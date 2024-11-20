Туры на 23 февраля – туры в Асуане

Найдено 3 тура в категории «Туры на 23 февраля» в Асуане, цены от $168, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Музыкальные теплоходы
скидка
20%
3 отзыва
4 дня
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
9 дек в 08:00
16 дек в 08:00
780$624 за человека
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
4 дня
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
Начало: Г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту/н...
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
$700 за человека
Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
На автобусе
На байдарках
4 дня
Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
Исследовать Нил на байдарках, увидеть нубийское шоу и рассмотреть иероглифы на Стеле голода
Начало: Асуан, утро, точное место и время встречи - по дог...
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
$168 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    20 ноября 2024
    Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
    Путешествие на корабле по Нилу понравилось возможностью посетить много достопримечательностей при этом не устав от переездов. Организатор данного путешествия всегда на связи,
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    как только оформила заявку на Трипстере, сразу забронировал места на корабле. Нас было 4 взрослых, каюты были рядом (благодаря организатору). Сами каюты достаточно большие, кровати удобные, уборка хорошая. Но! В обоих каютах не работал телефон (на ресепшн сообщили; не починили) и в одной из кают был очень плохой запах воды. Еда хорошая. На корабле очень приветствуются чаевые (впрочем, это везде в Египте). И хоть озвучивают, что размер чаевых на ваше усмотрение, при нашей выписке нам дали понять «маловато будет») Нас сопровождал все дни путешествия русскоговорящий гид. По всем запросам нам помогал. Очень интересно проводил экскурсии. формат: сначала подача материала, потом свободное время для самостоятельного осмотра и фото- для нас это оптимально. Гид помимо обязательной программы, предлагал дополнительные экскурсии и достаточно оперативно все организовывал. Нам понравилось, что все заявленные в маршруте места посетили без каких либо препятствий (у гида заранее были билеты, трансфер отличный). В Египте при покупке товара всегда надо быть предельно внимательными: заехали с гидом в магазин сувениров (хороший магазин-качественные сувениры), но поверили продавцу и не смотрели внимательно за упаковкой товаров. В итоге вместо 5 покупок, упаковал и отдал нам 4:(Заметили, только при распаковке сувениров в Москве. Сообщили гиду - он сказал, постарается помочь в решении проблемы. Надеемся, получится:) Хотим организатору данного путешествия сказать спасибо за искреннее стремление сделать его максимально комфортным и за внимательное отношение к просьбам туристов!

  • Ю
    Юлиана
    7 октября 2024
    Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
    Экскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни и острова Элефантин. Гид хорошо
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    говорит по-русски, выдает достаточное количество информации, отвечает на вопросы. Сомневаюсь, что это круиз класса люкс. Развлекательных программ на корабле не было, только в один вечер была короткое шоу с восточными танцами. Но экскурсионная программа насыщенная, так что вечером все ложились спать. Напитки (сок, вода, чай, кофе) включены в стоимость только на завтраке и еще на день дают маленькую бутылку воды. В остальное время напитки за плату. Гид снабжал меня водой в достаточном количестве. В каюте не работал чайник. После обращения на ресепшн его как бы отремонтировали, но вскипятить воду удалось только 1 раз, после этого он снова перестал работать. Каюта комфортная, большая, есть халат, шампунь, гель для душа, кондиционер. Белье и полотенца меняли ежедневно. Кондиционер. Вайфай. На корабле есть лаунж-зона с баром, тренажерный зал, на верхней палубе - лежаки, зонты, шатры, бассейн, джакузи, бар. Питание нормальное.

    Экскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни иЭкскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни иЭкскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни иЭкскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни иЭкскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни и

Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «Туры на 23 февраля»

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  3. Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
Сколько стоит тур в Асуане в декабре 2024
Сейчас в Асуане в категории "Туры на 23 февраля" можно забронировать 3 тура от 168 до 700 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
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