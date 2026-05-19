Встретим вас в Асуане (аэропорт или ж. -д. вокзал) и отвезём на корабль. Необходимо прибыть до 11:30, так как в 12:00 уже начинается заселение в каюты.

После обеда (12:30-13:30) на корабле вы отправитесь на экскурсию к Асуанской плотине, которая контролирует разлив Нила, и храму на острове Филе, где, по одной из легенд, был погребён бог загробного мира Осирис. На корабль вернётесь к 19:30. Через полчаса будет открыт ресторан для ужина.

В свободное время вам предоставлены услуги и инфраструктура лайнера: бассейн, джакузи, бар, терраса на верхней палубе, внутренние зоны отдыха.