Рассмотреть основанный Александром Македонским город со всех сторон
Микс культур в одном из крупнейших портов Средиземноморья сильно повлиял на облик и характер города. Мы выделим его главные черты.
Рассмотрим знаковые достопримечательности, посетим исторический музей и спустимся в катакомбы Ком-эль-Шукафа. Погуляем в цветущих садах Монтазы и увидим дворец последнего короля Египта. Познакомимся с детищем Александра Великого от и до.
Рассмотрим знаковые достопримечательности, посетим исторический музей и спустимся в катакомбы Ком-эль-Шукафа. Погуляем в цветущих садах Монтазы и увидим дворец последнего короля Египта. Познакомимся с детищем Александра Великого от и до.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Александрийский национальный музей, в котором представлено около 1800 артефактов разных эпох: фараонской, римской, византийской и исламской. Вы сможете увидеть и артефакты относительно современных времён, начиная с эпохи династии Мухаммеда Али-паши и заканчивая революцией 23 июля 1952 года.
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа — архитектурный комплекс, на трёх уровнях которого расположены гробницы римской знати. По винтовой лестнице можно спуститься в подземную ротонду. Вы увидите триклиний, где родственники умерших пировали на каменных скамьях, и статуи Собека и Анубиса в римских доспехах.
- Александрийская библиотека — самая большая в мире. Сейчас здесь хранится 8 миллионов книг. Вы посетите её открытый двор, где стоят статуи Александра Македонского и Птолемея Первого, и осмотрите здание библиотеки снаружи.
- Цитадель Кайт-Бей — форпост, построенный на месте древнего Александрийского маяка, одного из семи чудес древнего мира. Вы послушаете впечатляющую историю цитадели, которая не единожды пережила захваты и разрушения.
- Сады Монтазы. Вы посетите королевские сады короля Фарука и увидите дворцы Харамлек и Саламлек, а также пройдёте по знаменитому мосту Монтаза и доберетесь до острова Чайного дворца, где увидите пляжи цариц.
- По пути ко дворцу и садам Монтаза вы полюбуетесь прекрасной береговой линией, с которой открываются самые живописные виды города, включая старую гавань Александрии.
- Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси, которая считается самой красивой в Александрии. Вы узнаете историю шейха, над могилой которого возведено это строение.
- Колонна Помпея. 30-метровый гранитный обелиск возвышается среди руин древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
- В стоимость входит трансфер из отеля или порта на комфортабельном авто, услуги русскоговорящего гида, питьевая вода.
Дополнительные расходы
- Цитадель Кайт-бей: взрослый — 5$, детский — 3$.
- Колонна Помпея: взрослый — 5$, детский — 3$.
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа: взрослый — 5$, детский — 3$.
- Александрийский музей: взрослый — 6$, детский — 3$.
- Сады Монтазы: взрослый — 5$, детский — 3$.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Александрии
Провели экскурсии для 87 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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