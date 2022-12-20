Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дахаба

Вы сможете насладиться захватывающей ездой по пустыне Синая, сделать потрясающее фото на память, познакомиться с местными жителями — бедуинами. Заехав к бедуинам, у Вас будет возможность пообщаться с ними и отведать настоящий бедуинский чай.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.