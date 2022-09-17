Александрия: узнать красивый город Клеопатры

Обзорная авто-пешеходная экскурсия с гидом-египтологом

5
1 отзыв
В дельте Нила вы узнаете город-порт, основанный до нашей эры. Город, где причудливо сочетаются арабский колорит и атмосфера европейского Средиземноморья.

Разберетесь в этой богатой истории и культуре, прикоснетесь к камням, которые видели рассветы и закаты цивилизаций.

В нашей программе катакомбы, древнеримские руины, резная мечеть и крепость Кайт-Бей, а еще местные вкусности.
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
Александрия: узнать красивый город Клеопатры
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Описание

Что вас ожидает

Александрия древняя и современная

Город назван по имени своего основателя — царя Александра Македонского. С его времен я и начну рассказ об Александрии. Вы узнаете о планировке и роли города как столицы птолемеевского царства и важного центра эллинистического мира. Поймете, где стоял дворец легендарной Клеопатры, услышите об упадке города и его жизни сегодня. А еще получите список полезных мест: кафе с вкусным кофе, достойных рыбных ресторанов, магазинов с традиционными сладостями и лавок с лучшими фруктами.

В нашем маршруте:

Катакомбы Ком-эль-Шукафа — подземное сокровище Александрии, построенное в 1 в. н. э. Здесь вас ждет смешение египетского, греческого и римского стилей, какого не встретишь больше нигде. Исследуя катакомбы, вы узнаете о жизни и смерти в эпоху Клеопатры и последующие столетия, а заодно раскроете, почему древнеегипетский бог Анубис изображается с телом древнеримского воина.

Колонна Помпея — римский гранитный обелиск высотой 30 метров, расположенный на руинах древнего храма. Обсудим, как его изготовили и каким было настоящее название этого сооружения.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси 14 века. Храм носит имя мусульманского проповедника, о котором я расскажу вам, а также объясню, почему эта мечеть так популярна у жителей Египта.

Крепость Кайт-Бей, построенная на руинах одного из семи чудес света — Александрийского маяка. Вы откроете хроники этого монументального сооружения, подниметесь наверх крепости и насладитесь видами на море и город.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером
  • Я заберу вас из вашего отеля в Александрии и после экскурсии привезу обратно
  • По вашему желанию программа может быть изменена или дополнена

Дополнительные расходы

  • Форт Кайт-Бей — 4$/человека
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$/человека
  • Колонна Помпея — 5$/человека
  • Питание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
17 сен 2022
Саид просто супер -гид!!!
Мы посмотрели все, что хотели и даже больше - катакомбы, колонну Помпея, мечеть и крепость Кайт-Бей. Наш замечательный гид показал нам, где находился дворец Клеопатры, где стоял Александрийский маяк, и еще множество вещей, о которых мы самостоятельно никогда бы не узнали.
Мы были компанией 6 человек, интересно было всем! Саид организовал нам трансфер из Каира в Александрию и обратно, было очень удобно. Машина новая, чистая, есть кондиционер и питьевая вода.
Видно, что наш прекрасный гид очень любит Александрию, отлично знает этот город, его достопримечательности и местные нравы, и просто мега-увлекательно рассказывает о его истории. Вы точно полюбите Александрию после экскурсии с Саидом:)
Саид очень добрый, всегда готов помочь по любому вопросу, жизнерадостный, с отличным чувством юмора, всегда улыбается и превосходно говорит по-русски:)
У него предусмотрено все!
Саид покзал нам, где выпить лучший кофе в городе и купил нам очень вкусные традиционные александрийские сладости. Самостоятельно мы бы о них не узнали и, конечно, не поняли бы, где купить:). Он также отвел нас в лучший рыбный ресторан города с вкуснейшей рыбой, которую мы сами выбрали на витрине, и с великолепным видом на море. Это сама вкусная рыба в Египте, такую можно попробовать только в Александрии!
Мы все остались просто в восторге и очень благодарны Саиду!
Если собираетесь в Александрию - обязательно берите экскурсию у Саида!

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