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Описание
Что вас ожидает
Александрия древняя и современная
Город назван по имени своего основателя — царя Александра Македонского. С его времен я и начну рассказ об Александрии. Вы узнаете о планировке и роли города как столицы птолемеевского царства и важного центра эллинистического мира. Поймете, где стоял дворец легендарной Клеопатры, услышите об упадке города и его жизни сегодня. А еще получите список полезных мест: кафе с вкусным кофе, достойных рыбных ресторанов, магазинов с традиционными сладостями и лавок с лучшими фруктами.
В нашем маршруте:
Катакомбы Ком-эль-Шукафа — подземное сокровище Александрии, построенное в 1 в. н. э. Здесь вас ждет смешение египетского, греческого и римского стилей, какого не встретишь больше нигде. Исследуя катакомбы, вы узнаете о жизни и смерти в эпоху Клеопатры и последующие столетия, а заодно раскроете, почему древнеегипетский бог Анубис изображается с телом древнеримского воина.
Колонна Помпея — римский гранитный обелиск высотой 30 метров, расположенный на руинах древнего храма. Обсудим, как его изготовили и каким было настоящее название этого сооружения.
Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси 14 века. Храм носит имя мусульманского проповедника, о котором я расскажу вам, а также объясню, почему эта мечеть так популярна у жителей Египта.
Крепость Кайт-Бей, построенная на руинах одного из семи чудес света — Александрийского маяка. Вы откроете хроники этого монументального сооружения, подниметесь наверх крепости и насладитесь видами на море и город.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером
Я заберу вас из вашего отеля в Александрии и после экскурсии привезу обратно
По вашему желанию программа может быть изменена или дополнена
Дополнительные расходы
Форт Кайт-Бей — 4$/человека
Катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$/человека
Колонна Помпея — 5$/человека
Питание
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваш гид в Александрии
Провёл 143 экскурсии для 236 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
17 сен 2022
Саид просто супер -гид!!! Мы посмотрели все, что хотели и даже больше - катакомбы, колонну Помпея, мечеть и крепость Кайт-Бей. Наш замечательный гид показал нам, где находился дворец Клеопатры, где стоял Александрийский маяк, и еще множество вещей, о которых мы самостоятельно никогда бы не узнали. Мы были компанией 6 человек, интересно было всем! Саид организовал нам трансфер из Каира в Александрию и обратно, было очень удобно. Машина новая, чистая, есть кондиционер и питьевая вода. Видно, что наш прекрасный гид очень любит Александрию, отлично знает этот город, его достопримечательности и местные нравы, и просто мега-увлекательно рассказывает о его истории. Вы точно полюбите Александрию после экскурсии с Саидом:) Саид очень добрый, всегда готов помочь по любому вопросу, жизнерадостный, с отличным чувством юмора, всегда улыбается и превосходно говорит по-русски:) У него предусмотрено все! Саид покзал нам, где выпить лучший кофе в городе и купил нам очень вкусные традиционные александрийские сладости. Самостоятельно мы бы о них не узнали и, конечно, не поняли бы, где купить:). Он также отвел нас в лучший рыбный ресторан города с вкуснейшей рыбой, которую мы сами выбрали на витрине, и с великолепным видом на море. Это сама вкусная рыба в Египте, такую можно попробовать только в Александрии! Мы все остались просто в восторге и очень благодарны Саиду! Если собираетесь в Александрию - обязательно берите экскурсию у Саида!
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