, глубокие знания истории, искромётный юмор! Благодаря вам этот день для нас стал волшебным, спасибо!
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Были на экскурсии в Александрии с Зиядом, очень понравился город и его достопримечательности. В программу экскурсии входят отличные локации для знакомства с городом, увидели много интересных мест и сделали очень
+1
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Г
Замечательный город Александрия, где все пронизано историей! Большое спасибо гиду Саиду и организатору за новые знания и впечатления, отличное настроение!
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Е
Экскурсия понравилась, посмотрели все заявленные объекты, правда русский язык не на высоком уровне, сначала даже трудновато было для восприятия, но рассказ был очень интересен, что через короткое время уже перестаёшь
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И
Брали экскурсию по Александрии на 2 взрослых и ребенка 6 лет. Ахмед откликнулся один из первых. Был все время на связи. Нас забрали из отеля. Водитель и экскурсовод сопровождали нас
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