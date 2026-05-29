В дельте Нила вы узнаете город-порт, основанный до нашей эры. Город, где причудливо сочетаются арабский колорит и атмосфера европейского Средиземноморья. Разберетесь в этой богатой истории и культуре, прикоснетесь к камням, которые видели рассветы и закаты цивилизаций. В нашей программе катакомбы, древнеримские руины, резная мечеть и крепость Кайт-Бей, а еще местные вкусности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Александрия древняя и современная

Город назван по имени своего основателя — царя Александра Македонского. С его времен я и начну рассказ об Александрии. Вы узнаете о планировке и роли города как столицы птолемеевского царства и важного центра эллинистического мира. Поймете, где стоял дворец легендарной Клеопатры, услышите об упадке города и его жизни сегодня. А еще получите список полезных мест: кафе с вкусным кофе, достойных рыбных ресторанов, магазинов с традиционными сладостями и лавок с лучшими фруктами.

В нашем маршруте:

Катакомбы Ком-эль-Шукафа — подземное сокровище Александрии, построенное в 1 в. н. э. Здесь вас ждет смешение египетского, греческого и римского стилей, какого не встретишь больше нигде. Исследуя катакомбы, вы узнаете о жизни и смерти в эпоху Клеопатры и последующие столетия, а заодно раскроете, почему древнеегипетский бог Анубис изображается с телом древнеримского воина.

Колонна Помпея — римский гранитный обелиск высотой 30 метров, расположенный на руинах древнего храма. Обсудим, как его изготовили и каким было настоящее название этого сооружения.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси 14 века. Храм носит имя мусульманского проповедника, о котором я расскажу вам, а также объясню, почему эта мечеть так популярна у жителей Египта.

Крепость Кайт-Бей, построенная на руинах одного из семи чудес света — Александрийского маяка. Вы откроете хроники этого монументального сооружения, подниметесь наверх крепости и насладитесь видами на море и город.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером

Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан

Я заберу вас из вашего отеля в Александрии и после экскурсии привезу обратно

По вашему желанию программа может быть изменена или дополнена

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы