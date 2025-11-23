-
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$285
$299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$283
$297 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна23 ноября 2025Благодарю Мухаммеда за прекрасное путешествие! Вдвойне приятно наслаждаться красотами Египта с таким прекрасным гидом, который обладает обширными знаниями, увлекательно и
- ТТатьяна30 октября 2025Добрый день! Сегодня были на экскурсии с Яшей в Александрии!
Нам очень понравился формат экскурсии: все в логической последовательности! По времени
- ТТатьяна28 октября 2025Махмуд, вы влюбляете туристов в историю и культуру Египта! Прекрасный день,мы много всего посмотрели,но при этом,мы никуда не бежали,наслаждались вашими
- ААндрей24 октября 2025Спасибо за экскурсию. Все было великолепно!
- ТТатьяна22 октября 2025Это была незабываемая экскурсия! Невероятная концентрация полезной информации, позитива, юмора и внимания со стороны Махмуда.
Масса впечатлений: пирамиды, гробницы, волшебный оазис в деревне, где нас очень душевно приняли, вкусно накормили.
Огромное спасибо! ♥️♥️♥️
Рекомендую!
- ЕЕкатерина17 октября 2025Понравилась экскурсия. Водитель забрал из отеля на комфортном авто. Аккуратное вождение. На месте нас встретил гид, Мохаммад, рассказал вступительную часть и потом уже продолжили экскурсию на месте. Было легко и весело
- ТТатьяна13 октября 2025Эта экскурсия - отличная возможность погрузиться в историю Египта за один день. Всё успеть невозможно, но главное можно сделать: посмотреть
- ССофия13 октября 2025Махмуд,спасибо за проведенную экскурсию по Каиру. Вы очень интересно и живо рассказываете об истории Древнего Египта, стараетесь донести все, очень
- ААнастасия12 октября 2025Провели замечательно день! Организация тура достойная, микроавтобус комфортный, кондиционер работает, водитель аккуратный! Гид наш - Махмуд рассказал интересную информацию о пирамидах, о «жителях» музея, составил маршрут согласно нашим пожеланиям, экскурсией все довольны.
- ТТатьяна9 октября 2025Экскурсия хорошо организована: из отеля нас забрала машина, дорога хорошая, с гидом встретились в Александрии. Началась экскурсия в катакомбах, завершилась
- ООксана8 октября 2025У нас был прекрасный день в Каире и на пирамидах! С Мухаммедом было интересно и взрослым, и парню 11лет. Отличный
- ВВадим7 октября 2025Ездили на экскурсию из Аламейна в Каир. Нас 5 человек: мы с супругой и трое детей: 7;10;14 лет. Брали индивидуальную
- DDenis5 октября 2025Отличный маршрут. Максимально комфортно, нигде ничего не ждали.
Мохамед хороший рассказчик, хорошо говорит по русски. Все понятно и интересно.
Никакой усталости после экскурсии.
Спасибо.
- ММихаил3 октября 2025Очень грамотный, вежливый и внимательный гид, оперативно решал все возникающие вопросы, сделал день незабываемым в плане впечатлений от Каира и Гизы!
- ДДиляра30 сентября 2025Экскурсия была насыщенной, гид все увлекательно рассказывал. Машина была комфортной, водитель вез аккуратно. Очень понравился оператор с которым переписывалась по
- ААнастасия18 сентября 2025Мухаммед отличный гид, с прекрасным чувством юмора, очень хорошим отношением к детям. Экскурсия прошла быстро и легко. Спасибо за поездку)
- ЕЕкатерина17 сентября 2025Экскурсия понравилась, но к сожалению мало локаций, но это не вина организаторов.
- ООксана16 сентября 2025Экскурсия прошла замечательно! Мохамед организовал всё очень чётко и интересно: продуманный маршрут, увлекательная информация, атмосфера лёгкой и дружеской. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за отличный день!
- AAlexey16 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Вначале сомневались брать ли у местных организаторов, или у оператора, решили попробовать и не прогадали.
- ВВладимир7 сентября 2025Добрый день!
Ездили в Каир и Гизу из Эль- Аламейна. Бронировали через Tripster. Из отеля забрал автомобиль, дорога до Каира примерно
