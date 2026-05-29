Разберетесь в этой богатой истории и культуре, прикоснетесь к камням, которые видели рассветы и закаты цивилизаций.
В нашей программе катакомбы, древнеримские руины, резная мечеть и крепость Кайт-Бей, а еще местные вкусности.
Описание экскурсии
Александрия древняя и современная
Город назван по имени своего основателя — царя Александра Македонского. С его времен я и начну рассказ об Александрии. Вы узнаете о планировке и роли города как столицы птолемеевского царства и важного центра эллинистического мира. Поймете, где стоял дворец легендарной Клеопатры, услышите об упадке города и его жизни сегодня. А еще получите список полезных мест: кафе с вкусным кофе, достойных рыбных ресторанов, магазинов с традиционными сладостями и лавок с лучшими фруктами.
В нашем маршруте:
Катакомбы Ком-эль-Шукафа — подземное сокровище Александрии, построенное в 1 в. н. э. Здесь вас ждет смешение египетского, греческого и римского стилей, какого не встретишь больше нигде. Исследуя катакомбы, вы узнаете о жизни и смерти в эпоху Клеопатры и последующие столетия, а заодно раскроете, почему древнеегипетский бог Анубис изображается с телом древнеримского воина.
Колонна Помпея — римский гранитный обелиск высотой 30 метров, расположенный на руинах древнего храма. Обсудим, как его изготовили и каким было настоящее название этого сооружения.
Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси 14 века. Храм носит имя мусульманского проповедника, о котором я расскажу вам, а также объясню, почему эта мечеть так популярна у жителей Египта.
Крепость Кайт-Бей, построенная на руинах одного из семи чудес света — Александрийского маяка. Вы откроете хроники этого монументального сооружения, подниметесь наверх крепости и насладитесь видами на море и город.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном минивэне Toyota с кондиционером
- Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
- Я заберу вас из вашего отеля в Александрии и после экскурсии привезу обратно
- По вашему желанию программа может быть изменена или дополнена
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы
- Форт Кайт-Бей — 4$/человека
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа — 5$/человека
- Колонна Помпея — 5$/человека
- Питание
- Если вас от 3 до 8 человек, необходима доплата за микроавтобус — 20€ за всех
- Трансфер из Каира в Александрию