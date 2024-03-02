Экскурсии на 1 день в Асуане

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Асуане, цены от €105, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Из Асуана - к храмам Абу-Симбела
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Асуана - к храмам Абу-Симбела
Увидеть знаменитые шедевры древнеегипетской архитектуры
Начало: Возле отеля
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
350228 за всё до 4 чел.
Сокровища и тайны Асуана
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Сокровища и тайны Асуана
Насыщенная обзорная экскурсия по самому южному городу Египта и его окрестностям
Начало: В любой точке города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Тайны храма Абу-Симбел
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Тайны храма Абу-Симбел
Увидеть жемчужину египетской архитектуры и расшифровать наскальные рисунки
Начало: В Асуане
10 июня в 07:00
11 июня в 04:00
от 220 за всё до 10 чел.
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Храм Исиды на острове Филе, Незаконченный обелиск и грандиозная плотина на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Асуане
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150105 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 марта 2024
    Из Асуана - к храмам Абу-Симбела
    Отличная экскурсия! Организатор помог с мелочами, помог подстроить экскурсию под наши пожелания. За небольшую доплату съездили ещё и на Асуанскую плотину. Наш
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    гид Мухаммад отлично говорил по-русски, разбирается в истории Египта, интересный рассказчик. С ним было очень комфортно и приятно. Спасибо за прекрасную организацию нашей поездки!

  • Е
    Евгения
    2 марта 2024
    Сокровища и тайны Асуана
    Экскурсия прошла замечательно, все очень структурировано, интересно, маршрут продуман хорошо. Гид Мухамед историк с потрясающими знаниями! Очень рекомендуем. По его совету посетили отдельно нубийский музей и не пожалели, Крутая экспозиция!
  • Р
    Роман
    22 февраля 2024
    Из Асуана - к храмам Абу-Симбела
    Были с Мухаммедом уже на третьей экскурсии. Все понравилось, все устроило. Если говорить о программе, то Абу-Симбел не близко, выехали
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    в 5 утра. Но оно того стоило: храмы впечатляют. Посмотрели все в комфортном темпе. Мухаммед угостил нас чаем в кофейне и горячим сахлабом. А обед в Абу-Симбеле был просто одним из лучших. До самолета оставалось время, поэтому мы еще заказали поездку в Филе (очень красивый комплекс), а накануне успели сплавать в нубийскую деревню (угощали чаем с мятой, фатиром с патокой и халвой). Прогулки на корабликах по Нилу освежали и добавляли сил.

  • И
    Инна
    9 января 2024
    Сокровища и тайны Асуана
    Очень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана со всем багажом и подстроили
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    начало экскурсии под время нашего рейса. Интересный рассказ был у гида о храме в Филах. А Ботанический сад, наоборот, не самая интересная точка, очень много торговцев.

    Очень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана соОчень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана соОчень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана соОчень понравилась экскурсия с гидом Мохаммедом. За дополнительную плату нас встретили прямо в аэропорту Асуана со
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2023
    Сокровища и тайны Асуана
    «Три счастливых дня было у меня…» Асуан - завораживает своей красотой, Абу Симбел - впечатляет своим размахом, Ком Омбо и Эдфу
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    - дарят возможность прикоснуться к вечности, Нил - величественный и прекрасный… Эмоции переполняют! … Египет не перестает удивлять своей уникальностью! … Огромное спасибо организаторам этого замечательного путешествия! Спасибо за внимание, заботу, поддержку и яркие впечатления!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «На весь день»

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  4. Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Сколько стоит экскурсия по Асуану в июне 2024
Сейчас в Асуане в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 105 до 228 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Асуан на 1 день, гиды Асуана подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Асуан так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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