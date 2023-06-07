Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины

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Вы совершите ночное восхождение на священную гору Моисея и встретите живописный рассвет на высоте 2300 метров над уровнем моря.

После спуска с горы вы посетите одну из древнейших христианских обителей, монастырь Святой Екатерины.
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
Ближайшие даты:
7
июн
9
июн
11
июн
14
июн
16
июн
18
июн
21
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Что вас ожидает:

  • Гора Моисея
  • Монастырь Святой Екатерины
  • Колодец Моисея
  • Куст неопалимой купины
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Описание

Что вас ожидает:

  • Путешествие в историю, природу и духовность.
  • Гора Моисея упоминается в библейском сюжете, согласно которому именно там Бог передал Пророку 10 заповедей. Вы совершите подъем на вершину вместе с гидом-бедуином. И, пройдя путь в 7 км, окажетесь на высоте 2300 м. над уровнем моря. На протяжении всего пути делаются остановки для отдыха, имеются палатки с чаем/кофе и сладостями.
  • В любое время вы сможете пересесть на верблюда (за доп. плату). Восхождение длится около 3 часов. На вершине горы группа встречает рассвет — поистине живописное зрелище. По легенде всем паломникам, прошедшим столь сложный путь, прощаются их грехи. После спуска с горы вы посетите монастырь Святой Екатерины, где увидите древние иконы, Неопалимую Купину и колодец Моисея.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также переводом на российскую карту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Аренда верблюда/одеяла
  • Завтрак
  • Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
Завершение: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 13-00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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