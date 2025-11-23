читать дальше

подробно отвечаете на все вопросы)

Но помимо профессионализма у вас есть еще более важное качество — внимательность к своим туристам. Кофе, классные фотографии — то, что создают настроение. Эмоции переполняют!

Поездка к пирамидам была запланирована на наш последний день отдыха. Нельзя представить финального аккорда ярче, чем этот насыщенный день в Каире. Экскурсия, даже несмотря на достаточно длинную дорогу, оказалась совсем не выматывающей.

За день мы смогли познакомиться с шумным мегаполисом, прикоснуться к древнейшей истории, узнать много нового о жизни и традициях египтян.

Следующую информацию пишу для тех, кто ищет надежного гида. Во время экскурсии моей подруге стало плохо (скорее всего из-за жары). Махмуд помог привести её в чувство, весь оставшийся день водил под руку, очень искренне переживал за её состояние.

Махмуд, вы — Человек с большой буквы! Спасибо вам огромное за ваше доброе и внимательное отношение к своим туристам.

До скорых встреч! В следующий раз в Египет только с вами)