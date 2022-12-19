Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины

Увидеть Неопалимую купину, совершить восхождение на священную гору и полюбоваться дивным рассветом

Путь на вершину горы Синай — это в какой-то степени трансформационное путешествие даже для тех, кто не является религиозным человеком. На экскурсии вы с местным проводником проделаете этот путь и насладитесь живописным рассветом. А после мы посетим монастырь св.

Екатерины, увидим место, с которого началась история исхода евреев из Египта, и поговорим о важных событиях, описанных в Библии.
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
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Описание

Что вас ожидает

Восхождение на гору

На автомобиле мы отправимся к горе Синай, где Моисей принял от Бога Десять заповедей — по пути я поделюсь любопытными фактами об этом месте.
Далее вместе с проводником-бедуином вы пройдете 7 км и подниметесь на высоту 2300 метров над у. м. Говорят, что тем, кто искренне раскаивается в своих грехах, восхождение на гору дарует прощение. Но даже если вы не являетесь верующим, отправляйтесь в путь за одним из самых впечатляющих рассветов на земле!

Монастырь Святой Екатерины

После мы вместе посетим одну из старейших христианских обителей, в стенах которой никогда не умолкала молитва. Здесь вы осмотрите Базилику Преображения и колокольню, заглянете в монастырский сад. А еще побываете у колодца Моисея и Неопалимой купины — чудесного явления, описанного еще в Ветхом Завете. Я расскажу историю этого места, напомню сюжеты из Библии и помогу найти переклички с Торой и Кораном.

Организационные детали

  • Трансфер в обе стороны, все сопровождение, а также билеты входят в стоимость
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек, доплата составит 30€ за каждого дополнительного путешественника
  • Для этой экскурсии виза не нужна, вы можете отправиться на нее со штампом Sinai Only (Синайский штамп) который всем ставится в аэропорту при прибытии

Как проходит экскурсия

  • Путевую экскурсию и экскурсию по монастырю для вас проведу я, профессиональный гид—египтолог, а во время восхождения вас сопроводит местный житель-бедуин
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Отправление из отеля в 22:30, возвращение на следующий день около 13:00
  • Обратите внимание: монастырь св. Екатерины не работает по пятницам и воскресеньям

Для восхождения выбирайте удобную обувь, с собой возьмите теплые вещи: на горе ночью будет холодно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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