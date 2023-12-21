Из Александрии - к сокровищам Каира
Индивидуальная экскурсия в Александрии

Увидеть пирамиды Гизы и посетить Египетский национальный музей, а затем - исламский район столицы

Где бы вы ни находились, пирамиды Гизы стоят того, чтобы отправиться к ним и увидеть во всём великолепии! Вас ждёт долгая, но комфортная поездка из Александрии к седьмому чуду света.

А затем — в древний Каир, где вы посетите Египетский музей с тысячами артефактов и прогуляетесь по старой части города со средневековыми мечетями.
Из Александрии - к сокровищам Каира
Из Александрии - к сокровищам Каира
Из Александрии - к сокровищам Каира
Из Александрии - к сокровищам Каира
Из Александрии - к сокровищам Каира
Ближайшие даты:
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

  • Вы посетите великие пирамиды Гизы, которые были возведены фараонами четвёртой династии. Послушаете, как и зачем они были построены.
  • Увидите самую большую пирамиду Хуфу, младшего сына царя Хафры, и гранитную пирамиду последнего фараона династии — Менкуаре
  • Посмотрите на загадочного Сфинкса и Долину храмов, где фараонов бальзамировали для загробной жизни

Египетский национальный музей

Собрание музея включает в себя более 120 тысяч шедевров, среди которых — статуи знаменитых правителей Древнего Египта и золотые сокровища Тутанхамона, коллекции древностей от фараонической до греко-римской эпох. В музее находятся сокровища из гробниц, которые были скрыты под песком на протяжении 35 веков, а затем обнаружены и полностью перенесены в Каир.

Старый город

Мы заглянем в исламский район Каира, где вы увидите купола и минареты средневековых мечетей, а также застарелые каменные тротуары улицы Эль-Моез, датируемые 10 веком. Вы закончите знакомство с Каиром в «Эль-Фишауе» — одном из старейших кафе в районе восточного рынка Хан эль-Халили.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка длится примерно 13 часов. В 7 утра мы выезжаем из Александрии и возвращаемся обратно около 20:00
  • В стоимость включены: трансфер из отеля в Александрии на комфортабельном авто Toyota, KIA или Nissan с кондиционером, услуги русскоговорящего гида в Каире, питьевая вода на протяжении пути

Дополнительные расходы

  • Посещение пирамид — 18$/взрослого, 9$/ребёнка от 6 до 12 лет, дети до 6 лет идут бесплатно
  • Билеты в Египетский музей — 15$/взрослого, 8$/ребёнка
  • Еда и напитки
    .

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Александрии

Обзорная экскурсия по Александрии в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
Обзорная экскурсия по Александрии в мини-группе
Увидеть главные места легендарного города и раскрыть их историю на автопешеходной экскурсии
у вашего отеля
Завтра
22 дек
23 дек
24 дек
100 за человека
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
Завтра
22 дек
23 дек
24 дек
220 за всё до 10 чел.
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Александрия в вашем ритме: экскурсия-конструктор
Составить идеальный маршрут для знакомства с городом и посетить его главные достопримечательности
в любой точке Александрии
22 дек
23 дек
24 дек
25 дек
220 за всё до 10 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Александрии
ХОРОШО
🧭
ТАМ