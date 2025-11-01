читать дальше

месте, в Александрии, оказался преподавателем русского языка и литературы, отлично говорил на русском и при этом никогда не был в России, отвечал на сторонние наши вопросы, был вежлив и вообще конкретно он - большой молодец! Но вообще экскурсия обзорная, очень быстрая, галопом по европам как говорится. Вроде как должна была окончится ближе к вечеру, а в 16.00 мы уже были в своем отеле, выехав обратно в 14.00 из Александрии, не хватило нам ее что ли немного. Я бы посоветовал построить так, чтобы побыть подольше во всех этих знаковых точках, в той же библиотеке или в церкви святого Марка. Ну т. е. если уж приехали в западную часть историческую, то в ней подольше можно задержать туристов, поговорить, порассказывать побольше и подольше. А если есть силы на восточную, то наверное она стоит посещения конечно. У нас сил на передвижение уже не было) Если хотите восточную часть, то +50 долларов. И да, обед, который типа с видом на море, ну на любителя конечно, место туристическое 100%, рыбка была нормальная, но вокруг шум, гам, галдеж, не отдохнуть конечно.