Искусство и музеи – экскурсии в Эль-Аламейн

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Эль-Аламейн, цены от $283, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
На машине
12 часов
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$285$299 за всё до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
На машине
10 часов
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$283$297 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 ноября 2025
    Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
    Благодарю Мухаммеда за прекрасное путешествие! Вдвойне приятно наслаждаться красотами Египта с таким прекрасным гидом, который обладает обширными знаниями, увлекательно и
    читать дальше

    с энтузиазмом делится интересными фактами и мифами. В такой дружественной компании время пролетело незаметно.
    Рекомендую всем, кто планирует поездку в Египет включить эту экскурсию в свой маршрут!

  • Т
    Татьяна
    30 октября 2025
    Из Эль-Аламейна - в Александрию
    Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!
    Нам очень понравился формат экскурсии: все в логической последовательности! По времени
    читать дальше

    отлично спланировано- мы начали наше знакомство с городом до туристических групп
    Яша сделал нам много красивых фотографий! Но главное,что он так мастерски, по нашей просьбе, добавил посещение Греко-Римского музея,что мы все равно успели посмотреть все локации из описания и даже пообедать! И главное,что это было все структурировано и неторопливо. В музее он так интересно рассказал про историю, жизнь и быть, что даже ребёнок 9 летет была в восторге от услышанного! Мумии в музее потрясающие.
    Спасибо большое за интересный день в Александрии

    Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!
  • Т
    Татьяна
    28 октября 2025
    Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
    Махмуд, вы влюбляете туристов в историю и культуру Египта! Прекрасный день,мы много всего посмотрели,но при этом,мы никуда не бежали,наслаждались вашими
    читать дальше

    рассказами! Материал очень структурирован, прогулка по Нилу очень романтичная! Спасибо,что бонусом делаете фотографии и кормите вкусным обедом! Обязательно будем всем рекомендовать! День прошёл великолепно!

    Махмуд, вы влюбляете туристов в историю и культуру Египта! Прекрасный день,мы много всего посмотрели,но при этом,мы никуда не бежали,наслаждались вашими рассказами! Материал очень структурирован, прогулка по Нилу очень романтичная! Спасибо,что бонусом делаете фотографии и кормите вкусным обедом! Обязательно будем всем рекомендовать! День прошёл великолепно!
  • А
    Андрей
    24 октября 2025
    Из Эль-Аламейна - в Александрию
    Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!
    Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!
  • Т
    Татьяна
    22 октября 2025
    Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
    Это была незабываемая экскурсия! Невероятная концентрация полезной информации, позитива, юмора и внимания со стороны Махмуда.
    Масса впечатлений: пирамиды, гробницы, волшебный оазис в деревне, где нас очень душевно приняли, вкусно накормили.
    Огромное спасибо! ♥️♥️♥️
    Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    17 октября 2025
    Из Эль-Аламейна - в Александрию
    Понравилась экскурсия. Водитель забрал из отеля на комфортном авто. Аккуратное вождение. На месте нас встретил гид, Мохаммад, рассказал вступительную часть и потом уже продолжили экскурсию на месте. Было легко и весело
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2025
    Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
    Эта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю Египта за один день. Всё успеть невозможно, но главное можно сделать: посмотреть
    читать дальше

    маску и саркофаг Тутанхамона, прокатиться по Нилу, выпить кофе на рынке в старом городе и, конечно, посмотреть пирамиды вблизи. Огромное спасибо нашему гиду Мухаммеду за то, что мы смогли увидеть все основные достопримечательности, и ещё осталось время на сувениры.
    Мухаммед рассказывает понятно и интересно, а ещё делает отличные фотографии;))

    Эта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю Египта за один день. Всё успеть невозможно, но главное можно сделать: посмотреть маску и саркофаг Тутанхамона, прокатиться по Нилу, выпить кофе на рынке в старом городе и, конечно, посмотреть пирамиды вблизи. Огромное спасибо нашему гиду Мухаммеду за то, что мы смогли увидеть все основные достопримечательности, и ещё осталось время на сувениры.
Мухаммед рассказывает понятно и интересно, а ещё делает отличные фотографии;))
  • С
    София
    13 октября 2025
    Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
    Махмуд,спасибо за проведенную экскурсию по Каиру. Вы очень интересно и живо рассказываете об истории Древнего Египта, стараетесь донести все, очень
    читать дальше

    подробно отвечаете на все вопросы)
    Но помимо профессионализма у вас есть еще более важное качество — внимательность к своим туристам. Кофе, классные фотографии — то, что создают настроение. Эмоции переполняют!
    Поездка к пирамидам была запланирована на наш последний день отдыха. Нельзя представить финального аккорда ярче, чем этот насыщенный день в Каире. Экскурсия, даже несмотря на достаточно длинную дорогу, оказалась совсем не выматывающей.
    За день мы смогли познакомиться с шумным мегаполисом, прикоснуться к древнейшей истории, узнать много нового о жизни и традициях египтян.
    Следующую информацию пишу для тех, кто ищет надежного гида. Во время экскурсии моей подруге стало плохо (скорее всего из-за жары). Махмуд помог привести её в чувство, весь оставшийся день водил под руку, очень искренне переживал за её состояние.
    Махмуд, вы — Человек с большой буквы! Спасибо вам огромное за ваше доброе и внимательное отношение к своим туристам.
    До скорых встреч! В следующий раз в Египет только с вами)

  • А
    Анастасия
    12 октября 2025
    Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
    Провели замечательно день! Организация тура достойная, микроавтобус комфортный, кондиционер работает, водитель аккуратный! Гид наш - Махмуд рассказал интересную информацию о пирамидах, о «жителях» музея, составил маршрут согласно нашим пожеланиям, экскурсией все довольны.
    Провели замечательно день! Организация тура достойная, микроавтобус комфортный, кондиционер работает, водитель аккуратный! Гид наш - Махмуд рассказал интересную информацию о пирамидах, о «жителях» музея, составил маршрут согласно нашим пожеланиям, экскурсией все довольны.
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2025
    Из Эль-Аламейна - в Александрию
    Экскурсия хорошо организована: из отеля нас забрала машина, дорога хорошая, с гидом встретились в Александрии. Началась экскурсия в катакомбах, завершилась
    читать дальше

    - в цитадели. С гидом Мустафой было весело. Все изменения в программе можно обсудить с гидом, также как и посещение отдельных объектов.

    Экскурсия хорошо организована: из отеля нас забрала машина, дорога хорошая, с гидом встретились в Александрии. Началась экскурсия в катакомбах, завершилась - в цитадели. С гидом Мустафой было весело. Все изменения в программе можно обсудить с гидом, также как и посещение отдельных объектов.
  • О
    Оксана
    8 октября 2025
    Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
    У нас был прекрасный день в Каире и на пирамидах! С Мухаммедом было интересно и взрослым, и парню 11лет. Отличный
    читать дальше

    гид, умеет грамотно преподнести информацию. Рассказывает увлекательно, видно что много знает и умеет заинтересовать, вовлечь в тему.
    Мы узнали много нового о Египте, его истории и о людях!
    Тронуло его внимательное отношение к нам. Мухаммед все время старался (и успешно!) чтобы нам было комфортно, мог избавить от очереди, выбирал удобные места в тени, делал фото с самых удачных ракурсов. Он не только показал себя профессионалом, он был нам добрым товарищем!
    Однозначно рекомендуем!

  • В
    Вадим
    7 октября 2025
    Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
    Ездили на экскурсию из Аламейна в Каир. Нас 5 человек: мы с супругой и трое детей: 7;10;14 лет. Брали индивидуальную
    читать дальше

    экскурсию на пирамиды, музей, прогулка по Нилу. Нашем гидом был СУПЕР парень Мухамед👍👍👍. Мало того, что он прекрасно говорит на Русском языке, так он еще и глубоко увлечен историей, что для гида очень важно ☝️. Нас забрал трансфер из отеля в 7.00 (жили в Риксосе). Отличная машина, прекрасный водитель! Мухамед встретил нас у музея, быстренько- без очередей купил билеты, провел по музею, показал и рассказал про основные достопримечательности. Далее взяли индивидуальную лодку, прокатились по Нилу. Потом заехали покушали и на пирамиды. Все посмотрели, он отлично про все рассказал, ответил на все вопросы, накупили разных сувениров, причем сооовсем!!! за разумные деньги(пол пакета разного добра за 20$) у подножья пирамид!!! Далее была возможность заехать где папирус, но мы уже не поехали. В 19.00 вернулись в отель. Задача выполнена на 100000% Рекомендуем гида 👌👌👌 Парень любит свое дело!
    Мухамед Спасибо 🤝

    Ездили на экскурсию из Аламейна в Каир. Нас 5 человек: мы с супругой и трое детей:Ездили на экскурсию из Аламейна в Каир. Нас 5 человек: мы с супругой и трое детей:
  • D
    Denis
    5 октября 2025
    Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
    Отличный маршрут. Максимально комфортно, нигде ничего не ждали.
    Мохамед хороший рассказчик, хорошо говорит по русски. Все понятно и интересно.
    Никакой усталости после экскурсии.
    Спасибо.
    Отличный маршрут. Максимально комфортно, нигде ничего не ждали.
Мохамед хороший рассказчик, хорошо говорит по русски. Все понятно и интересно.
Никакой усталости после экскурсии.
Спасибо.
  • М
    Михаил
    3 октября 2025
    Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
    Очень грамотный, вежливый и внимательный гид, оперативно решал все возникающие вопросы, сделал день незабываемым в плане впечатлений от Каира и Гизы!
  • Д
    Диляра
    30 сентября 2025
    Из Эль-Аламейна - в Александрию
    Экскурсия была насыщенной, гид все увлекательно рассказывал. Машина была комфортной, водитель вез аккуратно. Очень понравился оператор с которым переписывалась по
    читать дальше

    поводу экскурсии, оперативно отвечал на все вопросы и переживал за комфорт, отдельное ему спасибо.
    Если не захотите заходить во внутрь всех объектов лучше заранее обсудить этот вопрос с гидом, чтобы не было недопониманий.

  • А
    Анастасия
    18 сентября 2025
    Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
    Мухаммед отличный гид, с прекрасным чувством юмора, очень хорошим отношением к детям. Экскурсия прошла быстро и легко. Спасибо за поездку)
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2025
    Из Эль-Аламейна - в Александрию
    Экскурсия понравилась, но к сожалению мало локаций, но это не вина организаторов.
    Экскурсия понравилась, но к сожалению мало локаций, но это не вина организаторов.
  • О
    Оксана
    16 сентября 2025
    Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
    Экскурсия прошла замечательно! Мохамед организовал всё очень чётко и интересно: продуманный маршрут, увлекательная информация, атмосфера лёгкой и дружеской. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за отличный день!
  • A
    Alexey
    16 сентября 2025
    Из Эль-Аламейна - в Александрию
    Экскурсия очень понравилась. Вначале сомневались брать ли у местных организаторов, или у оператора, решили попробовать и не прогадали.
  • В
    Владимир
    7 сентября 2025
    Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
    Добрый день!
    Ездили в Каир и Гизу из Эль- Аламейна. Бронировали через Tripster. Из отеля забрал автомобиль, дорога до Каира примерно
    читать дальше

    3 часа. В Каире нас встретил наш гид Мухаммед. Очень добродетельный, позитивный молодой человек. Посетили Каирский музей, проплыли на кораблике по Нилу, Мухамед провёл нас по старому городу и рынку, а потом мы поехали в Гизу на пирамиды. Учитывая, что везде мы были вдвоём, всё было очень быстро, Мухаммед заранее купил часть билетов, поэтому не пришлось стоять в очередях. Конечно рассказать всю историю Египта за один день невозможно, но информация предоставленная гидом была интересна и познавательна. Что очень радует, что не навязывались к посещению никакие лавки и магазины (только по желанию). Ну и цена получилась ниже, чем у туроператора при групповой экскурсии. Спасибо Мухаммеду, за интересный и насыщенный день!

