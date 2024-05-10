читать дальше восхождении на гору! Следует отметить, что экскурсия сложная, для людей неподготовленных в плане долгой ходьбы, будет действительно тяжело. Но на помощь есть бедуины, предлагающие верблюдов за дополнительную плату. Обязательно нужно брать теплые вещи: термоболелье/теплая кофта, куртка, шапка,шарф, на горе стоять в ожидании восхода солнца холодно! Рекомендую экскурсию, пройдя 7 км наверх по горам и обратно точно придет просветление:)

Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при