На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Из Асуана - к храмам Абу-Симбела Увидеть знаменитые шедевры древнеегипетской архитектуры Начало: Возле отеля $378 за всё до 4 чел. На машине На микроавтобусе 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Сокровища и тайны Асуана Насыщенная обзорная экскурсия по самому южному городу Египта и его окрестностям Начало: В любой точке города $216 за всё до 10 чел. На машине 6 часов 50% 2 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Асуан и его удивительные окрестности в мини-группе Храм Исиды на острове Филе, Незаконченный обелиск и грандиозная плотина на автопешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля в Асуане $125 $250 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Асуана

В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Асуану в декабре 2025 Сейчас в Асуане в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 378 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.27 из 5

