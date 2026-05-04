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лошади. Маршрут пролегал по живописным песчаным дюнам. Мы ехали рядом, наслаждаясь тишиной и величием пустыни. Но главным событием вечера стал, конечно, закат! Это было просто волшебно — казалось, что мы оказались в восточной сказке. Мы не только получили удовольствие от верховой езды, но и сделали потрясающие фотографии на память. Если вы хотите провести романтический вечер, отдохнуть душой и увидеть настоящую красоту пустыни, очень рекомендуем эту прогулку! Огромное спасибо Ирине за организацию и душевный подход