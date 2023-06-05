Что вас ожидает:

По следам веры и истории: Синайская гора и Монастырь Святой Екатерины

Начните свое путешествие с вашего отеля в Дахабе и начните свое путешествие в Национальный парк Святой Екатерины. Поднимитесь на вершину горы Синай с гидом-бедуином, чтобы полюбоваться восходом солнца.

Исследуйте монастырь Святой Екатерины в своем собственном темпе и откройте для себя его древнюю архитектуру. Отдохните на обратном пути в свой отель в Дахабе в конце тура.

Важная информация: