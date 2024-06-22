Экскурсии на 1 день в Александрии

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Александрии, цены от $99, скидки до 45%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древней и современной Александрии
Погрузитесь в историю Александрии, узнайте о её прошлом и настоящем, посетите катакомбы, колонну Помпея, мечеть и крепость Кайт-Бей
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
232$163 за всё до 10 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
На машине
скидка
45%
2 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
285$157 за всё до 8 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Погружение в историю Александрии с личным гидом и водителем
Александрия - город контрастов, где переплетаются европейская и азиатская культуры. Составьте свой маршрут и исследуйте уникальные достопримечательности с гидом
Начало: В любой точке Александрии
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$145 за всё до 2 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
На машине
скидка
45%
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира: пирамиды и музей
Путешествие из Александрии к величественным пирамидам Гизы и Египетскому музею. Комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида
Начало: В вашем отеле или круиз
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
319$176 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Александрии
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер: Обзорная экскурсия по Александрии
Погрузитесь в атмосферу Александрии, второго по величине города Египта. Вас ждут уникальные достопримечательности и незабываемые виды на Средиземное море
Начало: Александрия
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
110$99 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    22 июня 2024
    Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
    Отличная экскурсия! Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером. В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много
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    интересных фактов в музее, дала дельные советы, где можно дешевле приобрести сувениры. Организация была сделана на высшем уровне, нигде не приходилось ждать, все было в комфортном ритме. Мы посмотрели музей, прокатились по кораблику по Нилу, пообедали, и посмотрели пирамиды и Сфинкса на верблюде. Всем рекомендую! Отдельное спасибо Рабаб!

    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • А
    Артем
    10 июня 2024
    Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
    Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел
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    нам замечательную экскурсию по пирамидам, очень подробно рассказал историю,подсказал, какие экскурсии можно брать, а какие не стоят своих денег. Провел по всем знаковым местам в районе пирамид. Посещение пирамид на м очень понравилось. Далее мы поехали в Египетский национальный музей, где Мухаммад также провел нам очень интересную экскурсию с очень подробной информацией о экспонатах и истории Египта в целом. Посетив данную экскурсию мы остались под большим впечатлением, как от самих достопримечательностей, так и от экскурсии, т. к. она была очень хорошо организована! Рекомендую данную экскурсию и Мухаммада лично, как профессионала и очень интересного рассказчика.

  • А
    Анатолий
    14 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
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    древнего Египта и фараонов. Узнали много того о чем вряд ли где то ещё услышали. Ещё и охранял от назойливых местных. Рекомендую на всё сто.

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
    Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очередиСпасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди
  • М
    Максим
    8 мая 2024
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Большое спасибо за организацию экскурсии в Александрию, у нас был трансфер из Каира и обратно с гидом, который помимо экскурсии
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    в пути рассказал много нового о стране. В самом Александрии особенно впечатлила крепость Каит-Бей и набережная города. В крепости все продумано до мелочей для успешной защиты города. На обед мы сделали остановку в рыбном ресторане, внешне выглядит как обыкновенное местное кафе. Я вообще не любитель рыбы, но это была лучшая рыба, что я ел, обязательно посетил это место ещё раз. Каждая новая экскурсия открывает что то новое о стране. Спасибо за возможность узнать Египет!

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Из Александрии - к сокровищам Каира
    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
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    таки на поездке в Каир к пирамидам, хотя понимала, что физически будет непросто, так как плохо переношу жару и ходьбу. Но поездка превзошла все мои ожидания, как с точки зрения подготовки экскурсии экскурсоводом Валидом, который пытался донести информацию в правильной форме, с одной стороны не перегружая, с другой-показывая величие культуры того времени, которую умом не понять. Очень понравилась экскурсия в музей, я бы была там и дольше, но очень много людей, музей переполнен, и это мешает сконцентрироваться. О пирамидах говорить нечего, эти грандиозные постройки не требуют наших комментариев. Валид и водитель Ashraf очень персонифицировали экскурсию и сделали ее очень клиентоориентированной. Лишний раз убеждаюсь в ценности индивидуальной экскурсии, которая ни в какое сравнение не подходит к коллективным мероприятиям. Спасибо большое за прекрасное мероприятие!

    Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать
  • Н
    Наталья
    17 декабря 2023
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине руководства круизного лайнера (причём
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    в последний раз прямо в день экскурсии), нас в итоге встретили, где нужно. Но те локации, который прописаны в программе, никак не тянут на 8 часов. Мы уложились в 5,5 и то только потому, что заехали выпить кофе. Наши сокруизники брали похожую экскурсию за те же деньги, но их при этом завезли ещё в библиотеку (а мы просто делали остановку возле неё) и в римский театр. Такая экскурсия заняла ровно 8 часов. Нас бы тоже завезли, наверное, если бы мы попросили, но мы об этих локациях не знали. Просьба прописывать программу более подробно, чтобы экскурсанты могли лучше ориентироваться. И ещё один нюанс: за минивен на 10 чел. с нас попросили доплатить не €15, а €20. Ну, да бог с ним, может, он так и стоит.

    Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине
  • К
    Константин
    28 ноября 2023
    Александрия: узнать красивый город Клеопатры
    По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать об этом городе что-нибудь
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    интересное))) Экскурсию для меня проводил Мустафа - гид, который прекрасно знает русский язык и даже преподаёт его в египетской школе, поэтому проблем с пониманием абсолютно не было. Мустафа поинтересовался, какие места я бы хотел посетить в дополнение к основной программе и я ещё пожелал увидеть дворец Монтаза, это было последнее место нашей прогулки. Мустафа прекрасно вел экскурсию, его приятно и интересно было слушать. Перед посещением катакомб мы выпили кофе, после крепости заехали на обед. Для обеда выбрали рыбный ресторанчик, но он совсем не впечатлил, съедобно, но не сказать что вкусно))) Также мне надо было поменять доллары на египетские фунты, с этим вопросом помог Мустафа. Я остался полностью доволен от проведенного дня в компании с Мустафой. Спасибо большое)))

    По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнатьПо воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать
  • Т
    Татьяна,
    13 ноября 2023
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Большое спасибо всем, кто организовал для нас экскурсию в Александрии. Рекомендуем для пожилых людей, кто уже не может долго ходить.
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    Наш гид Мустафа и водитель (простите имя не запомнили) выполнили все наши пожелания по проведению экскурсии и даже организовали нам транспорт от ворот порта до корабля. Надежде тоже большое спасибо

  • К
    Кристина
    15 мая 2023
    Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
    Гид, его звали Мустафа, хорошо разговаривал на русском, знал город, показал все основные достопримечательности, много и интересно рассказывал. В конце экскурсии порекомендовал несколько хороших ресторанов.

Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «На весь день»

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  1. Александрия: узнать красивый город Клеопатры
  2. Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
  3. Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
  4. Из Александрии - к сокровищам Каира
  5. Обзорная экскурсия по Александрии
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  1. Самое главное
  2. Пирамиды Гизы
Сколько стоит экскурсия по Александрии в августе 2024
Сейчас в Александрии в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 99 до 176 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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