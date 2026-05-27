Мои заказы

Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры из Эль-Аламейна

Прикоснуться к камням древних цивилизаций и ощутить европейский шик египетского Средиземноморья
В дельте Нила вас ждёт город-порт, где арабский колорит встречается с атмосферой Европы.

Мы проследим историю Александрии от её основания великим Македонским до времён легендарной Клеопатры.

Вы увидите смешение стилей в подземных гробницах, подниметесь на стены крепости, стоящей на месте одного из Семи чудес света, и узнаете, как живёт этот величественный город сегодня.
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры из Эль-Аламейна
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры из Эль-Аламейна
Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры из Эль-Аламейна

Описание экскурсии

Катакомбы Ком-эль-Шукафа и Колонна Помпея

Мы спустимся в подземное сокровище 1 века н. э., где египетские традиции переплелись с греко-римскими. Вы узнаете, почему Анубис здесь изображён в доспехах римского воина. Затем увидите гранитный обелиск высотой 30 м и поймёте, как он появился на руинах древнего храма.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси и форт Кайт-Бей

Вы рассмотрите изысканную резьбу главной мечети города и узнаете историю мусульманского проповедника, в честь которого она названа. Финальной точкой станет крепость Кайт-Бей, возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка. Мы поднимемся на стены форта, чтобы насладиться панорамным видом на море.

Рекомендации и секретные места

Я подготовлю для вас список лучших заведений: от уютных кофеен до рыбных ресторанов. Мы заглянем в лавки со свежими фруктами и традиционными сладостями, чтобы вы почувствовали Александрию на вкус.

Тайминг программы

9:00 — катакомбы
10:05 — колонна Помпея
11:00 — мечеть Абу аль-Аббаса
12:00 — время на обед
13:15 — крепость Кайт-Бей

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном седане (1–3 чел.)
  • Для групп от 4 до 10 человек требуется доплата за микроавтобус — €20
  • Возможен трансфер из Каира за доплату
  • Программу можно скорректировать под ваши интересы
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются

— входные билеты в форт Кайт-Бей — $4 (~360 ₽)
— Катакомбы — $5 (~450 ₽)
— Колонна Помпея — $5 (~450 ₽)
— греко-римский музей — $10 взрослый, $5 детский
— обед — от $15

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми
Хелми — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
читать дальшеуменьшить

5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися. Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.

Входит в следующие категории Эль-Аламейн

Похожие экскурсии на «Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры из Эль-Аламейна»

Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Эль-Аламейна)
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Эль-Аламейна)
Уникальная возможность увидеть великие пирамиды и древние некрополи. Узнайте больше о фараонах и их наследии в комфортной обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:30
29 мая в 06:30
$450 за всё до 5 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
На машине
12 часов
-
20%
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Погрузиться в прошлое на фоне великого Нила и прикоснуться к самым узнаваемым символам страны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$300$375 за всё до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
На машине
10 часов
-
15%
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - в Александрию
Индивидуальная экскурсия в Александрию предлагает уникальную возможность увидеть римские катакомбы, амфитеатр и знаменитую крепость Кайт-Бей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$264$310 за всё до 3 чел.
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Из Эль-Аламейна - пирамиды Гизы и Большой Египетский музей
Увидеть Сфинкса, открыть тайны фараонов и побывать в музее сокровищ Египта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$333 за человека
У нас ещё много экскурсий в Эль-Аламейн. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Эль-Аламейн
-35%
до 31 августа
от $260 за экскурсию