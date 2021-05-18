Полезная информация об Эль-Минье
Что нужно знать об Эль-Минье: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Минье
19:4335
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇬 Египет
|Название города
|Эль-Минья
|По-английски
|Al Minya
|Столица региона
|Эль-Минья является столицей региона
|Население города
|227 150 чел.
|Аэропорт
|Эль-Минья EMY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Cairo
|Средняя высота
|54 м. от уровня моря