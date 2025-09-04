Египет - это не только пляжи, но и история. Экскурсия из Эль-Аламейна в Каир позволит увидеть пирамиды Гизы, Сфинкса и Египетский музей. В программу входит также прогулка по Нилу. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с профессиональным гидом. Это уникальная возможность познакомиться с древней цивилизацией и традициями Египта. Обед и трансфер включены в стоимость, что делает поездку комфортной и насыщенной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с октября по апрель, когда температура комфортна для прогулок и посещения достопримечательностей. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми прелестями Каира без изнуряющей жары. Летом, с мая по сентябрь, также возможны поездки, но стоит быть готовыми к более высоким температурам. В остальное время года экскурсия доступна, но может быть менее комфортной из-за жары.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.