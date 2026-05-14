Приглашаем вас на эксклюзивную индивидуальную экскурсию «Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца» в Хургаде.
Это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям путешествий по пескам, где каждый шаг верблюда уносит вас
Это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям путешествий по пескам, где каждый шаг верблюда уносит вас
5 причин купить эту экскурсию
- 🐪 Уникальная возможность покататься на верблюде
- 📸 Незабываемые фото на фоне заката
- 🌅 Восхитительные виды на пустыню и море
- 🛡️ Безопасность и комфорт на маршруте
- 🏜️ Погружение в атмосферу пустыни
Что можно увидеть
- Пустыня
- Закат солнца
- Море
Описание экскурсии
Инструктаж и знакомство
Мы заберем вас из отеля и доставим на место. Путешествие начнется с конюшни. Здесь вас ждет небольшой инструктаж и знакомство с техникой безопасности, а дальше — пришла пора поздороваться с «кораблями пустыни». Мы садимся на верблюдов и выходим из конюшни. Пройдя немного вдоль зеленых насаждений, наконец-то добираемся до пустыни.
Пустыня на закате
На маршруте открывается невероятный вид на песчаные просторы, горы и море. Плавно покачивая, верблюды понесут нас вдоль знойной пустыни к закату солнца. На пути мы остановимся и спустимся вниз, чтобы выпить воды и, по желанию, сделать волшебные фото на память. Возвращаемся тем же путем — всего прогулка займет около часа.
Организационные детали
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и удобную одежду (лосины или штаны)
- Максимальный вес участника — 110 кг
- Если вы живете в центре, трансфер входит в стоимость, если за чертой города, то оплачивается отдельно (от 5 до 20$ в зависимости от удаленности)
- Я могу сделать фотографии на свой телефон и прислать вам их через мессенджеры — 5$
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$76
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 854 туристов
Я живу в Хургаде уже более 20 лет. Много лет назад моя детская мечта о собственной лошади стала реальностью, и с тех пор лошади заняли особое место в моей жизни. Также
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Долго выбирала по отзывам и ни на грамм не пожалела. Отлично провели с ребенком время. Организатор очень внимательная и заботливая, сразу видно когда человек занимается чем-то с любовью к своему
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв. Мне было приятно, подарить вам незабываемые эмоции и впечатления. До скорой встречи! С любовью Ирина! 💖
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отличная экскурсия. были вдвоем с ребенком, для нас важно, что Ирина была с нами на протяжении всей экскурсии и в пустыне тоже. ребята проводники спокойны и дружелюбны, животные тоже спокойные. Ирина сделала фото и видео. животные украшены, фото и видео шикарные.
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K
Огромное спасибо Ирине и её замечательной дочке Ае за прекрасную экскурсию! Это было как путешествие со старыми друзьями 🙂 Замечательно провели время в компании верблюдов и чудесных лошадей! Ирина и
Ирина
Ответ организатора:
Ксения благодарю за отзыв.
Мы с Айей рады, что вы остались счастливы. До скорой встречи!
С любовью 💖
Мы с Айей рады, что вы остались счастливы. До скорой встречи!
С любовью 💖
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верблюды красивые, ухоженные гид очень аккуратный, все отлично организованно
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Отличная организация общения с этими милыми существами. Ирина, спасибо за участие на протяжении всего периода общения. 🙏🏾 В следующий раз, обязательно к Вам. И спасибо отдельное вашей дочери 🌺☺️
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Благодарю Ирину за эту поездку. Нам очень понравилось. Эти впечатления останутся с нами. Водитель приехал за нами к отелю во время, привез на ферму и затем отвез обратно к отелю.
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