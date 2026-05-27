В дельте Нила вас ждёт город-порт, где арабский колорит встречается с атмосферой Европы. Мы проследим историю Александрии от её основания великим Македонским до времён легендарной Клеопатры. Вы увидите смешение стилей в подземных гробницах, подниметесь на стены крепости, стоящей на месте одного из Семи чудес света, и узнаете, как живёт этот величественный город сегодня.

Описание экскурсии

Катакомбы Ком-эль-Шукафа и Колонна Помпея

Мы спустимся в подземное сокровище 1 века н. э., где египетские традиции переплелись с греко-римскими. Вы узнаете, почему Анубис здесь изображён в доспехах римского воина. Затем увидите гранитный обелиск высотой 30 м и поймёте, как он появился на руинах древнего храма.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси и форт Кайт-Бей

Вы рассмотрите изысканную резьбу главной мечети города и узнаете историю мусульманского проповедника, в честь которого она названа. Финальной точкой станет крепость Кайт-Бей, возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка. Мы поднимемся на стены форта, чтобы насладиться панорамным видом на море.

Рекомендации и секретные места

Я подготовлю для вас список лучших заведений: от уютных кофеен до рыбных ресторанов. Мы заглянем в лавки со свежими фруктами и традиционными сладостями, чтобы вы почувствовали Александрию на вкус.

Тайминг программы

9:00 — катакомбы

10:05 — колонна Помпея

11:00 — мечеть Абу аль-Аббаса

12:00 — время на обед

13:15 — крепость Кайт-Бей

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном седане (1–3 чел.)

Для групп от 4 до 10 человек требуется доплата за микроавтобус — €20

Возможен трансфер из Каира за доплату

Программу можно скорректировать под ваши интересы

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются

— входные билеты в форт Кайт-Бей — $4 (~360 ₽)

— Катакомбы — $5 (~450 ₽)

— Колонна Помпея — $5 (~450 ₽)

— греко-римский музей — $10 взрослый, $5 детский

— обед — от $15