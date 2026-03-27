Где бы вы ни находились, пирамиды Гизы стоят того, чтобы отправиться к ним и увидеть во всём великолепии! Вас ждёт долгая, но комфортная поездка из Александрии к седьмому чуду света.
А затем — в древний Каир, где вы посетите Египетский музей с тысячами артефактов и прогуляетесь по старой части города со средневековыми мечетями.
А затем — в древний Каир, где вы посетите Египетский музей с тысячами артефактов и прогуляетесь по старой части города со средневековыми мечетями.
Описание экскурсии
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
- Вы посетите великие пирамиды Гизы, которые были возведены фараонами четвёртой династии. Послушаете, как и зачем они были построены.
- Увидите самую большую пирамиду Хуфу, младшего сына царя Хафры, и гранитную пирамиду последнего фараона династии — Менкуаре
- Посмотрите на загадочного Сфинкса и Долину храмов, где фараонов бальзамировали для загробной жизни
Большой Египетский музей
Собрание музея включает в себя более 120 тысяч шедевров, среди которых — статуи знаменитых правителей Древнего Египта и золотые сокровища Тутанхамона, коллекции древностей от фараонической до греко-римской эпох. В музее находятся сокровища из гробниц, которые были скрыты под песком на протяжении 35 веков, а затем обнаружены и полностью перенесены в Каир.
Старый город
Мы заглянем в исламский район Каира, где вы увидите купола и минареты средневековых мечетей, а также застарелые каменные тротуары улицы Эль-Моез, датируемые 10 веком. Вы закончите знакомство с Каиром в «Эль-Фишауе» — одном из старейших кафе в районе восточного рынка Хан эль-Халили.
Организационные детали
- Поездка длится примерно 13 часов. В 7 утра мы выезжаем из Александрии и возвращаемся обратно около 20:00
- В стоимость включены: трансфер из отеля в Александрии на комфортабельном авто Toyota, KIA или Nissan с кондиционером, услуги русскоговорящего гида в Каире, питьевая вода на протяжении пути
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Посещение пирамид — $15/взрослого, $8/ребёнка от 6 до 12 лет, дети до 6 лет идут бесплатно
- Билеты в Египетский музей — $30/взрослого, $15/ребёнка
- Еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле или круиз Astoria grand
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 22 мар 2026
Нас встретил водитель Абдурахман у входа в порт, довёз до Гизы быстро и с комфортом. Водитель хорошо говорит по английски, и по пути мы с удовольствием общались, задавали вопросы. Нашего
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А
Дата посещения: 4 мар 2026
Сегодня был на индивидуальной экскурсии! Очень доволен 😊 Водитель приехал вовремя комфортно довез до Гизы там встретил гид Ахмед, который рассказал интересные факты о Египте, сопроводил по всем пирамидам, фотографировал потом отвез в новый музей где продолжил рассказывать про Египетскую цивилизацию Учитывал мои пожелания не спешил однозначно рекомендую!
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А
Только вернулись с экскурсии. Ездили парой. Организатор Ахмед и гид Валид справились на отлично! Трансфер из отеля и обратно организован согласно договору, всё вовремя и комфортно. Индивидуальная экскурсия отличается от
Ахмед
Ответ организатора:
Спасибо вам большое и спасибо за обратный связи и вас забрали из города Эль аламейн и вас ждем еще раз и вашей друзей
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Н
Экскурсия нам понравилась. Ахмеду огромное спасибо за его профессионализм и глубокие знания истории Египта. Экскурсия получилась увлекательным путешествием. Ахмед отвечал на все наши вопросы. Спасибо ему за это.
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Мы провели отличный день на экскурсии в Каир с этим организатором! Машина была очень комфортной, а водитель — вежливым, осторожным и профессиональным на протяжении всей поездки. Гид отлично провёл экскурсию: он был компетентным, увлекательным и терпеливо ответил на все наши вопросы. Нам очень понравилось, рекомендуем всем, кто едет в Египет!
Спасибо за незабываемые впечатления
Спасибо за незабываемые впечатления
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Были на экскурсии с Ахмедом! Большое спасибо за интересно проверенное время! Было очень интересно! Рекомендую всем 😄
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