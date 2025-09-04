Египет - это не только пляжи, но и история. Экскурсия из Эль-Аламейна в Каир позволит увидеть пирамиды Гизы, Сфинкса и Египетский музей. В программу входит также прогулка по Нилу. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с профессиональным гидом. Это уникальная возможность познакомиться с древней цивилизацией и традициями Египта. Обед и трансфер включены в стоимость, что делает поездку комфортной и насыщенной
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Пирамиды Гизы и Сфинкс
- 🖼️ Египетский национальный музей
- 🚤 Прогулка по Нилу
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 🍽️ Обед включен
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с октября по апрель, когда температура комфортна для прогулок и посещения достопримечательностей. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми прелестями Каира без изнуряющей жары. Летом, с мая по сентябрь, также возможны поездки, но стоит быть готовыми к более высоким температурам. В остальное время года экскурсия доступна, но может быть менее комфортной из-за жары.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Египетский национальный музей
Описание экскурсии
Пирамиды Гизы и Сфинкс
Мы поедем к великим чудесам света — пирамидам и Сфинксу. Вы услышите об их строительстве, истории и символике. А если захотите — сможете зайти внутрь пирамид.
Египетский национальный музей
Посетим музей, где собрана крупнейшая в мире коллекция древнеегипетских артефактов — от эпохи фараонов до греко-римского времени. Вы увидите гробницу Тутанхамона, мумии и другие находки.
Прогулка по Нилу
Вы прокатитесь по великой реке, без которой немыслима жизнь Египта.
Примерный тайминг экскурсии:
- 6:00 — выезд из отеля
- 9:00–11:30 — пирамиды Гизы
- 11:30–12:30 — обед в ресторане. Вам предложат блюда египетской кухни, шведский стол
- 13:00–15:00 — Египетский музей
- 15:00–16:00 — прогулка по Нилу
- 16:00–19:00 — возвращение в Эль-Аламейн
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Xpander или минивэне Toyota Microbus (в зависимости от количества человек)
- В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, сопровождение профессионального гида, входные билеты в Каирский музей и на территорию пирамид, обед, речная прогулка
- Дополнительные расходы по желанию: вход в пирамиды — $20-25, напитки
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаль — ваша команда гидов в Эль-Аламейн
Провели экскурсии для 100 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Каира! Меня зовут Камаль, я представляю дружную команду лицензированных гидов. Каир — яркий многогранный город. Величественный и утончённый, консервативный и светский. Мы раскроем его для вас с разных сторон. Учтём все ваши пожелания и проведём экскурсию на высшем уровне.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
4 сен 2025
Хочется сказать спасибо Камалю за организацию. На экскурсию я поехала одна. Автомобиль прибыл во время, трансфер комфортный👌🏽Так как выезд был в 6:00, в дороге успела поспать😊 В Каире ждал гид.
