Индивидуальные экскурсии в Эль-Минье с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Эль-Минье, цены от $255, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Чудеса Эль-Миния за один день
2 часа
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Чудеса Эль-Миния за один день
Начало: Эль-Минья
$255$300 за всё до 5 чел.
Святое Семейство в Эль-Минье
15 часов
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Святое Семейство в Эль-Минье
Начало: Каир
$384$480 за всё до 5 чел.
Эль-Минья: Царство Нефертити и Эхнатона
На автобусе
15 часов
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Эль-Минья: Царство Нефертити и Эхнатона
Начало: По договоренности
$384$480 за всё до 5 чел.

