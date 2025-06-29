Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Эль-Аламейн, цены от $250. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

На машине 8 часов Индивидуальная до 8 чел. Из Эль-Аламейна - в Гизу и Саккару Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта Начало: По месту вашего проживания «Большой Египетский музейОдин из крупнейших археологических музеев мира» $250 за всё до 8 чел. На машине 13 часов Индивидуальная Из Эль-Аламейна - в Каир За 1 день увидеть пирамиды Гизы, рассмотреть экспонаты Египетского музея и прокатиться по Нилу Начало: По договорённости с организатором «Посетим музей, где собрана крупнейшая в мире коллекция древнеегипетских артефактов — от эпохи фараонов до греко-римского времени» от $290 за человека На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Каир - город чудес (из Эль-Аламейна) Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу Начало: У вашего отеля «Каирский музей и прогулка по Нилу» $480 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Эль-Аламейн

Ответы на вопросы от путешественников по Эль-Аламейн в категории «Музеи»

Забронируйте экскурсию в Эль-Аламейн на 2025 год по теме «Музеи», цены от $250. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август