Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дахаба

Мото сафари на квадроциклах

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Управление квадроциклом возможно с 14 лет

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Управление квадроциклом возможно с 14 лет.

Необходимо взять с собой: копии паспортов или фото в телефоне первой страницы; удобную одежду и обувь; головной убор; солнцезащитные очки; арафатку; деньги на личные расходы; телефон или камеру; воду.
Мото сафари на квадроциклах
Мото сафари на квадроциклах
Мото сафари на квадроциклах
Мото сафари на квадроциклах
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вы сможете насладиться захватывающей ездой по пустыне Синая, сделать потрясающее фото на память, познакомиться с местными жителями — бедуинами. Заехав к бедуинам, у Вас будет возможность пообщаться с ними и отведать настоящий бедуинский чай.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • инструктаж по вождению.
  • поездка на квадроциклах (1 час).
  • остановка на чаепитие у бедуинов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание катание на квадроцикле чай
Что не входит
  • Фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом арафатка и солнечные очки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:00, 08:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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