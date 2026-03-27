Где бы вы ни находились, пирамиды Гизы стоят того, чтобы отправиться к ним и увидеть во всём великолепии! Вас ждёт долгая, но комфортная поездка из Александрии к седьмому чуду света. А затем — в древний Каир, где вы посетите Египетский музей с тысячами артефактов и прогуляетесь по старой части города со средневековыми мечетями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс

Вы посетите великие пирамиды Гизы, которые были возведены фараонами четвёртой династии. Послушаете, как и зачем они были построены.

Увидите самую большую пирамиду Хуфу, младшего сына царя Хафры, и гранитную пирамиду последнего фараона династии — Менкуаре

Посмотрите на загадочного Сфинкса и Долину храмов, где фараонов бальзамировали для загробной жизни

Большой Египетский музей

Собрание музея включает в себя более 120 тысяч шедевров, среди которых — статуи знаменитых правителей Древнего Египта и золотые сокровища Тутанхамона, коллекции древностей от фараонической до греко-римской эпох. В музее находятся сокровища из гробниц, которые были скрыты под песком на протяжении 35 веков, а затем обнаружены и полностью перенесены в Каир.

Старый город

Мы заглянем в исламский район Каира, где вы увидите купола и минареты средневековых мечетей, а также застарелые каменные тротуары улицы Эль-Моез, датируемые 10 веком. Вы закончите знакомство с Каиром в «Эль-Фишауе» — одном из старейших кафе в районе восточного рынка Хан эль-Халили.

Организационные детали

Поездка длится примерно 13 часов. В 7 утра мы выезжаем из Александрии и возвращаемся обратно около 20:00

В стоимость включены: трансфер из отеля в Александрии на комфортабельном авто Toyota, KIA или Nissan с кондиционером, услуги русскоговорящего гида в Каире, питьевая вода на протяжении пути

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы