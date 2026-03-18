Согласно библейским текстам, именно здесь Бог явился Моисею и передал ему 10 заповедей. К вершине ведут две тропы: пологая, туристическая и более сложная — её выбирают верующие. Наше восхождение пройдёт по«верблюжьей» тропе, более пологой, но длинной. Сопровождать группу будет местный житель — бедуин-проводник.
Вдоль всего трёхчасового маршрута вам встретятся скамейки для отдыха, палатки со сладостями и напитками, уборные комнаты. Большую часть пути можно проехать на верблюде за дополнительную плату ($15). А последние 750 ступеней «монашеской лестницы» все преодолевают пешком. Встретив рассвет на вершине, вы сможете зайти в пещеру, в которой согласно Библии 40 дней и ночей укрывался Моисей.
История христианства
Ваше путешествие по святым местам Синая продолжится визитом в монастырь Святой Екатерины, который находится у подножия горы Моисея. Вы узнаете историю монастыря: от монашеской общины, образовавшейся вокруг Неопалимой купины, до неприступной крепости, никогда не подвергавшейся разрушению. На территории монастыря вы увидите колодец Моисея и куст Неопалимой купины, а при желании поставите свечи в базилике Преображения.
Организационные детали
Обратите внимание: в автобусе будут присутствовать путешественники из другой группы (основной состав выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе)
В стоимость включен проезд на комфортабельном туристическом автобусе, услуги гида и проводника.
Не включено: входные билеты — $10 с 7 лет, $5 до 6 лет, еда и напитки, аренда верблюда, аренда тёплого одеяла, посещение музея икон в монастыре
в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На въезде в Дахаб от бензозаправки Take5
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Дахабе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 6145 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых читать дальшеуменьшить
был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
В целом поездка понравилась. Мы ранее поднимались на вулкан в другой стране, поэтому решились на этот подъем. Сложновато, да, идёшь по дороге нормально, но самые последние силы нужно оставить на читать дальшеуменьшить
подъем по 750 ступеням. Обратно, когда спускаешься, могут болеть ноги и трястись.
В приципе, если идти в своём темпе, то можно и не сильно спешить. Нас гид поторапливал, чтобы мы места удобные заняли для рассвета,а так можно и не спешить.
Мы поднимались в начале марта, было очень холодно, поэтому нужно одеваться теплее, замёрзли в кроссовках, брали одеяла за 4 доллара наверху,поэтому одевайтесь слоями и как можно теплее. Подниматься жарковато, а вот наверху люто холодно.
Очень раздражали бедуины с верблюдами. Дорога небольшая и так не разойтись, а тут со всех сторон верблюды идут, и ты поднимаешься. И бедуины навязчиво предлагают верблюда, поэтому настояюйчиво говорите "нет", если вам не нужна эта услуга.
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Татьяна
Незабываемые впечатления и гордость, что смогла пройти весь путь!) Одна из немногих экскурсий, куда необходимо морально и информационно быть готовым. Действительно, восхождение для многих будет не «легкой прогулкой». Но оно читать дальшеуменьшить
того стоит!!! Совет путешественникам: берите с собой свой фонарик, обувь должна быть удобной и не скользкой, головной убор, куртку либо кофту, а родной пледик - сделает встречу рассвета более незабываемый, спасибо организатору Наталье, запасная футболка была очень кстати. Да, ещё гигиеничка!!! И оставшую часть отпуска вы не проведёте с обветренными губами) P.S. сувениры лучше покупать по завершении экскурсии в монастыре святой Екатерины.
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Н
Наиля
Большое спасибо за красивую, интересную экскурсию!) Организаторы на высшем уровне), от начала до окончания, очень внимательные, профессионалы своего любимого дела!) Надежные и опытные)!!! Рекомендую на 100 процентов)))!!!!!!!!
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Anton
Экскурсия понравилась, очень необычно. Для легкого подъема нужно быть в хорошей физической форме. Но в нашей группе поднялись все, даже 8-летний ребенок. Гид-проводник отработал на все 100%. Очень красивый рассвет на вершине. Одевайтесь тепло и берите с собой термос с горячими напитками.
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