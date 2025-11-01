Приглашаю вас на увлекательную экскурсию из Каира в Александрию — жемчужину Средиземноморья и вторую столицу Египта, основанную Александром Македонским.
Мы посетим такие знаковые места, как дворец аль-Мунтаза, крепость Кайтбей, Александрийскую библиотеку и мечеть Абу Аббаса, погрузив вас в атмосферу древних цивилизаций. Завершим день обедом в рыбном ресторане на берегу Средиземного моря с великолепными видами.
Мы посетим такие знаковые места, как дворец аль-Мунтаза, крепость Кайтбей, Александрийскую библиотеку и мечеть Абу Аббаса, погрузив вас в атмосферу древних цивилизаций. Завершим день обедом в рыбном ресторане на берегу Средиземного моря с великолепными видами.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Историческое наследие
- 📚 Знаменитая библиотека
- 🏰 Величественные крепости
- 🕌 Архитектурные шедевры
- 🍽️ Обед с видом на море
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Александрии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и туристов меньше. Летом (июнь-август) может быть жарко, но это время идеально для пляжного отдыха. Зимой (декабрь-февраль) прохладнее, но достопримечательности доступны круглый год.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворец аль-Мунтаза
- Крепость Кайтбей
- Александрийская библиотека
- Мечеть Абу Аббаса
Описание экскурсииАлександрия, основанная великим Александром Македонским в 331 году до н. э., является не только культурным и историческим центром Египта, но и местом, где уникально переплетаются европейские и арабские традиции. Этот город был свидетелем бурного романа Антония и Клеопатры и хранит следы древних цивилизаций, что делает его невероятно привлекательным для путешественников. В рамках экскурсии мы посетим ключевые достопримечательности города, чтобы ваше знакомство с Александрийским наследием было ярким и запоминающимся:
- Дворец аль-Мунтаза — бывшая резиденция королей Египта, одно из самых важных и красивых туристических мест города, с величественными видами на Средиземное море.
- Крепость Кайтбей — построенная в 1477 году на месте одного из чудес света, Фаросского маяка, эта крепость служила важным оборонным сооружением, и с ее стен открывается захватывающий вид на море.
- Александрийская библиотека — крупнейшее хранилище знаний древности, которое сохранило дух науки и культуры.
- Мечеть Абу Аббаса— самая знаменитая мечеть города, являющаяся не только важным религиозным объектом, но и архитектурным шедевром. После насыщенной экскурсионной программы, мы отдохнем в уютном рыбном ресторане на берегу Средиземного моря, где сможете насладиться изысканными блюдами свежих морепродуктов и уникальной атмосферой этого красивейшего уголка мира. Присоединяйтесь и откройте для себя таинственную и величественную Александрию — город, который навсегда останется в вашем сердце!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Монтаза, бывшая резиденция короля Египта
- Александрийская библиотека
- Цитадель Кайтбей
- Мечеть Абу Аббаса
- Обед в рыбном ресторане на берегу Средиземного моря
Что включено
- Услуги гида и трансфер
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед по желанию
- . Входные билеты
Место начала и завершения?
Перед вашим отелем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
1 ноя 2025
Мы были на индивидуальной экскурсии в Александрию с персональным трансфером из/в отель в Аламейне на приличном авто по местным меркам, не убер и слава Богу). В целом хорошо, гид на
С
Сергей
3 мая 2025
Отличный гид, Мухамед. Интересно рассказывает, общительный, готов подстроиться под желания туристов. Все посмотрели. Сам город понравился, много интересных мест.
Входит в следующие категории Александрии
Похожие экскурсии из Александрии
-
45%
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир и пирамиды Гизы: из Александрии
Оцените величие пирамид Гизы и откройте для себя сокровища Египетского музея в Каире. Увлекательное путешествие с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Александрии
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$165
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборАлександрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
Начало: В любой точке Александрии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$181 за всё до 2 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Увидеть пирамиды Гизы и посетить большой Египетский музей, а затем - исламский район столицы
Начало: В вашем отеле или круиз Astoria grand
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
$193
$350 за всё до 4 чел.