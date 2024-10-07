В феврале – туры в Асуане

Найдено 3 тура в категории «В феврале» в Асуане, цены от $168, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Музыкальные теплоходы
скидка
25%
3 отзыва
4 дня
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
780$585 за человека
Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
На автобусе
На байдарках
4 дня
Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
Исследовать Нил на байдарках, посмотреть нубийское шоу и рассмотреть иероглифы на Стеле голода
Начало: Асуан, утро, точное место и время встречи - по дог...
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$168 за человека
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
скидка
25%
4 дня
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, до 12:00, точное вр...
2 дек в 08:00
4 дек в 08:00
800600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлиана
    7 октября 2024
    Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
    Экскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни и острова Элефантин. Гид хорошо
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    говорит по-русски, выдает достаточное количество информации, отвечает на вопросы. Сомневаюсь, что это круиз класса люкс. Развлекательных программ на корабле не было, только в один вечер была короткое шоу с восточными танцами. Но экскурсионная программа насыщенная, так что вечером все ложились спать. Напитки (сок, вода, чай, кофе) включены в стоимость только на завтраке и еще на день дают маленькую бутылку воды. В остальное время напитки за плату. Гид снабжал меня водой в достаточном количестве. В каюте не работал чайник. После обращения на ресепшн его как бы отремонтировали, но вскипятить воду удалось только 1 раз, после этого он снова перестал работать. Каюта комфортная, большая, есть халат, шампунь, гель для душа, кондиционер. Белье и полотенца меняли ежедневно. Кондиционер. Вайфай. На корабле есть лаунж-зона с баром, тренажерный зал, на верхней палубе - лежаки, зонты, шатры, бассейн, джакузи, бар. Питание нормальное.

    Экскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни иЭкскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни иЭкскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни иЭкскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни иЭкскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни и

Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «В феврале»

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  1. Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
  2. Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
  3. На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Сколько стоит тур в Асуане в ноябре 2024
Сейчас в Асуане в категории "В феврале" можно забронировать 3 тура от 168 до 600 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
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