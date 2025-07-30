Найдено 3 экскурсии в категории « Пирамиды Гизы » в Эль-Аламейн, цены от $218, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная Из Эль-Аламейна - в Каир Погрузитесь в историю Египта за один день: пирамиды Гизы, Сфинкс, национальный музей и прогулка по Нилу ждут вас Начало: По договорённости с организатором «За один день вы увидите главные достопримечательности Каира: пирамиды Гизы и Сфинкса, национальный музей и реку Нил» от $290 за человека На машине 10 часов 20% Индивидуальная до 3 чел. Каир - город чудес (из Эль-Аламейна) Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетив величественные пирамиды и Каирский музей. Откройте для себя сокровища фараонов и прогуляйтесь по Нилу Начало: У вашего отеля «Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы» $384 $480 за всё до 3 чел. На машине 12 часов 25% Индивидуальная до 3 чел. Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил «Великие пирамиды Гизы — узнаете, как их строили, кто и зачем, какие гипотезы до сих пор вызывают споры» $218 $290 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Эль-Аламейн

Ответы на вопросы от путешественников по Эль-Аламейн в категории «Пирамиды Гизы»

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