Открывая Александрию: путешествие в эпоху Клеопатры из Эль-Аламейна
Прикоснуться к камням древних цивилизаций и ощутить европейский шик египетского Средиземноморья
В дельте Нила вас ждёт город-порт, где арабский колорит встречается с атмосферой Европы.
Мы проследим историю Александрии от её основания великим Македонским до времён легендарной Клеопатры.
Вы увидите смешение стилей в подземных гробницах, подниметесь на стены крепости, стоящей на месте одного из Семи чудес света, и узнаете, как живёт этот величественный город сегодня.
Описание экскурсии
Катакомбы Ком-эль-Шукафа и Колонна Помпея
Мы спустимся в подземное сокровище 1 века н. э., где египетские традиции переплелись с греко-римскими. Вы узнаете, почему Анубис здесь изображён в доспехах римского воина. Затем увидите гранитный обелиск высотой 30 м и поймёте, как он появился на руинах древнего храма.
Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси и форт Кайт-Бей
Вы рассмотрите изысканную резьбу главной мечети города и узнаете историю мусульманского проповедника, в честь которого она названа. Финальной точкой станет крепость Кайт-Бей, возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка. Мы поднимемся на стены форта, чтобы насладиться панорамным видом на море.
Рекомендации и секретные места
Я подготовлю для вас список лучших заведений: от уютных кофеен до рыбных ресторанов. Мы заглянем в лавки со свежими фруктами и традиционными сладостями, чтобы вы почувствовали Александрию на вкус.
Тайминг программы
9:00 — катакомбы 10:05 — колонна Помпея 11:00 — мечеть Абу аль-Аббаса 12:00 — время на обед 13:15 — крепость Кайт-Бей
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном седане (1–3 чел.)
Для групп от 4 до 10 человек требуется доплата за микроавтобус — €20
Возможен трансфер из Каира за доплату
Программу можно скорректировать под ваши интересы
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются
— входные билеты в форт Кайт-Бей — $4 (~360 ₽) — Катакомбы — $5 (~450 ₽) — Колонна Помпея — $5 (~450 ₽) — греко-римский музей — $10 взрослый, $5 детский — обед — от $15
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Хелми — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 25 туристов
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог.
До своего пути в туризме я
5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися.
Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.
