Приглашаем Вас в путешествие по пустыне. Наше сафари станет для вас незабываемым приключением, полным экзотики и ярких впечатлений.
Вы посетите деревню бедуинов, где попробуете ароматного местного чая и познакомитесь с традициями этого народа. Покатаетесь на квадроциклах и верблюдах.
И, конечно, полюбуетесь на одно из самых магических и вдохновляющих природных явлений — закат над горами красного моря.
Вы посетите деревню бедуинов, где попробуете ароматного местного чая и познакомитесь с традициями этого народа. Покатаетесь на квадроциклах и верблюдах.
И, конечно, полюбуетесь на одно из самых магических и вдохновляющих природных явлений — закат над горами красного моря.
Ближайшие даты:
18
окт
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19
окт
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20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Деревня бедуинов
- Горы красного моря
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Индивидуальное сафари: Волшебство ПустыниИз вашего уютного отеля мы заберем вас на комфортном джипе. Наши талантливые гиды будут сопровождать вас на квадроциклах через песчаные дюны, давая возможность насладиться незабываемыми впечатлениями от скорости и приключений в сердце пустыни.
Затем вы посетите деревню бедуинов, где вас встретят гостеприимные местные жители и пригласят вас выпить ароматного чая. Один из бедуинов станет для вас рассказчиком: поведает о традициях и образе жизни своего народа.
Следующим этапом вашего приключения будет катание на верблюдах. Вы поднимитесь и спуститесь по песчаным холмам, наслаждаясь красотой пустынного пейзажа и ощущением свободы
Затем вы поднимитесь над горами, чтобы увидеть потрясающую панораму в лучах закатного солнца, которая оставит незабываемые впечатления и желание запечатлеть это явление на память, сделав яркие атмосферные фото.
И под конец путешествия вы вернетесь на станцию на квадроциклах, где вас уже будет ждать комфортабельный джип, чтобы вернуть вас в ваш уютный отель.
Важная информация:• Обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, арафатку.
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Ежедневно в 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/до отеля
- Что не входит
- Фотографии
- Отдельно оплачивается за трансфер из загородных районов эль гуна Сахл хашиш Макады бай и Сома бай
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отельЗавершение: У входа в ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Обязательно возьмите с собой:
- Головной убор
- Солнцезащитные очки
- Арафатку
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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