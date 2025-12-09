Индивидуальная
до 4 чел.
Из Асуана - к храмам Абу-Симбела
Увидеть знаменитые шедевры древнеегипетской архитектуры
Начало: Возле отеля
11 дек в 04:00
12 дек в 04:00
$378 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища и тайны Асуана
Насыщенная обзорная экскурсия по самому южному городу Египта и его окрестностям
Начало: В любой точке города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$216 за всё до 10 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 8 чел.
Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе
Храм Исиды на острове Филе, Незаконченный обелиск и грандиозная плотина на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Асуане
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$125
$250 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Асуане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Асуану в декабре 2025
Сейчас в Асуане в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 378 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.27 из 5
Экскурсии по окрестностям Асуана и местам Египта в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль