Увидеть пирамиды Гизы и посетить Египетский национальный музей, а затем - исламский район столицы
Где бы вы ни находились, пирамиды Гизы стоят того, чтобы отправиться к ним и увидеть во всём великолепии! Вас ждёт долгая, но комфортная поездка из Александрии к седьмому чуду света.
А затем — в древний Каир, где вы посетите Египетский музей с тысячами артефактов и прогуляетесь по старой части города со средневековыми мечетями.
А затем — в древний Каир, где вы посетите Египетский музей с тысячами артефактов и прогуляетесь по старой части города со средневековыми мечетями.
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Описание
Что вас ожидает
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
- Вы посетите великие пирамиды Гизы, которые были возведены фараонами четвёртой династии. Послушаете, как и зачем они были построены.
- Увидите самую большую пирамиду Хуфу, младшего сына царя Хафры, и гранитную пирамиду последнего фараона династии — Менкуаре
- Посмотрите на загадочного Сфинкса и Долину храмов, где фараонов бальзамировали для загробной жизни
Египетский национальный музей
Собрание музея включает в себя более 120 тысяч шедевров, среди которых — статуи знаменитых правителей Древнего Египта и золотые сокровища Тутанхамона, коллекции древностей от фараонической до греко-римской эпох. В музее находятся сокровища из гробниц, которые были скрыты под песком на протяжении 35 веков, а затем обнаружены и полностью перенесены в Каир.
Старый город
Мы заглянем в исламский район Каира, где вы увидите купола и минареты средневековых мечетей, а также застарелые каменные тротуары улицы Эль-Моез, датируемые 10 веком. Вы закончите знакомство с Каиром в «Эль-Фишауе» — одном из старейших кафе в районе восточного рынка Хан эль-Халили.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка длится примерно 13 часов. В 7 утра мы выезжаем из Александрии и возвращаемся обратно около 20:00
- В стоимость включены: трансфер из отеля в Александрии на комфортабельном авто Toyota, KIA или Nissan с кондиционером, услуги русскоговорящего гида в Каире, питьевая вода на протяжении пути
Дополнительные расходы
- Посещение пирамид — 18$/взрослого, 9$/ребёнка от 6 до 12 лет, дети до 6 лет идут бесплатно
- Билеты в Египетский музей — 15$/взрослого, 8$/ребёнка
- Еда и напитки
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Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Александрии
Провели экскурсии для 67 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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