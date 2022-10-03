Мы заберем вас из отеля и доставим на место. Путешествие начнется с конюшни. Здесь вас ждет небольшой инструктаж и знакомство с техникой безопасности, а дальше — пришла пора поздороваться с «кораблями пустыни». Мы садимся на верблюдов и выходим из конюшни. Пройдя немного вдоль зеленых насаждений, наконец-то добираемся до пустыни.
На маршруте открывается невероятный вид на песчаные просторы, горы и море. Плавно покачивая, верблюды понесут нас вдоль знойной пустыни к закату солнца. На пути мы остановимся и спустимся вниз, чтобы выпить воды и, по желанию, сделать волшебные фото на память. Возвращаемся тем же путем — всего прогулка займет около часа.