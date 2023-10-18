Индивидуальное сафари: Волшебство ПустыниИз вашего уютного отеля мы заберем вас на комфортном джипе. Наши талантливые гиды будут сопровождать вас на квадроциклах через песчаные дюны, давая возможность насладиться незабываемыми впечатлениями от скорости и приключений в сердце пустыни.

Затем вы посетите деревню бедуинов, где вас встретят гостеприимные местные жители и пригласят вас выпить ароматного чая. Один из бедуинов станет для вас рассказчиком: поведает о традициях и образе жизни своего народа.

Следующим этапом вашего приключения будет катание на верблюдах. Вы поднимитесь и спуститесь по песчаным холмам, наслаждаясь красотой пустынного пейзажа и ощущением свободы

Затем вы поднимитесь над горами, чтобы увидеть потрясающую панораму в лучах закатного солнца, которая оставит незабываемые впечатления и желание запечатлеть это явление на память, сделав яркие атмосферные фото.

И под конец путешествия вы вернетесь на станцию на квадроциклах, где вас уже будет ждать комфортабельный джип, чтобы вернуть вас в ваш уютный отель.

Важная информация:• Обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, арафатку.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.