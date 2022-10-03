Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца

Вкусить обаяние пустыни и сделать памятные фото

Приглашаем в небольшое путешествие по знойной пустыне, где вас ждет знакомство с обаятельными двугорбыми друзьями. Оседлав по верблюду, мы неспешно отправимся вперед по песчаным просторам и вдоль берега моря. Полюбуемся закатом солнца и сделаем незабываемые фото на память.
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Инструктаж и знакомство

Мы заберем вас из отеля и доставим на место. Путешествие начнется с конюшни. Здесь вас ждет небольшой инструктаж и знакомство с техникой безопасности, а дальше — пришла пора поздороваться с «кораблями пустыни». Мы садимся на верблюдов и выходим из конюшни. Пройдя немного вдоль зеленых насаждений, наконец-то добираемся до пустыни.

Пустыня на закате

На маршруте открывается невероятный вид на песчаные просторы, горы и море. Плавно покачивая, верблюды понесут нас вдоль знойной пустыни к закату солнца. На пути мы остановимся и спустимся вниз, чтобы выпить воды и, по желанию, сделать волшебные фото на память. Возвращаемся тем же путем — всего прогулка займет около часа.

Организационные детали

  • Возьмите с собой солнцезащитный крем и удобную одежду (лосины или штаны)
  • Максимальный вес участника — 110 кг
  • Если вы живете в центре, трансфер входит в стоимость, если за чертой города, то оплачивается отдельно (от 5 до 20 долл., в зависимости от удаленности)
  • Я могу сделать фотографии на свой телефон и прислать вам их через мессенджеры — 5 долл.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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