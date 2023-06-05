Откройте для себя 2 исторически и религиозно значимых достопримечательности Египта. Поднимитесь на вершину горы Синай с гидом-бедуином и узнайте ее историю. Полюбуйтесь панорамным видом на восход солнца в Египте с вершины горы. Исследуйте монастырь Святой Екатерины, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отдохните с трансфером из отеля и высадкой из Дахаба.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
По следам веры и истории: Синайская гора и Монастырь Святой Екатерины
Начните свое путешествие с вашего отеля в Дахабе и начните свое путешествие в Национальный парк Святой Екатерины. Поднимитесь на вершину горы Синай с гидом-бедуином, чтобы полюбоваться восходом солнца.
Исследуйте монастырь Святой Екатерины в своем собственном темпе и откройте для себя его древнюю архитектуру. Отдохните на обратном пути в свой отель в Дахабе в конце тура.
Важная информация:
- Гид: Русский язык.
- Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки, головной убор, походная обувь, солнцезащитный крем, удобная одежда.
- Запрещено: шорты, короткие юбки, майки.
- Не допускаются участники в возрасте 9 лет и младше.
- Небольшая группа: не более 14.
Понедельник, среда, пятница в 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка
- Экскурсия на гору Синай с гидом
- Экскурсия по монастырю Святой Екатерины
- Бутилированная вода и безалкогольные напитки
- Снеки
- Входные билеты в Национальный парк Святой Екатерины
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, пятница в 22:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Гид: Русский язык
- Не забудьте взять с собой: солнцезащитные очки, головной убор, походная обувь, солнцезащитный крем, удобная одежда
- Запрещено: шорты, короткие юбки, майки
- Не допускаются участники в возрасте 9 лет и младше
- Небольшая группа: не более 14
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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