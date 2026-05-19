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Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере (англоязычный гид)

Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
С комфортом и уровнем 5-звёздочного отеля вы познакомитесь с важнейшими достопримечательностями Древнего Египта. На лайнере пройдём по Нилу от Асуана до Луксора с остановками у храмов.

Вы погрузитесь во времена государства,
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овеянные загадками и легендами, со своими традициями и особенностями в строительстве святилищ.

Рассмотрите исторические сценки на стенах храмов с участием значимых персон и побываете в некрополе правителей.

В стоимость уже включены ежедневные экскурсии, 3-разовое питание в ресторане корабля и вечерние шоу-программы.

Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере (англоязычный гид)
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере (англоязычный гид)
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере (англоязычный гид)

Описание тура

Организационные детали

С собой рекомендуем взять наличные деньги.

Программа тура по дням

1 день

Старт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров Филе

Встретим вас в Асуане (аэропорт или ж. -д. вокзал) и отвезём на корабль. Необходимо прибыть до 11:30, так как в 12:00 уже начинается заселение в каюты.

После обеда (12:30-13:30) на корабле вы отправитесь на экскурсию к Асуанской плотине, которая контролирует разлив Нила, и храму на острове Филе, где, по одной из легенд, был погребён бог загробного мира Осирис. На корабль вернётесь к 19:30. Через полчаса будет открыт ресторан для ужина.

В свободное время вам предоставлены услуги и инфраструктура лайнера: бассейн, джакузи, бар, терраса на верхней палубе, внутренние зоны отдыха.

Старт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров ФилеСтарт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров Филе
2 день

Ком-Омбо и шоу-программа

07:00-08:00 — завтрак.

До обеда желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Нубийскую деревню. Для остальных — свободное время до обеда на корабле. Аутентичная деревня находится в Асуане, там вы сможете увидеть традиционные дома из глины и камня, посетите ремесленные мастерские.

Во второй половине дня с 13:30 вы отправитесь в храм Ком-Омбо, который посвящён двум враждующим богам — Гору и Себеку. Здесь интересно рассматривать на стенах различные сцены с участием богов, погружаясь в историю, и древний календарь. До 18:00 — возвращение на корабль.

19:30-20:30 — ужин. Не спешите расходиться, сегодня вас ждёт вечерняя шоу-программа.

Ком-Омбо и шоу-программаКом-Омбо и шоу-программаКом-Омбо и шоу-программаКом-Омбо и шоу-программаКом-Омбо и шоу-программаКом-Омбо и шоу-программа
3 день

Эдфу, Луксорский и Карнакский храмы

Рано утром (06:00) посетим храм Эдфу, посвящённый богу Гору. Это второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского, который вы тоже увидите сегодня, но немного позже. По легенде, святилище построено на месте, где Гор отомстил Сету за смерть своего отца Осириса.

07:30-08:30 — завтрак.
12:00-13:00 — обед.

Весь день будем наслаждаться видом на берега Нила и услугами лайнера. К вечеру причалим к Луксору, в 17:00 сойдём на священную землю и отправимся изучать храмы — Луксорский и Карнакский. Памятники охраняются ЮНЕСКО и играют важную роль в истории Древнего Египта. Два храма соединяет аллея из 365 сфинксов, к сожалению, не полностью сохранившаяся до наших дней. Храмовый ансамбль посвящён богу Амону-Ра, его супруге Мут и их сыну Хонсу.

19:30-20:30 — ужин. И далее вечерняя шоу-программа.

Эдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмыЭдфу, Луксорский и Карнакский храмы
4 день

Долина царей

07:00-08:00 — завтрак. После чего выселение с корабля.

Но программа на этом не заканчивается. Сегодня вы посетите Долину царей, где осмотрите храм Хатшепсут. Место представляет собой некрополь, который стал последним пристанищем для многих древнеегипетских правителей. Захоронения велись с 16 по 11 века до нашей эры. Храм Хатшепсут возведён прямо в скале в 15 веке до нашей эры.

После экскурсии проводим вас в место по договорённости в Луксоре.

Долина царейДолина царейДолина царейДолина царей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в каюте на 5-звёздочном лайнере
  • 3-разовое питание (шведский стол, кроме напитков)
  • Трансфер на/с корабля
  • Англоязычный гид
  • Посещение Асуанской плотины, храма на острове Филе, храмов Ком-Омбо, Эдфу, Луксорского, Карнакского и Хатшепсут, Долины царей
  • 2 вечерние шоу-программы на корабле
  • Пользование бассейном, джакузи, зонами отдыха на корабле, библиотекой
  • Круглосуточная стойка регистрации на корабле и поддержка персонала
Что не входит в цену
  • Билеты до Асуана и из Луксора
  • Все напитки (включая воду)
  • Дополнительные экскурсии (Нубийская деревня, храм Абу-Симбел)
  • Полёт на воздушном шаре
  • Русскоязычный гид
  • 1-местное размещение - $900 за чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Асуан, до 11:30, наш сотрудник встретит вас в аэропорту/на ж. - д. вокзале/автостанции
Завершение: Г. Луксор, после 14:00, проводим до любого места в городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф
Шериф — Организатор в Асуане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Регина
Сначала я была очень неприятным клиентом…)) но Выдержке Шерифа можно позавидовать!
А профессионализму пооплодировать.
И насколько критично я была настроена в самом начале нашего взаимодействия, настолько же я осталась очарована после.
В круизе
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на каждом этапе при возникновении малейших сложностей И непониманий На корабле (у меня английский оставляет желать лучшего) все моментально разруливалось организатором.
Путешествие было очень насыщенное и отлично организованное. Гиды попадались Или хорошие или замечательные. Очень довольна что поехала.
Шериф момогал мне даже после окончания путешествия и вообще сделал для меня больше чем было обещано.
Премного благодарна!!

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