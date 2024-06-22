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в последний раз прямо в день экскурсии), нас в итоге встретили, где нужно. Но те локации, который прописаны в программе, никак не тянут на 8 часов. Мы уложились в 5,5 и то только потому, что заехали выпить кофе. Наши сокруизники брали похожую экскурсию за те же деньги, но их при этом завезли ещё в библиотеку (а мы просто делали остановку возле неё) и в римский театр. Такая экскурсия заняла ровно 8 часов. Нас бы тоже завезли, наверное, если бы мы попросили, но мы об этих локациях не знали. Просьба прописывать программу более подробно, чтобы экскурсанты могли лучше ориентироваться. И ещё один нюанс: за минивен на 10 чел. с нас попросили доплатить не €15, а €20. Ну, да бог с ним, может, он так и стоит.