Вы совершите ночное восхождение на священную гору Моисея и встретите живописный рассвет на высоте 2300 метров над уровнем моря.
После спуска с горы вы посетите одну из древнейших христианских обителей, монастырь Святой Екатерины.
После спуска с горы вы посетите одну из древнейших христианских обителей, монастырь Святой Екатерины.
Ближайшие даты:
7
июн
июн
9
июн
июн
11
июн
июн
14
июн
июн
16
июн
июн
18
июн
июн
21
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Моисея
- Монастырь Святой Екатерины
- Колодец Моисея
- Куст неопалимой купины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Путешествие в историю, природу и духовность.
- Гора Моисея упоминается в библейском сюжете, согласно которому именно там Бог передал Пророку 10 заповедей. Вы совершите подъем на вершину вместе с гидом-бедуином. И, пройдя путь в 7 км, окажетесь на высоте 2300 м. над уровнем моря. На протяжении всего пути делаются остановки для отдыха, имеются палатки с чаем/кофе и сладостями.
- В любое время вы сможете пересесть на верблюда (за доп. плату). Восхождение длится около 3 часов. На вершине горы группа встречает рассвет — поистине живописное зрелище. По легенде всем паломникам, прошедшим столь сложный путь, прощаются их грехи. После спуска с горы вы посетите монастырь Святой Екатерины, где увидите древние иконы, Неопалимую Купину и колодец Моисея.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также переводом на российскую карту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты
- Что не входит
- Аренда верблюда/одеяла
- Завтрак
- Напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00Завершение: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 13-00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также переводом на российскую карту
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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