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Мини-группа
3 часа
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«Трансфер: мы встретим вас у отеля и отвезем к станции квадроциклов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€15 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вначале промчитесь по пустыне на квадроцикле, потом на багги — маленькой спортивной машине, специально предназначенной для езды по бездорожью»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Наши талантливые гиды будут сопровождать вас на квадроциклах через песчаные дюны, давая возможность насладиться незабываемыми впечатлениями от скорости и приключений в сердце пустыни»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Групповая
4 часа
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
«После этого, Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Групповая
6 часов
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«Мир гор и песков После прохождения инструктажа по управлению квадроциклом, всем туристы надевают специальный шарф–арафатку, чтобы песок не попадал в глаза»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
Групповая
3 часа
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Групповая
7 часов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Что вас ждет • Прогулка на квадроциклах по пустыне 50 километров в одну и другую сторону»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
Групповая
4 часа
На квадроциклах по пустыне
Начало: Заберем из отеля
«Не переживайте, если вы ни разу не управляли квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $15 за человека
Групповая
3 часа
Мегасафари VIP
Начало: Мы вас собираем из отеля
«Прокатитесь на квадроциклах и багги по удивительной аравийской пустыне во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: Каждый день 2 раза утренняя и вечерняя программа по желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
Мини-группа
2 часа
Восход солнца в пустыне на квадроциклах
Начало: Ваш отель
«С нашим путешествием на квадроциклах вы подарите себе незабываемые впечатления»
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$40 за человека
Групповая
6 часов
Элитное сафари в аравийской пустыне
Начало: Ваши отели в Хургаде
«Прекрасная программа где вы посетите бедуинскую деревню, прокатитесь на квадроциклах и багги по удивительной аравийской пустыне во время экскурсии»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мото Сафари
Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницы
«Программа экскурсии включает:• Квадроциклы до деревни бедуинов»
Расписание: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
«это лучший шанс для активных и любознательных людей насладиться поездкой по Восточной пустыне на квадроциклах за короткое время»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное мото сафари в Хургаде: адреналин и культура
Почувствуйте дух приключений, прокатившись на квадрациклах по пустыне и горам Хургады, встретьте бедуинскую культуру
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 мая 2024Очень понравилась экскурсия, забрали вовремя. Квадроциклы новые, автоматические. Пустыня впечатляет)) Ещё и покатали на верблюде, бесплатно)
- ЮЮлия17 мая 2024Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)
- ММаксим13 мая 2024Изумительная экскурсия! Организация на высоте: забрали из отеля вовремя, ехать не далеко. Очень позитивные ребята организаторы, сделали нам несколько забавных
- ММария13 мая 2024Все круто! Встретили, довезли до базы, накатали на квадроциклах, верблюдах😁👍 Останавливались для фото в пустыне, останавливались и пили чай в бедуинской деревне. . Все слажено, точно, безопасно. . Спасибо за организацию и впечатления🙏
- ЕЕвгения28 апреля 2024Спасибо, все прошло очень хорошо.
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Экскурсия организована хорошо, какиание по времени не маленькое, успеваешь насладится. Гид внимательный, были нюансы с переносом дат, решили без проблем.
- ААлександр27 марта 2024Как говорится, что хотел, то и получил! Ожидания подтвердились полностью. С отеля забрали вовремя, привезли на базу. Провели инструктаж по
- AAnna20 марта 2024Хорошая организация, приятная цена, спасибо)
- ЮЮлия18 марта 2024Случайно увидела эту экскурсию здесь, у отельного гида она стоила 45$, а тут в два раза дешевле. Привезли на место,
- ММария17 марта 2024Сама экскурсия насыщенная, интересная. Но по организации - очень все скомканно, такое чувство, что мы торопились, нас без конца подгоняли,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На квадроциклах»
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