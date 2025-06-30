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Александрия с разных ракурсов - из Эль-Аламейна
Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта
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Каир - город чудес (из Эль-Аламейна)
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
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$480 за всё до 3 чел.
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Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Эль-Аламейна)
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
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Ответы на вопросы от путешественников по Эль-Аламейн в категории «Скидки»
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