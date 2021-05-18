Всё об Эль-Минье

Полезная информация об Эль-Минье

Что нужно знать об Эль-Минье: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Минье
19:4335
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаЭль-Минья
По-английскиAl Minya
Столица регионаЭль-Минья является столицей региона
Население города227 150 чел.
АэропортЭль-Минья EMY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота54 м. от уровня моря

Где находится Эль-Минья на карте