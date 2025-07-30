Индивидуальная
Из Эль-Аламейна - в Каир
Погрузитесь в историю Египта за один день: пирамиды Гизы, Сфинкс, национальный музей и прогулка по Нилу ждут вас
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 04:00
31 июл в 04:30
от $290 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир - город чудес (из Эль-Аламейна)
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетив величественные пирамиды и Каирский музей. Откройте для себя сокровища фараонов и прогуляйтесь по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
31 июл в 06:00
$384
$480 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
$218
$290 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Эль-Аламейн в категории «Популярные места»
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