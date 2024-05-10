1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: незабываемая экскурсия из Дахаба
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Завтра в 23:00
14 июня в 23:00
€28 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед на автобусе из Дахаба
Погрузитесь в мир подводного разнообразия и природных красот на экскурсии в Рас-Мохаммед. Вас ждут незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 08:30
$85 за человека
Групповая
20 часов
Путешествие в Петру из Дахаба: экскурсия с русскоязычным гидом
Отправляйтесь в загадочный город Петра, высеченный в скалах. Увидите сокровищницу Эль-Хазне, древний амфитеатр, гробницы и храмы. Обед в местном ресторане
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб
12 июня в 03:00
15 июня в 03:00
$250 за человека
Групповая
15 часов
Восхождение на Гору Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины
Путешествие на вершину Горы Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины: встреча рассвета и духовное обновление
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
Расписание: В указанные дни около 23:00
Завтра в 23:00
14 июня в 23:00
$25 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальное путешествие: гора Моисея и монастырь св. Екатерины из Дахаба
Откройте для себя духовное измерение и библейскую историю, посетив гору Синай и монастырь Святой Екатерины
Начало: Отель размещения
Расписание: В указанные дни в 22:30
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
$280 за всё до 3 чел.
Групповая
20 часов
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Путешествие из Дахаба в Израиль: Мертвое море, Иерусалим и Вифлеем. Незабываемые впечатления и духовные открытия ждут вас
Начало: Автобус забирает туристов от заправочной станции
Расписание: В указанные дни в 22:30
Сегодня в 22:30
Завтра в 22:30
$165 за человека
Групповая
13 часов
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00
11 июня в 03:00
12 июня в 03:00
€240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
- AAnton27 ноября 2023Экскурсия понравилась, очень необычно. Для легкого подъема нужно быть в хорошей физической форме. Но в нашей группе поднялись все, даже
- ЛЛариса9 января 2023Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «На автобусе»
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