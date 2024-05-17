Джип-туры на квадроциклах

Найдено 14 экскурсий в категории «На квадроциклах» в Хургаде, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах в Хургаде: полдневное приключение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: мчите на квадроциклах и встречайте закат на верблюдах. Завершите день чаепитием среди бедуинов
Начало: у вашего отеля в центре города
«Трансфер: мы встретим вас у отеля и отвезем к станции квадроциклов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вначале промчитесь по пустыне на квадроцикле, потом на багги — маленькой спортивной машине, специально предназначенной для езды по бездорожью»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Индивидуальное сафари в пустыне Хургады: верблюды, квадроциклы и бедуинская культура
Откройте для себя чарующую красоту пустыни Хургады, наслаждаясь катанием на квадроциклах и верблюдах, а также узнавая культуру бедуинов
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
«Наши талантливые гиды будут сопровождать вас на квадроциклах через песчаные дюны, давая возможность насладиться незабываемыми впечатлениями от скорости и приключений в сердце пустыни»
Расписание: Ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Дискавери сафари утром из Хургады
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
10 отзывов
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
«После этого, Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
6 часов
54 отзыва
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
«Мир гор и песков После прохождения инструктажа по управлению квадроциклом, всем туристы надевают специальный шарф–арафатку, чтобы песок не попадал в глаза»
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$18 за человека
Утреннее сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
3 часа
27 отзывов
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$17 за человека
Королевское сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
7 часов
58 отзывов
Королевское сафари на квадроциклах: путешествие по пустыне Хургады
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по пустыне на квадроциклах, включая ужин и шоу у костра
Начало: Заберем из отеля
«Что вас ждет • Прогулка на квадроциклах по пустыне 50 километров в одну и другую сторону»
Расписание: Ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$30 за человека
На квадроциклах по пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
4 часа
46 отзывов
На квадроциклах по пустыне
Начало: Заберем из отеля
«Не переживайте, если вы ни разу не управляли квадроциклом»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $15 за человека
Мегасафари VIP
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
20 отзывов
Мегасафари VIP
Начало: Мы вас собираем из отеля
«Прокатитесь на квадроциклах и багги по удивительной аравийской пустыне во время утренней экскурсии или вечернего сафари»
Расписание: Каждый день 2 раза утренняя и вечерняя программа по желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
Восход солнца в пустыне на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Восход солнца в пустыне на квадроциклах
Начало: Ваш отель
«С нашим путешествием на квадроциклах вы подарите себе незабываемые впечатления»
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$40 за человека
Элитное сафари в аравийской пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
2 отзыва
Элитное сафари в аравийской пустыне
Начало: Ваши отели в Хургаде
«Прекрасная программа где вы посетите бедуинскую деревню, прокатитесь на квадроциклах и багги по удивительной аравийской пустыне во время экскурсии»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$15 за человека
Мото Сафари
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
Мото Сафари
Начало: Трансфер заберет вас из ресепшена вашей гостиницы
«Программа экскурсии включает:• Квадроциклы до деревни бедуинов»
Расписание: Организовываем экскурсию ежедневно с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$20 за человека
Элит-тур (сафари + массаж)
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
«это лучший шанс для активных и любознательных людей насладиться поездкой по Восточной пустыне на квадроциклах за короткое время»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Мото сафари индивидуально
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное мото сафари в Хургаде: адреналин и культура
Почувствуйте дух приключений, прокатившись на квадрациклах по пустыне и горам Хургады, встретьте бедуинскую культуру
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    На квадроциклах по пустыне
    Очень понравилась экскурсия, забрали вовремя. Квадроциклы новые, автоматические. Пустыня впечатляет)) Ещё и покатали на верблюде, бесплатно)
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
    Самый лучший гид - Марина!) всё было интересно) спасибо)
  • М
    Максим
    13 мая 2024
    На квадроциклах по пустыне
    Изумительная экскурсия! Организация на высоте: забрали из отеля вовремя, ехать не далеко. Очень позитивные ребята организаторы, сделали нам несколько забавных
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    фото на наш телефон. Квадрики в хорошем состоянии. Катание на верблюдах входит в стоимость, что очень приятно, обычно просят дополнительные деньги. Рекомендую однозначно!

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
    Все круто! Встретили, довезли до базы, накатали на квадроциклах, верблюдах😁👍 Останавливались для фото в пустыне, останавливались и пили чай в бедуинской деревне. . Все слажено, точно, безопасно. . Спасибо за организацию и впечатления🙏
  • Е
    Евгения
    28 апреля 2024
    На квадроциклах по пустыне
    Спасибо, все прошло очень хорошо.
  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
    Экскурсия организована хорошо, какиание по времени не маленькое, успеваешь насладится. Гид внимательный, были нюансы с переносом дат, решили без проблем.
  • А
    Александр
    27 марта 2024
    Утреннее сафари на квадроциклах
    Как говорится, что хотел, то и получил! Ожидания подтвердились полностью. С отеля забрали вовремя, привезли на базу. Провели инструктаж по
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    управлению квадроциклах и правилах поведения на трассе. Выдали на прокат защитные очки за 2 доллара, но без них в пустыне делать нечего, проехали группой пару кругов для привыкания к технике и вперед, в пустыню! Группа получилась около десяти машин. Кто хотел ехал один, кто хотел, ехал вдвоем на одном квадрике. Попадались участки по ровной поверхности прямо-таки скоростные, если кто отставал, колонна притормаживала и ждала, никто не потерялся. У меня в дороге отказали тормоза, что добавило еще больше адреналина. По приезду в деревню бедуинов сказал об этом гиду и квадрик заменили, обратно ехал уже с тормозами. В самой деревне угостили маленькой чашечкой чая и прогулкой на верблюде, метров 20. Чаевых никто не вымогал, все по желанию. В отель тоже доставили вовремя. Я доволен, рекомендую.

  • A
    Anna
    20 марта 2024
    Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
    Хорошая организация, приятная цена, спасибо)
  • Ю
    Юлия
    18 марта 2024
    Королевское сафари на квадроциклах
    Случайно увидела эту экскурсию здесь, у отельного гида она стоила 45$, а тут в два раза дешевле. Привезли на место,
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    объяснили, как управлять квадроциклом. Ехать около 25 км по пути, ехали очень быстро. Неуверена, что с маленькими детьми будет комфортно, тк на высокой скорости неслись. Ощущения супер! Деревня бедуинов это просто какие-то конструкции из пальм, никто там не живёт. В самой деревне поднялись на сопку минуты 3, пофоткались, 100 метров на верблюде, чай предлагали, пить не стали, и поехали обратно. Все заняло примерно часа три. Потом у нас были багги, круто, понравилось на закате. Вечернее шоу ни о чем, вышли пара человек что-то покрутились минут 10, потом женщины просто стали вытаскивать зрителей танцевать. Еды кладут по ложке, но в целом хватило, чтобы поесть. Больше всего понравилось - прокатиться в пустыне, от остального можно отказаться.

  • М
    Мария
    17 марта 2024
    Королевское сафари на квадроциклах
    Сама экскурсия насыщенная, интересная. Но по организации - очень все скомканно, такое чувство, что мы торопились, нас без конца подгоняли,
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    на квадроциклах просто гнали (для людей, кто в первый раз катается, это опасно и сложно). Хотелось бы больше остановок для фото, особенно на закате, т. к. это очень красиво, пейзаж классный и хочется его запечатлеть. Шоу не очень понравилось, всего 1 танец дервишей, мы его, видимо, пропустили. Вся программа от отеля и до возвращения уложилась в 4 часа (вместо 6 часов, как заявлено). Хотелось бы ее повторить, но только в более расслабленном и комфортном темпе, без гонки и с остановками на закате в красивом месте.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На квадроциклах»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
  2. Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
  3. Индивидуальная поездка-сафари по пустыне на 3 часа
  4. Дискавери сафари утром из Хургады
  5. Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "На квадроциклах" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 15 до 40. Туристы уже оставили гидам 261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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