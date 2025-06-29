Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - в Гизу и Саккару
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
«Большой Египетский музейОдин из крупнейших археологических музеев мира»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Из Эль-Аламейна - в Каир
За 1 день увидеть пирамиды Гизы, рассмотреть экспонаты Египетского музея и прокатиться по Нилу
Начало: По договорённости с организатором
«Посетим музей, где собрана крупнейшая в мире коллекция древнеегипетских артефактов — от эпохи фараонов до греко-римского времени»
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от $290 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир - город чудес (из Эль-Аламейна)
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: У вашего отеля
«Каирский музей и прогулка по Нилу»
Завтра в 06:00
1 июл в 06:00
$480 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Эль-Аламейн в категории «Музеи»
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