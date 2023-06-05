Монастырь Святой Екатерины и тур на гору Синай

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Откройте для себя 2 исторически и религиозно значимых достопримечательности Египта. Поднимитесь на вершину горы Синай с гидом-бедуином и узнайте ее историю. Полюбуйтесь панорамным видом на восход солнца в Египте с вершины горы. Исследуйте монастырь Святой Екатерины, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отдохните с трансфером из отеля и высадкой из Дахаба.
Монастырь Святой Екатерины и тур на гору Синай
Монастырь Святой Екатерины и тур на гору Синай
Монастырь Святой Екатерины и тур на гору Синай
Монастырь Святой Екатерины и тур на гору Синай
Монастырь Святой Екатерины и тур на гору Синай
Монастырь Святой Екатерины и тур на гору Синай
Ближайшие даты:
5
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

По следам веры и истории: Синайская гора и Монастырь Святой Екатерины
Начните свое путешествие с вашего отеля в Дахабе и начните свое путешествие в Национальный парк Святой Екатерины. Поднимитесь на вершину горы Синай с гидом-бедуином, чтобы полюбоваться восходом солнца.
Исследуйте монастырь Святой Екатерины в своем собственном темпе и откройте для себя его древнюю архитектуру. Отдохните на обратном пути в свой отель в Дахабе в конце тура.

Важная информация:

  • Гид: Русский язык.
  • Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки, головной убор, походная обувь, солнцезащитный крем, удобная одежда.
  • Запрещено: шорты, короткие юбки, майки.
  • Не допускаются участники в возрасте 9 лет и младше.
  • Небольшая группа: не более 14.

Понедельник, среда, пятница в 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Экскурсия на гору Синай с гидом
  • Экскурсия по монастырю Святой Екатерины
  • Бутилированная вода и безалкогольные напитки
  • Снеки
  • Входные билеты в Национальный парк Святой Екатерины
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 22:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Гид: Русский язык
  • Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки, головной убор, походная обувь, солнцезащитный крем, удобная одежда
  • Запрещено: шорты, короткие юбки, майки
  • Не допускаются участники в возрасте 9 лет и младше
  • Небольшая группа: не более 14
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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