Путешествие в Александрию из Эль-Аламейна откроет перед вами древние катакомбы, форт Кайт-Бей и мечеть Абу-ль-Аббаса. Узнайте больше о городе с гидом-историком
Александрия - это город, где пересекаются эпохи и культуры.
Здесь можно увидеть катакомбы Ком-эль-Шукафа, которые удивляют сочетанием римских и египетских традиций. Форт Кайт-Бей, построенный на месте знаменитого маяка, расскажет о защите читать дальше
города от морских атак. Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси, выполненная в андалузском стиле, является архитектурной жемчужиной.
Экскурсия начинается с трансфера из Эль-Аламейна и сопровождается русскоязычным гидом, который погрузит вас в историю и культуру этого уникального города
3 отзыва
6 причин купить эту экскурсию
🏛️ Погружение в историю древнего города
🚗 Удобный трансфер из Эль-Аламейна
📚 Встреча с гидом-историком
🏰 Посещение форта Кайт-Бей
🕌 Визит в мечеть Абу-ль-Аббаса
🔍 Осмотр катакомб Ком-эль-Шукафа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Александрии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет большого наплыва туристов. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это компенсируется более спокойной атмосферой. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть прохладной, но это отличное время для тех, кто предпочитает избегать толп.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Катакомбы Ком-эль-Шукафа
Форт Кайт-Бей
Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси
Александрийская библиотека
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля на трансфере
10:00 — прибытие в Александрию. Вас встретит гид с профильным образованием. Он расскажет о городе, влиянии греков и римлян, а также о ключевых событиях, происходивших в Александрии. Вы узнаете, как Клеопатра стала царицей и какую роль она сыграла в истории
10:15 — посещение катакомб Ком-эль-Шукафа — подземной гробницы 1–2 веков н. э. Здесь вы увидите, как переплетаются погребальные традиции Рима и Древнего Египта, как соединяются образы греко-римских и египетских богов
11:00 — единственный в Египте амфитеатр. Он относится к I веку н. э. и был случайно обнаружен в 1960 году.
11:40 — осмотр форта Кайт-Бей. Возведённый в 15 веке на месте Александрийского маяка, форт был построен султаном Кайт-беем для защиты города от морских атак
13:00 — визит в мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — главную мечеть города, выполненную в андалузском стиле
13.30 — обед в местном ресторане
14:00 — посещение Александрийской библиотеки
15:00 — посещение местной сувенирной лавки
15:30 — отъезд в Эль-Аламейн
Организационные детали
Водитель заберёт вас из отеля на комфортабельном автомобиле Lancer Expander, Kia, Toyota, Hyundai (в зависимости от количества человек)
На месте вас встретит русскоязычный гид-историк нашей команды
Отдельно оплачивается: билеты по маршруту — около $11 за чел., обед — по желанию
Если вы хотите посетить библиотеку — напишите об этом заранее
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эмад — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 1010 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
18 авг 2025
Александрия - это уж действительно город контрастов!!!! Амфитеатр, который парламент, башня и воображаемый маяк, катакомбы, все это не оставит равнодушным. Поверьте, да еще с профессиональным гидом экскурсоводом вы почувствуете и древнюю Искандерию с аутентичной архитектурой и высочайшее мастерство ремесленников. В общем лучшие гиды Египта, информация поданная залетела мгновенно и осталась навсегда,спасибо за чудесный день!!! Всем мира! 🥰😘
Ж
Женера
3 авг 2025
Экскурсия была организована очень четко, все по графику, без задержек и опозданий. Водитель Салех очень приятный и опытный, прекрасно и безопасно доставил туда и обратно. Грамотный экскурсовод Ахмед, профессиональный археолог, провел интересную экскурсию по заявленным локациям. Все прошло гладко, корректно, содержательно, чутко отнеслись к нашей просьбе купить лекарства и помогли и с этим вопросом. Большое спасибо всей команде!
Е
Екатерина
2 авг 2025
Экскурсия прошла отлично. 👌 Гид Ахмед очень профессионален, тактичен. Русский язык на высоком уровне. Увидели много интересного, открыли для себя много нового. Отдельно хотелось бы отметить выбор рыбного ресторана для обеда. Вкусно, красиво, качественно!