Подняться на гору Синай и посетить монастырь Святой Екатерины — главные причины отправиться по священным местам Египта, находящимся в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чем прославилась обитель и какую роль сыграла она в жизни христиан? Что такое Неопалимая купина и почему ради неё сюда съезжаются туристы? Об этом и многом другом — на нашей экскурсии!

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Описание экскурсии

Гора Синай

Согласно библейским текстам, именно здесь Бог явился Моисею и передал ему 10 заповедей. К вершине ведут две тропы: пологая, туристическая и более сложная — её выбирают верующие. Наше восхождение пройдёт по«верблюжьей» тропе, более пологой, но длинной. Сопровождать группу будет местный житель — бедуин-проводник.

Вдоль всего трёхчасового маршрута вам встретятся скамейки для отдыха, палатки со сладостями и напитками, уборные комнаты. Большую часть пути можно проехать на верблюде за дополнительную плату ($15). А последние 750 ступеней «монашеской лестницы» все преодолевают пешком. Встретив рассвет на вершине, вы сможете зайти в пещеру, в которой согласно Библии 40 дней и ночей укрывался Моисей.

История христианства

Ваше путешествие по святым местам Синая продолжится визитом в монастырь Святой Екатерины, который находится у подножия горы Моисея. Вы узнаете историю монастыря: от монашеской общины, образовавшейся вокруг Неопалимой купины, до неприступной крепости, никогда не подвергавшейся разрушению. На территории монастыря вы увидите колодец Моисея и куст Неопалимой купины, а при желании поставите свечи в базилике Преображения.

Организационные детали