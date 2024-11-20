скидка
25%
4 дня
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
780$585 за человека
4 дня
Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
Исследовать Нил на байдарках, посмотреть нубийское шоу и рассмотреть иероглифы на Стеле голода
Начало: Асуан, утро, точное место и время встречи - по дог...
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$168 за человека
скидка
25%
4 дня
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, до 12:00, точное вр...
2 дек в 08:00
4 дек в 08:00
800€600 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина20 ноября 2024Путешествие на корабле по Нилу понравилось возможностью посетить много достопримечательностей при этом не устав от переездов. Организатор данного путешествия всегда на связи,
- ЮЮлиана7 октября 2024Экскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни и острова Элефантин. Гид хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «В январе»
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