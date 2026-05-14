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Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца

Откройте для себя магию пустыни Хургады, покачиваясь в ритме шагов верблюда и встречая величественный закат
Приглашаем вас на эксклюзивную индивидуальную экскурсию «Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца» в Хургаде.

Это уникальная возможность прикоснуться к древним традициям путешествий по пескам, где каждый шаг верблюда уносит вас
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все дальше от суеты городской жизни.

Вы насладитесь неспешной прогулкой по пустыне, вдоль берега моря и зеленых насаждений, откроете для себя великолепие заката в пустыне и сможете запечатлеть эти моменты в фотографиях.

Мы позаботимся о вашем комфорте и безопасности, предоставив всю необходимую инструкцию и сопровождение.

Ваше приключение начнется с удобного трансфера из отеля, а после экскурсии мы с радостью доставим вас обратно. Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия и забронируйте свое место уже сегодня

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐪 Уникальная возможность покататься на верблюде
  • 📸 Незабываемые фото на фоне заката
  • 🌅 Восхитительные виды на пустыню и море
  • 🛡️ Безопасность и комфорт на маршруте
  • 🏜️ Погружение в атмосферу пустыни
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца
Корабли пустыни: на верблюде к закату солнца

Что можно увидеть

  • Пустыня
  • Закат солнца
  • Море

Описание экскурсии

Инструктаж и знакомство

Мы заберем вас из отеля и доставим на место. Путешествие начнется с конюшни. Здесь вас ждет небольшой инструктаж и знакомство с техникой безопасности, а дальше — пришла пора поздороваться с «кораблями пустыни». Мы садимся на верблюдов и выходим из конюшни. Пройдя немного вдоль зеленых насаждений, наконец-то добираемся до пустыни.

Пустыня на закате

На маршруте открывается невероятный вид на песчаные просторы, горы и море. Плавно покачивая, верблюды понесут нас вдоль знойной пустыни к закату солнца. На пути мы остановимся и спустимся вниз, чтобы выпить воды и, по желанию, сделать волшебные фото на память. Возвращаемся тем же путем — всего прогулка займет около часа.

Организационные детали

  • Возьмите с собой солнцезащитный крем и удобную одежду (лосины или штаны)
  • Максимальный вес участника — 110 кг
  • Если вы живете в центре, трансфер входит в стоимость, если за чертой города, то оплачивается отдельно (от 5 до 20$ в зависимости от удаленности)
  • Я могу сделать фотографии на свой телефон и прислать вам их через мессенджеры — 5$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$76
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 854 туристов
Я живу в Хургаде уже более 20 лет. Много лет назад моя детская мечта о собственной лошади стала реальностью, и с тех пор лошади заняли особое место в моей жизни. Также
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я занимаюсь организацией индивидуального отдыха, прогулок на яхте и помогаю гостям решать различные вопросы во время пребывания в Египте. В работе для меня главное — честность, ответственность и забота о каждом госте. Я стараюсь сделать всё, чтобы отдых оставил только приятные впечатления и яркие эмоции. Буду рада помочь вам познакомиться с Хургадой и сделать ваше путешествие особенным!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Кулешова
Долго выбирала по отзывам и ни на грамм не пожалела. Отлично провели с ребенком время. Организатор очень внимательная и заботливая, сразу видно когда человек занимается чем-то с любовью к своему
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делу. Верблюд чистый, ухоженный и воспитанный. Лошадки также содержатся с заботой и любовью. Уверена что не раз еще поеду открывать для себя Египет с ней. А, ну и конечно фото с прогулки отдельная любовьОгромное спасибо 🫶🏻🌸🩷

Долго выбирала по отзывам и ни на грамм не пожалела. Отлично провели с ребенком время. Организатор
Долго выбирала по отзывам и ни на грамм не пожалела. Отлично провели с ребенком время. Организатор
Долго выбирала по отзывам и ни на грамм не пожалела. Отлично провели с ребенком время. Организатор
Долго выбирала по отзывам и ни на грамм не пожалела. Отлично провели с ребенком время. Организатор
Долго выбирала по отзывам и ни на грамм не пожалела. Отлично провели с ребенком время. Организатор
Долго выбирала по отзывам и ни на грамм не пожалела. Отлично провели с ребенком время. Организатор
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв. Мне было приятно, подарить вам незабываемые эмоции и впечатления. До скорой встречи! С любовью Ирина! 💖
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Анна
отличная экскурсия. были вдвоем с ребенком, для нас важно, что Ирина была с нами на протяжении всей экскурсии и в пустыне тоже. ребята проводники спокойны и дружелюбны, животные тоже спокойные. Ирина сделала фото и видео. животные украшены, фото и видео шикарные.
отличная экскурсия. были вдвоем с ребенком, для нас важно, что Ирина была с нами на протяжении
отличная экскурсия. были вдвоем с ребенком, для нас важно, что Ирина была с нами на протяжении
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K
Огромное спасибо Ирине и её замечательной дочке Ае за прекрасную экскурсию! Это было как путешествие со старыми друзьями 🙂 Замечательно провели время в компании верблюдов и чудесных лошадей! Ирина и
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Ая — прекрасные, добрые люди, которые не только организовывают экскурсии с животными, но и спасают их от ужасных прежних хозяев, а затем заботятся о них. У них чудесная ферма: кого там только нет! И козлята, и кролики, и черепахи, даже аист! В общем, очень рекомендую! Спасибо вам за доброту и прекрасно проведённое время!
P.S. Ая сделала клевые фотки, мы даже не ожидали, что так здорово получится)

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Ксения благодарю за отзыв.
Мы с Айей рады, что вы остались счастливы. До скорой встречи!
С любовью 💖
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Эмин
верблюды красивые, ухоженные гид очень аккуратный, все отлично организованно
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Снежана
Отличная организация общения с этими милыми существами. Ирина, спасибо за участие на протяжении всего периода общения. 🙏🏾 В следующий раз, обязательно к Вам. И спасибо отдельное вашей дочери 🌺☺️
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Виолетта
Благодарю Ирину за эту поездку. Нам очень понравилось. Эти впечатления останутся с нами. Водитель приехал за нами к отелю во время, привез на ферму и затем отвез обратно к отелю.
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Ирина нас встретила, показала обитателей фермы. Затем мы сели на верблюдов и поехали в пустыню. Проехав примерно 30 минут сделали остановку, пофотографировались. Затем поехали обратно, сделали еще одну остановку, посмотрели закат, сделали фото и неспешно отправились обратно на ферму. Все животные чистые, ухоженные, запаха нет, лошадки очень красивые. Рекомендую, если вы ищете что-то интересное.

Благодарю Ирину за эту поездку. Нам очень понравилось. Эти впечатления останутся с нами. Водитель приехал за
Благодарю Ирину за эту поездку. Нам очень понравилось. Эти впечатления останутся с нами. Водитель приехал за
Благодарю Ирину за эту поездку. Нам очень понравилось. Эти впечатления останутся с нами. Водитель приехал за
Благодарю Ирину за эту поездку. Нам очень понравилось. Эти впечатления останутся с нами. Водитель приехал за
Благодарю Ирину за эту поездку. Нам очень понравилось. Эти впечатления останутся с нами. Водитель приехал за
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