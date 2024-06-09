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Виндсерфинг в Дахабе: обучение с профессионалом
Тёплое море, хороший ветер и песчаные пляжи Дахаба - идеальные условия для виндсерфинга. Под руководством чемпиона России вы освоите все необходимые навыки
Начало: На виндсерфинг-станции в Дахабе
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
€65 за человека
Групповая
3 часа
Мото сафари на квадроциклах в Дахабе: встреча с бедуинами и природой
Погрузитесь в атмосферу бескрайних песков и встречи с бедуинами, управляя квадроциклом по пустыне Синая
Расписание: Ежедневно в 04:00, 08:00, 15:00
$28 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия 5 приключений на Синае: от треккинга до снорклинга
Погрузитесь в мир приключений на Синае: от восхитительного треккинга до захватывающего снорклинга среди кораллов
Расписание: Ежедневно в 07:30
$59 за человека
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1: каньон, верблюды, снорклинг, обед - активный отдых на природе
Погрузитесь в приключение с экскурсией Дахаб 4 в 1: от каньона Towailat до волшебных Трех бассейнов, завершая днем верхом на верблюдах
Расписание: Ежедневно в 07:30
$34 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в заповедник Рас-Мохаммед на автобусе из Дахаба
Погрузитесь в мир подводного разнообразия и природных красот на экскурсии в Рас-Мохаммед. Вас ждут незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 08:30
$85 за человека
Групповая
9 часов
Яхтенная экскурсия в Дахабе: Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед
Откройте для себя красоту подводного мира Красного моря и уникальные пейзажи на морской прогулке с обедом BBQ
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
$95 за человека
Групповая
10 часов
Семь чудес Синая в Дахабе: уникальное сафари 7 в 1 для всей семьи
Вас ждет приключение жизни: сафари по пустыне, верблюды, каньон и купание в бассейнах. Подарите себе и близким незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 07:30
$55 за человека
Групповая
8.5 часов
Джип Сафари Цвета Синая и снорклинг в Голубой дыре, Дахаб
Погрузитесь в красоты Синайского полуострова: от захватывающего джип сафари до волшебного снорклинга в Голубой дыре
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
$69 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Активный отдых»
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