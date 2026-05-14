Приглашаем вас на эксклюзивную индивидуальную экскурсию «Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца» в Хургаде.Это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям путешествий по пескам, где каждый шаг верблюда уносит вас

все дальше от суеты городской жизни. Вы насладитесь неспешной прогулкой по пустыне, вдоль берега моря и зеленых насаждений, откроете для себя великолепие заката в пустыне и сможете запечатлеть эти моменты в фотографиях. Мы позаботимся о вашем комфорте и безопасности, предоставив всю необходимую инструкцию и сопровождение. Ваше приключение начнется с удобного трансфера из отеля, а после экскурсии мы с радостью доставим вас обратно. Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия и забронируйте свое место уже сегодня

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Инструктаж и знакомство

Мы заберем вас из отеля и доставим на место. Путешествие начнется с конюшни. Здесь вас ждет небольшой инструктаж и знакомство с техникой безопасности, а дальше — пришла пора поздороваться с «кораблями пустыни». Мы садимся на верблюдов и выходим из конюшни. Пройдя немного вдоль зеленых насаждений, наконец-то добираемся до пустыни.

Пустыня на закате

На маршруте открывается невероятный вид на песчаные просторы, горы и море. Плавно покачивая, верблюды понесут нас вдоль знойной пустыни к закату солнца. На пути мы остановимся и спустимся вниз, чтобы выпить воды и, по желанию, сделать волшебные фото на память. Возвращаемся тем же путем — всего прогулка займет около часа.

Организационные детали