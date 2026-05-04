Мне повезло, что я могу посвятить свою жизнь любимому делу — катанию на лошадях и общению с этими удивительными животными, уходу за ними.
Скакать по пустыне со скоростью ветра — это
Скакать по пустыне со скоростью ветра — это
Описание экскурсии
Как общаться с лошадьми
На конюшне вы познакомитесь с нашими лошадками, после наденете снаряжение и получите подробные инструкции. У нас есть лошади как для новичков, так и для опытных наездников. Животные всегда сытые, довольные, уравновешенные. Все прогулки проходят в сопровождении опытных тренеров. Если вы катаетесь впервые, не волнуйтесь, для вас есть самые спокойные лошади, которые идут шагом.
Конная прогулка по одному из двух маршрутов
- С мая по октябрь, когда вода теплая, вас ждет прогулка с купанием в море прямо на лошадях! После небольшой дороги по пустыне лошадей, как мы говорим, расседлают — и вы зайдете в море на лошади без седла.
- С ноября по май либо в любое время года по вашему желанию вы можете отправиться просто на конную прогулку по пустыне. Ее волшебная часть — это закат, во время которого солнце садится за горы.
Организационные детали
- Трансфер из отеля в центре Хургады включён в стоимость. Из отдалённых районов оплачивается дополнительно: от Магавиш до Голден 5 — $5, Сахл Хашиш и Макади — $10, Сома Бэй и Сафага — $20
- Во время прогулки я сделаю несколько ваших фото бесплатно и направлю вам
- Максимальный вес всадника для лошади — 80 кг. Если ваш вес выше, мы можем предложить прогулку на верблюде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$44
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 863 туристов
Я живу в Хургаде уже более 20 лет. Много лет назад моя детская мечта о собственной лошади стала реальностью, и с тех пор лошади заняли особое место в моей жизни. Также
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
самые лучшие впечатления от поездки на лошадях с Ириной! лошадки прелесть, пустыня, очень атмосферно. на Красном море точно лучшие! Ирина сама очень приятная, спасибо огромное за прекрасные впечатления! тур в пустыню на верблюдах вообще бомба☺️❤️🔥
Ирина
Ответ организатора:
Анна благодарю вас за отзыв.
Очень приятно, что вы остались довольны.
До скорой встречи 💖
Очень приятно, что вы остались довольны.
До скорой встречи 💖
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Потрясающая конная прогулка, живописные маршруты, замечательные спокойные лошадки, приятная беседа, всё было организовано на высшем уровне.
Еще хочется отметить хозяйку конюшни Ирину — это человек с большим сердцем и искренней любовью
Еще хочется отметить хозяйку конюшни Ирину — это человек с большим сердцем и искренней любовью
Ирина
Ответ организатора:
Анна благодарю вас за душевный отзыв. Я очень рада, что вам понравилось.
Была рада знакомству и общению 💖
Была рада знакомству и общению 💖
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Ирина забрала прям из отеля, рассказала все про лошадек, провела экскурсию по ферме. Все животные в отличной кондиции. Прогулка по очень красивым местам, а кроме прогулки, была еще фотосессия на закате! супер!
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Мы решили устроить себе особенный вечер и заказали прогулку на лошадях по пустыне у Ирины. Это было одно из самых ярких впечатлений за последнее время!
Нас ждали две спокойные и ухоженные
Нас ждали две спокойные и ухоженные
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С
Ирина организовала для нашей семьи катание на лошадях в Красном море: на машине забрала от отеля и потом туда же вернула, по пути заезжали на ферму Ирины, дети остались с
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Ирина очень открытый и душевный человек. Прекрасно заботится о матих животных - лошади в отличном состоянии😍 Т Программа тура совпала с ожиданиями - очень хотела по скакать в пустыне - эт я и получила!
Довольная очень 😍 Также Ирина рассказала куда можно ещё пойти/ поехать по Хургаде.
Благодарю за исполнение мечты 🤗
P. S Мерлин - Феррари этой пустыни 🩷🩶
Довольная очень 😍 Также Ирина рассказала куда можно ещё пойти/ поехать по Хургаде.
Благодарю за исполнение мечты 🤗
P. S Мерлин - Феррари этой пустыни 🩷🩶
Ирина
Ответ организатора:
Екатерина большое спасибо за отзыв.
Я рада, что ваша мечта исполнилась, и вы получили незабываемые эмоции.
До скорой встречи 💖
Я рада, что ваша мечта исполнилась, и вы получили незабываемые эмоции.
До скорой встречи 💖
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