Александрия с разных ракурсов - из Эль-Аламейна

Путешествие в Александрию из Эль-Аламейна откроет перед вами древние катакомбы, форт Кайт-Бей и мечеть Абу-ль-Аббаса. Узнайте больше о городе с гидом-историком
Александрия - это город, где пересекаются эпохи и культуры.

Здесь можно увидеть катакомбы Ком-эль-Шукафа, которые удивляют сочетанием римских и египетских традиций. Форт Кайт-Бей, построенный на месте знаменитого маяка, расскажет о защите
города от морских атак. Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси, выполненная в андалузском стиле, является архитектурной жемчужиной.

Экскурсия начинается с трансфера из Эль-Аламейна и сопровождается русскоязычным гидом, который погрузит вас в историю и культуру этого уникального города

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю древнего города
  • 🚗 Удобный трансфер из Эль-Аламейна
  • 📚 Встреча с гидом-историком
  • 🏰 Посещение форта Кайт-Бей
  • 🕌 Визит в мечеть Абу-ль-Аббаса
  • 🔍 Осмотр катакомб Ком-эль-Шукафа

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Александрии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет большого наплыва туристов. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это компенсируется более спокойной атмосферой. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть прохладной, но это отличное время для тех, кто предпочитает избегать толп.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа
  • Форт Кайт-Бей
  • Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси
  • Александрийская библиотека

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля на трансфере

10:00 — прибытие в Александрию. Вас встретит гид с профильным образованием. Он расскажет о городе, влиянии греков и римлян, а также о ключевых событиях, происходивших в Александрии. Вы узнаете, как Клеопатра стала царицей и какую роль она сыграла в истории

10:15 — посещение катакомб Ком-эль-Шукафа — подземной гробницы 1–2 веков н. э. Здесь вы увидите, как переплетаются погребальные традиции Рима и Древнего Египта, как соединяются образы греко-римских и египетских богов

11:00 — единственный в Египте амфитеатр. Он относится к I веку н. э. и был случайно обнаружен в 1960 году.

11:40 — осмотр форта Кайт-Бей. Возведённый в 15 веке на месте Александрийского маяка, форт был построен султаном Кайт-беем для защиты города от морских атак

13:00 — визит в мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — главную мечеть города, выполненную в андалузском стиле

13.30 — обед в местном ресторане

14:00 — посещение Александрийской библиотеки

15:00 — посещение местной сувенирной лавки

15:30 — отъезд в Эль-Аламейн

Организационные детали

  • Водитель заберёт вас из отеля на комфортабельном автомобиле Lancer Expander, Kia, Toyota, Hyundai (в зависимости от количества человек)
  • На месте вас встретит русскоязычный гид-историк нашей команды
  • Отдельно оплачивается: билеты по маршруту — около $11 за чел., обед — по желанию
  • Если вы хотите посетить библиотеку — напишите об этом заранее

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 1010 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ольга
Ольга
18 авг 2025
Александрия - это уж действительно город контрастов!!!! Амфитеатр, который парламент, башня и воображаемый маяк, катакомбы, все это не оставит равнодушным. Поверьте, да еще с профессиональным гидом экскурсоводом вы почувствуете и древнюю Искандерию с аутентичной архитектурой и высочайшее мастерство ремесленников. В общем лучшие гиды Египта, информация поданная залетела мгновенно и осталась навсегда,спасибо за чудесный день!!! Всем мира! 🥰😘
Ж
Женера
3 авг 2025
Экскурсия была организована очень четко, все по графику, без задержек и опозданий. Водитель Салех очень приятный и опытный, прекрасно и безопасно доставил туда и обратно. Грамотный экскурсовод Ахмед, профессиональный археолог, провел интересную экскурсию по заявленным локациям. Все прошло гладко, корректно, содержательно, чутко отнеслись к нашей просьбе купить лекарства и помогли и с этим вопросом. Большое спасибо всей команде!
Е
Екатерина
2 авг 2025
Экскурсия прошла отлично. 👌
Гид Ахмед очень профессионален, тактичен. Русский язык на высоком уровне. Увидели много интересного, открыли для себя много нового.
Отдельно хотелось бы отметить выбор рыбного ресторана для обеда. Вкусно, красиво, качественно!
Экскурсия прошла отлично. 👌

Входит в следующие категории Эль-Аламейн

