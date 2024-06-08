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Групповая
3 часа
Мото сафари на квадроциклах в Дахабе: встреча с бедуинами и природой
Погрузитесь в атмосферу бескрайних песков и встречи с бедуинами, управляя квадроциклом по пустыне Синая
Расписание: Ежедневно в 04:00, 08:00, 15:00
$28 за человека
Групповая
10 часов
Семь чудес Синая в Дахабе: уникальное сафари 7 в 1 для всей семьи
Вас ждет приключение жизни: сафари по пустыне, верблюды, каньон и купание в бассейнах. Подарите себе и близким незабываемые впечатления
«Вы отправитесь на сафари по пустыне и покатаетесь на верблюдах, посетите каньон и поплаваете в трёх бассейнах»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$55 за человека
Групповая
8.5 часов
Джип Сафари Цвета Синая и снорклинг в Голубой дыре, Дахаб
Погрузитесь в красоты Синайского полуострова: от захватывающего джип сафари до волшебного снорклинга в Голубой дыре
«Джип Сафари "Цвета Синая" — одно из лучших сафари на Синайском полуострове»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
$69 за человека
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