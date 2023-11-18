Встретить рассвет на священной вершине и посетить действующий монастырь 6 века
Чем прославилась обитель и какую роль сыграла она в жизни христиан? Что такое Неопалимая купина и почему ради неё сюда съезжаются туристы? Об этом и многом другом — на нашей экскурсии!
Описание
Что вас ожидает
Гора Синай
Согласно библейским текстам, именно здесь Бог явился Моисею и передал ему 10 заповедей. К вершине ведут две тропы: пологая, туристическая и более сложная — ее выбирают верующие. Наше восхождение пройдёт по«верблюжьей» тропе, более пологой, но длинной. Сопровождать группу будет местный житель — бедуин-проводник.
Вдоль всего трёхчасового маршрута вам встретятся скамейки для отдыха, палатки со сладостями и напитками, уборные комнаты. Большую часть пути можно проехать на на верблюде за дополнительную плату (15$). А последние 750 ступеней «монашеской лестницы» все преодолевают пешком. Встретив рассвет на вершине, вы сможете зайти в пещеру, в которой согласно Библии 40 дней и ночей укрывался Моисей.
История христианства
Ваше путешествие по святым местам Синая продолжится визитом в монастырь Святой Екатерины, который находится у подножия горы Моисея. Вы узнаете историю монастыря: от монашеской общины, образовавшейся вокруг Неопалимой купины, до неприступной крепости, никогда не подвергавшейся разрушению. На территории монастыря вы увидите колодец Моисея и куст Неопалимой купины, а при желании поставите свечи в базилике Преображения.
Организационные детали
- Обратите внимание: в автобусе будут присутствовать путешественники из другой группы (основной состав выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе).
- В стоимость включен проезд на комфортабельном туристическом автобусе, услуги гида и проводника, входные билеты
- Не включено: еда и напитки, аренда верблюда, аренда теплого одеяла, посещение музея икон в монастыре
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на въезде в Дахаб
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00Экскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.