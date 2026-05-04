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Конные прогулки по пустыне и к Красному морю

Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Мне повезло, что я могу посвятить свою жизнь любимому делу — катанию на лошадях и общению с этими удивительными животными, уходу за ними.

Скакать по пустыне со скоростью ветра — это
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неописуемое чувство! Тот, кто ездил верхом, тот это знает. А кто нет — не думайте, что вам это недоступно. Доверьтесь опытным инструкторам и отправьтесь в прекрасное приключение. Конные прогулки в Хургаде к Красному морю и по бескрайней пустыне запомнятся вам надолго.

5
55 отзывов
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю

Описание экскурсии

Как общаться с лошадьми

На конюшне вы познакомитесь с нашими лошадками, после наденете снаряжение и получите подробные инструкции. У нас есть лошади как для новичков, так и для опытных наездников. Животные всегда сытые, довольные, уравновешенные. Все прогулки проходят в сопровождении опытных тренеров. Если вы катаетесь впервые, не волнуйтесь, для вас есть самые спокойные лошади, которые идут шагом.

Конная прогулка по одному из двух маршрутов

  • С мая по октябрь, когда вода теплая, вас ждет прогулка с купанием в море прямо на лошадях! После небольшой дороги по пустыне лошадей, как мы говорим, расседлают — и вы зайдете в море на лошади без седла.
  • С ноября по май либо в любое время года по вашему желанию вы можете отправиться просто на конную прогулку по пустыне. Ее волшебная часть — это закат, во время которого солнце садится за горы.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля в центре Хургады включён в стоимость. Из отдалённых районов оплачивается дополнительно: от Магавиш до Голден 5 — $5, Сахл Хашиш и Макади — $10, Сома Бэй и Сафага — $20
  • Во время прогулки я сделаю несколько ваших фото бесплатно и направлю вам
  • Максимальный вес всадника для лошади — 80 кг. Если ваш вес выше, мы можем предложить прогулку на верблюде

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$44
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 863 туристов
Я живу в Хургаде уже более 20 лет. Много лет назад моя детская мечта о собственной лошади стала реальностью, и с тех пор лошади заняли особое место в моей жизни. Также
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я занимаюсь организацией индивидуального отдыха, прогулок на яхте и помогаю гостям решать различные вопросы во время пребывания в Египте. В работе для меня главное — честность, ответственность и забота о каждом госте. Я стараюсь сделать всё, чтобы отдых оставил только приятные впечатления и яркие эмоции. Буду рада помочь вам познакомиться с Хургадой и сделать ваше путешествие особенным!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
4
3
2
1
Анна
самые лучшие впечатления от поездки на лошадях с Ириной! лошадки прелесть, пустыня, очень атмосферно. на Красном море точно лучшие! Ирина сама очень приятная, спасибо огромное за прекрасные впечатления! тур в пустыню на верблюдах вообще бомба☺️❤️🔥
самые лучшие впечатления от поездки на лошадях с Ириной! лошадки прелесть, пустыня, очень атмосферно. на Красном
самые лучшие впечатления от поездки на лошадях с Ириной! лошадки прелесть, пустыня, очень атмосферно. на Красном
самые лучшие впечатления от поездки на лошадях с Ириной! лошадки прелесть, пустыня, очень атмосферно. на Красном
самые лучшие впечатления от поездки на лошадях с Ириной! лошадки прелесть, пустыня, очень атмосферно. на Красном
самые лучшие впечатления от поездки на лошадях с Ириной! лошадки прелесть, пустыня, очень атмосферно. на Красном
самые лучшие впечатления от поездки на лошадях с Ириной! лошадки прелесть, пустыня, очень атмосферно. на Красном
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Анна благодарю вас за отзыв.
Очень приятно, что вы остались довольны.
До скорой встречи 💖
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Анна
Потрясающая конная прогулка, живописные маршруты, замечательные спокойные лошадки, приятная беседа, всё было организовано на высшем уровне.

Еще хочется отметить хозяйку конюшни Ирину — это человек с большим сердцем и искренней любовью
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к своему делу. Видно, что она действительно заботится о своих подопечных: лошади ухоженные, спокойные и доверяют людям. Такое отношение вызывает огромное уважение и благодарность.

И, конечно, отдельное спасибо за полезные советы для туристов в Египте и просто волшебные фотки, память о прекрасно проведенном вечере 🐎✨

Потрясающая конная прогулка, живописные маршруты, замечательные спокойные лошадки, приятная беседа, всё было организовано на высшем уровне.
Потрясающая конная прогулка, живописные маршруты, замечательные спокойные лошадки, приятная беседа, всё было организовано на высшем уровне.
Потрясающая конная прогулка, живописные маршруты, замечательные спокойные лошадки, приятная беседа, всё было организовано на высшем уровне.
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Анна благодарю вас за душевный отзыв. Я очень рада, что вам понравилось.
Была рада знакомству и общению 💖
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Ольга
Ирина забрала прям из отеля, рассказала все про лошадек, провела экскурсию по ферме. Все животные в отличной кондиции. Прогулка по очень красивым местам, а кроме прогулки, была еще фотосессия на закате! супер!
Ирина забрала прям из отеля, рассказала все про лошадек, провела экскурсию по ферме. Все животные в
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Анастасия
Мы решили устроить себе особенный вечер и заказали прогулку на лошадях по пустыне у Ирины. Это было одно из самых ярких впечатлений за последнее время!

Нас ждали две спокойные и ухоженные
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лошади. Маршрут пролегал по живописным песчаным дюнам. Мы ехали рядом, наслаждаясь тишиной и величием пустыни. Но главным событием вечера стал, конечно, закат! Это было просто волшебно — казалось, что мы оказались в восточной сказке. Мы не только получили удовольствие от верховой езды, но и сделали потрясающие фотографии на память. Если вы хотите провести романтический вечер, отдохнуть душой и увидеть настоящую красоту пустыни, очень рекомендуем эту прогулку! Огромное спасибо Ирине за организацию и душевный подход

Мы решили устроить себе особенный вечер и заказали прогулку на лошадях по пустыне у Ирины. Это
Мы решили устроить себе особенный вечер и заказали прогулку на лошадях по пустыне у Ирины. Это
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С
Ирина организовала для нашей семьи катание на лошадях в Красном море: на машине забрала от отеля и потом туда же вернула, по пути заезжали на ферму Ирины, дети остались с
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восторге, пообщавшись с обезьянкой, черепашками, кроликами, верблюжонком, осликами. Эмоции от катания на лошадях в море потрясающие, это надо попробовать обязательно. Что касается безопасности, то у каждого катающегося свой сопровождающий, контролирующий лошадь. Бонусом Ирина сделала шикарные фото и видео, пересматриваем и не верим, что это было с нами. Спасибо!

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Екатерина
Ирина очень открытый и душевный человек. Прекрасно заботится о матих животных - лошади в отличном состоянии😍 Т Программа тура совпала с ожиданиями - очень хотела по скакать в пустыне - эт я и получила!
Довольная очень 😍 Также Ирина рассказала куда можно ещё пойти/ поехать по Хургаде.
Благодарю за исполнение мечты 🤗

P. S Мерлин - Феррари этой пустыни 🩷🩶
Ирина очень открытый и душевный человек. Прекрасно заботится о матих животных - лошади в отличном состоянии😍
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Екатерина большое спасибо за отзыв.
Я рада, что ваша мечта исполнилась, и вы получили незабываемые эмоции.
До скорой встречи 💖
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