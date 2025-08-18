Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Александрии - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет большого наплыва туристов. Летом, с июня по август, может быть жарко, но это компенсируется более спокойной атмосферой. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть прохладной, но это отличное время для тех, кто предпочитает избегать толп.

Александрия - это город, где пересекаются эпохи и культуры.Здесь можно увидеть катакомбы Ком-эль-Шукафа, которые удивляют сочетанием римских и египетских традиций. Форт Кайт-Бей, построенный на месте знаменитого маяка, расскажет о защите

города от морских атак. Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси, выполненная в андалузском стиле, является архитектурной жемчужиной. Экскурсия начинается с трансфера из Эль-Аламейна и сопровождается русскоязычным гидом, который погрузит вас в историю и культуру этого уникального города

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля на трансфере

10:00 — прибытие в Александрию. Вас встретит гид с профильным образованием. Он расскажет о городе, влиянии греков и римлян, а также о ключевых событиях, происходивших в Александрии. Вы узнаете, как Клеопатра стала царицей и какую роль она сыграла в истории

10:15 — посещение катакомб Ком-эль-Шукафа — подземной гробницы 1–2 веков н. э. Здесь вы увидите, как переплетаются погребальные традиции Рима и Древнего Египта, как соединяются образы греко-римских и египетских богов

11:00 — единственный в Египте амфитеатр. Он относится к I веку н. э. и был случайно обнаружен в 1960 году.

11:40 — осмотр форта Кайт-Бей. Возведённый в 15 веке на месте Александрийского маяка, форт был построен султаном Кайт-беем для защиты города от морских атак

13:00 — визит в мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — главную мечеть города, выполненную в андалузском стиле

13.30 — обед в местном ресторане

14:00 — посещение Александрийской библиотеки

15:00 — посещение местной сувенирной лавки

15:30 — отъезд в Эль-Аламейн

Организационные детали