Знакомьтесь, Александрия
Индивидуальная экскурсия в Александрии

Рассмотреть основанный Александром Македонским город со всех сторон

Микс культур в одном из крупнейших портов Средиземноморья сильно повлиял на облик и характер города. Мы выделим его главные черты.

Рассмотрим знаковые достопримечательности, посетим исторический музей и спустимся в катакомбы Ком-эль-Шукафа. Погуляем в цветущих садах Монтазы и увидим дворец последнего короля Египта. Познакомимся с детищем Александра Великого от и до.
Знакомьтесь, Александрия
Знакомьтесь, Александрия
Знакомьтесь, Александрия
Знакомьтесь, Александрия
Знакомьтесь, Александрия
Знакомьтесь, Александрия
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Александрийский национальный музей, в котором представлено около 1800 артефактов разных эпох: фараонской, римской, византийской и исламской. Вы сможете увидеть и артефакты относительно современных времён, начиная с эпохи династии Мухаммеда Али-паши и заканчивая революцией 23 июля 1952 года.
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа — архитектурный комплекс, на трёх уровнях которого расположены гробницы римской знати. По винтовой лестнице можно спуститься в подземную ротонду. Вы увидите триклиний, где родственники умерших пировали на каменных скамьях, и статуи Собека и Анубиса в римских доспехах.
  • Александрийская библиотека — самая большая в мире. Сейчас здесь хранится 8 миллионов книг. Вы посетите её открытый двор, где стоят статуи Александра Македонского и Птолемея Первого, и осмотрите здание библиотеки снаружи.
  • Цитадель Кайт-Бей — форпост, построенный на месте древнего Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира. Вы послушаете впечатляющую историю цитадели, которая не единожды пережила захваты и разрушения.
  • Сады Монтазы. Вы посетите королевские сады короля Фарука и увидите дворцы Харамлек и Саламлек, а также пройдёте по знаменитому мосту Монтаза и доберетесь до острова Чайного дворца, где увидите пляжи цариц.
  • По пути ко дворцу и садам Монтаза вы полюбуетесь прекрасной береговой линией, с которой открываются самые живописные виды города, включая старую гавань Александрии.
  • Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси, которая считается самой красивой в Александрии. Вы узнаете историю шейха, над могилой которого возведено это строение.
  • Колонна Помпея. 30-метровый гранитный обелиск возвышается среди руин древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
  • В стоимость входит трансфер из отеля или порта на комфортабельном авто, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода.

Дополнительные расходы

  • Цитадель Кайт-бей: взрослый — 5$, детский — 3$.
  • Колонна Помпея: взрослый — 5$, детский — 3$.
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа: взрослый — 5$, детский — 3$.
  • Александрийский музей: взрослый — 6$, детский — 3$.
  • Сады Монтазы: взрослый — 5$, детский — 3$.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Александрии

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиМузеиЛетниеНа весь деньОбзорныеКатакомбы Ком-эль-ШукафаКолонна ПомпеяМечеть Абу аль-Аббаса аль-МурсиСвятые местаКрепость Кайт-БейСамое главноеПопулярные места

Похожие туры из Александрии

Из Александрии - к сокровищам Каира
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить Египетский национальный музей, а затем - исламский район столицы
в вашем отеле
Завтра
4 янв
5 янв
6 янв
295236 за всё до 3 чел.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
5 янв
6 янв
7 янв
8 янв
220 за всё до 10 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
в любой точке Александрии
4 янв
5 янв
6 янв
7 янв
220 за всё до 10 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Александрии
ХОРОШО
🧭
ТАМ