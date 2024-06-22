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30%
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древней и современной Александрии
Погрузитесь в историю Александрии, узнайте о её прошлом и настоящем, посетите катакомбы, колонну Помпея, мечеть и крепость Кайт-Бей
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
232$163 за всё до 10 чел.
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45%
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
285$157 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Погружение в историю Александрии с личным гидом и водителем
Александрия - город контрастов, где переплетаются европейская и азиатская культуры. Составьте свой маршрут и исследуйте уникальные достопримечательности с гидом
Начало: В любой точке Александрии
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$145 за всё до 2 чел.
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13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира: пирамиды и музей
Путешествие из Александрии к величественным пирамидам Гизы и Египетскому музею. Комфортный трансфер и увлекательные рассказы гида
Начало: В вашем отеле или круиз
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
319$176 за всё до 7 чел.
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10%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер: Обзорная экскурсия по Александрии
Погрузитесь в атмосферу Александрии, второго по величине города Египта. Вас ждут уникальные достопримечательности и незабываемые виды на Средиземное море
Начало: Александрия
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
110$99 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия22 июня 2024Отличная экскурсия! Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером. В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много
- ААртем10 июня 2024Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел
- ААнатолий14 мая 2024Отличная экскурсия. Забрали из отеля, прекрасный водитель довёз до Каира. Там присоединился экскурсовод Самир. Превосходно провёл экскурсию. Полностью в теме
- ООльга9 мая 2024Спасибо за прекрасные впечатления и заботу всей команде. Гид Мухаммад очень интересно вёл экскурсию. В очереди нигде не стояли, увидели всё, что хотели и даже больше. Ехали обратно в отель очень довольные. С удовольствием буду рекомендовать знакомым.
- ММаксим8 мая 2024Большое спасибо за организацию экскурсии в Александрию, у нас был трансфер из Каира и обратно с гидом, который помимо экскурсии
- ООльга7 мая 2024Выдался свободный день в Александрии, а в Египте была первый раз, поэтому долго думала какой выбрать тур, остановилась на все
- ННаталья17 декабря 2023Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине руководства круизного лайнера (причём
- ККонстантин28 ноября 2023По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать об этом городе что-нибудь
- ТТатьяна,13 ноября 2023Большое спасибо всем, кто организовал для нас экскурсию в Александрии. Рекомендуем для пожилых людей, кто уже не может долго ходить.
- ККристина15 мая 2023Гид, его звали Мустафа, хорошо разговаривал на русском, знал город, показал все основные достопримечательности, много и интересно рассказывал. В конце экскурсии порекомендовал несколько хороших ресторанов.
Ответы на вопросы от путешественников по Александрии в категории «На весь день»
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Сейчас в Александрии в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 99 до 176 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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