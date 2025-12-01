Описание экскурсииАлександрия – один из величественных городов античности. Александрия обращена спиной к остальному Египту и лицом к Средиземноморью, как будто глядя на своё славное прошлое. За один день посетим в Александрии основные доспримечетелности и прогуляемся по набережной средиземного моря. Город-история и город-памятник, город-легенда и город-сказка, город имени великого полководца, «Столица памяти» и «Жемчужина Средиземноморья» – это все Александрия. История славного города насчитывает более 2300 лет.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоговорящего профессионального гида. /n - Посещение достопримечательностей, указанные в описании и по вашему желанию и времени мы можем изменить/дополнить программу. /n - комфортабельный автомобиль. /n - питьевая вода во время экскурсии.
Что не входит в цену
- В цену не входит/n/n - Входные билеты по программе и питание (по желанию)./n/nБрать с собой/n - темные очки/n - панамка. /n - Обувь удобную дышущую. /n - крем для загара.
Место начала и завершения?
Александрия
Когда и сколько длится?
Когда: По договору с путешественником, можно договориться о времени и месте встречи с ним.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
