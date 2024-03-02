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в 5 утра. Но оно того стоило: храмы впечатляют. Посмотрели все в комфортном темпе. Мухаммед угостил нас чаем в кофейне и горячим сахлабом. А обед в Абу-Симбеле был просто одним из лучших. До самолета оставалось время, поэтому мы еще заказали поездку в Филе (очень красивый комплекс), а накануне успели сплавать в нубийскую деревню (угощали чаем с мятой, фатиром с патокой и халвой). Прогулки на корабликах по Нилу освежали и добавляли сил.