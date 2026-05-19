Вы погрузитесь во времена государства,
Описание тура
Организационные детали
С собой рекомендуем взять наличные деньги.
Программа тура по дням
Старт в Асуане, важнейшая плотина Египта и остров Филе
Встретим вас в Асуане (аэропорт или ж. -д. вокзал) и отвезём на корабль. Необходимо прибыть до 11:30, так как в 12:00 уже начинается заселение в каюты.
После обеда (12:30-13:30) на корабле вы отправитесь на экскурсию к Асуанской плотине, которая контролирует разлив Нила, и храму на острове Филе, где, по одной из легенд, был погребён бог загробного мира Осирис. На корабль вернётесь к 19:30. Через полчаса будет открыт ресторан для ужина.
В свободное время вам предоставлены услуги и инфраструктура лайнера: бассейн, джакузи, бар, терраса на верхней палубе, внутренние зоны отдыха.
Ком-Омбо и шоу-программа
07:00-08:00 — завтрак.
До обеда желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Нубийскую деревню. Для остальных — свободное время до обеда на корабле. Аутентичная деревня находится в Асуане, там вы сможете увидеть традиционные дома из глины и камня, посетите ремесленные мастерские.
Во второй половине дня с 13:30 вы отправитесь в храм Ком-Омбо, который посвящён двум враждующим богам — Гору и Себеку. Здесь интересно рассматривать на стенах различные сцены с участием богов, погружаясь в историю, и древний календарь. До 18:00 — возвращение на корабль.
19:30-20:30 — ужин. Не спешите расходиться, сегодня вас ждёт вечерняя шоу-программа.
Эдфу, Луксорский и Карнакский храмы
Рано утром (06:00) посетим храм Эдфу, посвящённый богу Гору. Это второй по величине храм Древнего Египта после Карнакского, который вы тоже увидите сегодня, но немного позже. По легенде, святилище построено на месте, где Гор отомстил Сету за смерть своего отца Осириса.
07:30-08:30 — завтрак.
12:00-13:00 — обед.
Весь день будем наслаждаться видом на берега Нила и услугами лайнера. К вечеру причалим к Луксору, в 17:00 сойдём на священную землю и отправимся изучать храмы — Луксорский и Карнакский. Памятники охраняются ЮНЕСКО и играют важную роль в истории Древнего Египта. Два храма соединяет аллея из 365 сфинксов, к сожалению, не полностью сохранившаяся до наших дней. Храмовый ансамбль посвящён богу Амону-Ра, его супруге Мут и их сыну Хонсу.
19:30-20:30 — ужин. И далее вечерняя шоу-программа.
Долина царей
07:00-08:00 — завтрак. После чего выселение с корабля.
Но программа на этом не заканчивается. Сегодня вы посетите Долину царей, где осмотрите храм Хатшепсут. Место представляет собой некрополь, который стал последним пристанищем для многих древнеегипетских правителей. Захоронения велись с 16 по 11 века до нашей эры. Храм Хатшепсут возведён прямо в скале в 15 веке до нашей эры.
После экскурсии проводим вас в место по договорённости в Луксоре.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в каюте на 5-звёздочном лайнере
- 3-разовое питание (шведский стол, кроме напитков)
- Трансфер на/с корабля
- Англоязычный гид
- Посещение Асуанской плотины, храма на острове Филе, храмов Ком-Омбо, Эдфу, Луксорского, Карнакского и Хатшепсут, Долины царей
- 2 вечерние шоу-программы на корабле
- Пользование бассейном, джакузи, зонами отдыха на корабле, библиотекой
- Круглосуточная стойка регистрации на корабле и поддержка персонала
Что не входит в цену
- Билеты до Асуана и из Луксора
- Все напитки (включая воду)
- Дополнительные экскурсии (Нубийская деревня, храм Абу-Симбел)
- Полёт на воздушном шаре
- Русскоязычный гид
- 1-местное размещение - $900 за чел
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
А профессионализму пооплодировать.
И насколько критично я была настроена в самом начале нашего взаимодействия, настолько же я осталась очарована после.
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