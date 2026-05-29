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Александрия: узнать красивый город Клеопатры

Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом
В дельте Нила вы узнаете город-порт, основанный до нашей эры. Город, где причудливо сочетаются арабский колорит и атмосфера европейского Средиземноморья.

Разберетесь в этой богатой истории и культуре, прикоснетесь к камням, которые видели рассветы и закаты цивилизаций.

В нашей программе катакомбы, древнеримские руины, резная мечеть и крепость Кайт-Бей, а еще местные вкусности.
4.9
42 отзыва
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры

Описание экскурсии

Александрия древняя и современная

Город назван по имени своего основателя — царя Александра Македонского. С его времен я и начну рассказ об Александрии. Вы узнаете о планировке и роли города как столицы птолемеевского царства и важного центра эллинистического мира. Поймете, где стоял дворец легендарной Клеопатры, услышите об упадке города и его жизни сегодня. А еще получите список полезных мест: кафе с вкусным кофе, достойных рыбных ресторанов, магазинов с традиционными сладостями и лавок с лучшими фруктами.

В нашем маршруте:

Катакомбы Ком-эль-Шукафа — подземное сокровище Александрии, построенное в 1 в. н. э. Здесь вас ждет смешение египетского, греческого и римского стилей, какого не встретишь больше нигде. Исследуя катакомбы, вы узнаете о жизни и смерти в эпоху Клеопатры и последующие столетия, а заодно раскроете, почему древнеегипетский бог Анубис изображается с телом древнеримского воина.

Колонна Помпея — римский гранитный обелиск высотой 30 метров, расположенный на руинах древнего храма. Обсудим, как его изготовили и каким было настоящее название этого сооружения.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси 14 века. Храм носит имя мусульманского проповедника, о котором я расскажу вам, а также объясню, почему эта мечеть так популярна у жителей Египта.

Крепость Кайт-Бей, построенная на руинах одного из семи чудес света — Александрийского маяка. Вы откроете хроники этого монументального сооружения, подниметесь наверх крепости и насладитесь видами на море и город.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером
  • Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
  • Я заберу вас из вашего отеля в Александрии и после экскурсии привезу обратно
  • По вашему желанию программа может быть изменена или дополнена
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы

  • Форт Кайт-Бей — 4$/человека
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$/человека
  • Колонна Помпея — 5$/человека
  • Питание
  • Если вас от 3 до 8 человек, необходима доплата за микроавтобус — 20€ за всех
  • Трансфер из Каира в Александрию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4248 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
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2
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Ю
Прекрасная экскурсия, организованная Сайдом. По договоренности провели для 4-х взрослых, забрали из отеля, находящегося в 50 минутах езды от Александрии. Внимание к пожеланиям экскурсантов, последовательность локаций по желанию. Рекомендовали хороший
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ресторанчик в интересном месте набережной города. Успехов организатору. Отдельная огромная благодарность сопровождавшему нас гиду Мустрафе! Он полностью погружен в тему истории данного города и страны Египет в целом. Его подача информации позволяет получить то за чем ты едешь на такие экскурсии - узнать жизнь города Александрия на протяжении нескольких тысячелетнй в эпохи различных культур!

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Евгения
Весь день в Александрии с нами был Мустафа. Отличное чувство бмора, Прекрасный русский язык, профессиональная историческая база, и просто очень красивый город. За день мы увидели все что нужно посетить в Александрии в центральной части. Бонусом был настоящий арабский кофе и множество фотографий.
Весь день в Александрии с нами был Мустафа. Отличное чувство бмора, Прекрасный русский язык, профессиональная историческая
Весь день в Александрии с нами был Мустафа. Отличное чувство бмора, Прекрасный русский язык, профессиональная историческая
Весь день в Александрии с нами был Мустафа. Отличное чувство бмора, Прекрасный русский язык, профессиональная историческая
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Денис
Выбрали экскурсию в Александрию из Каира на минивене. Посмотрели все достопримечательности. Всё понравилось!
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Julia
Очень понравилась экскурсия! Было насыщенно, интересно, но при этом в нашем темпе - хотите передохнуть и кофе попить, хотите нон стоп по локациям. Помог и место достойное для обеда выбрать и по расписанию автобусов разобраться и обменник найти 👍
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Евгения
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ясиру. Говорят, что имя Ясир производится от арабского слова «يسر» (ясира) и означает «преуспевающий», «тот, кто облегчает жизнь». Так вот, благодаря Ясиру наш день
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в Александрии прошел отлично, он однозначно облегчил нам жизнь в этот день и наполнил её гармонией!!! Наш круизный корабль задержался на 2 часа, но Ясир сделал всё возможное, что бы показать нам красоту Александрии. Очень интересный рассказчик с хорошим знанием литературного русского языка, нам очень понравилось!!! Мы посмотрели основные локации Александрии и прониклись атмосферой этого города!
Отдельное спасибо за автомобиль с кондиционером и воду, в жару это очень спасало.

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ясиру. Говорят, что имя Ясир производится от арабского слова «يسر»
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ясиру. Говорят, что имя Ясир производится от арабского слова «يسر»
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ясиру. Говорят, что имя Ясир производится от арабского слова «يسر»
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Евгения
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что Александрия - жемчужина Средиземноморья! Не зная обстоятельств реальной жизни в городе, мы забронировали номер
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в отеле западной части города, которая далека от идеала туристической местности. Честно, я даже расстроилась, что мы приехали в город Клеопатры.
С утра за нами приехал комфортабельный автомобиль, а ближе к центру города мы познакомились с обаятельным гидом Мустафой.
Он сразу рассказал об основных "точках" нашего маршрута, мы попросили добавить коптский храм, поскольку экскурсия пришлась на Рождественский Сочельник.
Александрийские катакомбы, которые вмещают в себе места захоронений нескольких веков, являются сенсацией археологии, поскольку открыты случайно (в них провалился ослик) и включают в себя помещения большой площади. В них и гробница знатной семьи, и помещения с могилами простых людей. Пусть и не радостный повод спуститься под землю, но древние верили, что загробная жизнь куда важнее земной.
Напротив катакомб мы пили вкуснейший кофе в колоритном местном кафе за интересной беседой о философии древних.
Римский амфитеатр в Александрии - это древний университет и жилой квартал. Интересное место для археологии и тех, кто может представить себе былое величие. Поразил камень перед аудиторией, встав на который увеличивается сила звука. Очевидно, это место древнего оратора перед обучающимися. Кроме сохранившихся стен жилых построек, в пределах раскопок имеется часть дома знатных господ с гостиной и двумя комнатами. Археологи старательно собрали мозаику на полу и стенах этих помещений для восприятия цельной картины быта древних.
Далее мы отправились в коптский православный храм Святого Марка. Нас впечатлили зал и фрески. Священнослужитель позволил нам поклониться частичкам мощей святых, находящихся в приалтарной части храма. Впечатление очень сильное!
Из храма мы поехали в мечеть Абуль-Аббаса аль-Мурси. Впервые мы увидели в мечати урозы на стенах, высеченные в камне, и очень красивые рисунки узоров на потолке. Поразительно!
Следом мы побывали в крепости-форте Кайт-Бей, построенной на месте разрушенного землятресением Александрийского маяка. Мощь и основательность цитадели показывают насколько серьезно в 15 веке подходили к строительству и обороне. Открывающийся вид с высоты форта показывает всю красоту города, основанного Александром Македонским.
Завершением нашей насыщенной на эмоции экскурсии был ужин в ресторане, расположенном над берегом Средиземного моря. Кефаль и закуски, натуральные соки с мякотью были отменными!
Благодаря нашему водителю, комфортно вернулись в отель на закате, около 18:00.
Приятно открыть для себя контрастный город, в котором живут интеллегентные и преданные науке люди. Спасибо Саиду за возможность побывать на экскурсии, гиду Мустафе за её проведение, а водителю за комфортное передвижение по городу.
Спасибо!
Одназначно, это путешествие подойдёт многим для знакомства с достопримечательностями. И особенно тем, кто любит историю и пытается понять её уроки.

Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что+2
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что
Благодаря экскурсии, проведённой для нас замечательным преподавателем русского языка и профессиональным историком Мустафой, мы поняли, что
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