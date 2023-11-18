Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба

Встретить рассвет на священной вершине и посетить действующий монастырь 6 века

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Подняться на гору Синай и посетить монастырь Святой Екатерины — главные причины отправиться по священным местам Египта, находящимся в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чем прославилась обитель и какую роль сыграла она в жизни христиан? Что такое Неопалимая купина и почему ради неё сюда съезжаются туристы? Об этом и многом другом — на нашей экскурсии!
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Синай

Согласно библейским текстам, именно здесь Бог явился Моисею и передал ему 10 заповедей. К вершине ведут две тропы: пологая, туристическая и более сложная — ее выбирают верующие. Наше восхождение пройдёт по«верблюжьей» тропе, более пологой, но длинной. Сопровождать группу будет местный житель — бедуин-проводник.

Вдоль всего трёхчасового маршрута вам встретятся скамейки для отдыха, палатки со сладостями и напитками, уборные комнаты. Большую часть пути можно проехать на на верблюде за дополнительную плату (15$). А последние 750 ступеней «монашеской лестницы» все преодолевают пешком. Встретив рассвет на вершине, вы сможете зайти в пещеру, в которой согласно Библии 40 дней и ночей укрывался Моисей.

История христианства

Ваше путешествие по святым местам Синая продолжится визитом в монастырь Святой Екатерины, который находится у подножия горы Моисея. Вы узнаете историю монастыря: от монашеской общины, образовавшейся вокруг Неопалимой купины, до неприступной крепости, никогда не подвергавшейся разрушению. На территории монастыря вы увидите колодец Моисея и куст Неопалимой купины, а при желании поставите свечи в базилике Преображения.

Организационные детали

  • Обратите внимание: в автобусе будут присутствовать путешественники из другой группы (основной состав выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе).
  • В стоимость включен проезд на комфортабельном туристическом автобусе, услуги гида и проводника, входные билеты
  • Не включено: еда и напитки, аренда верблюда, аренда теплого одеяла, посещение музея икон в монастыре

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на въезде в Дахаб
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дахаба

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Ночные
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Горы
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Гора Моисея
Популярные места

Похожие туры из Дахаба

Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Посетить старинный монастырь, подняться на легендарную гору и погрузиться в духовную историю Синая
Дахаб. Шарм
18 ноя
20 ноя
21 ноя
22 ноя
520 за всё до 10 чел.
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
у вашего отеля в Дахабе
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
от 250 за всё до 3 чел.
Урок виндсерфинга в Дахабе
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Урок виндсерфинга в Дахабе
Встать на доску с парусом и покорить волны с инструктором-спортсменом международного класса
на виндсерфинг-станции в Дахабе
18 ноя
19 ноя
20 ноя
21 ноя
65 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дахабе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ