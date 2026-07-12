Представьте себе путешествие, где каждый шаг по песку, каждый вздох ветра и каждый луч заходящего солнца рассказывает историю тысячелетий.Ночная прогулка на верблюдах в Хургаде - это не просто экскурсия, это

погружение в мир восточной сказки. Вас ждет восхитительный закат в пустыне, уютный привал с бедуинским чаем и кальяном, а затем - возвращение под бескрайним звездным небом. Это уникальный шанс насладиться тишиной и красотой египетской пустыни, ощутить ее величие и мистическую силу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

🐪 Закат в пустыне. Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца. С «корабля пустыни» вы понаблюдаете за сказочным закатом: увидите, как оттенки неба сменяются от розовых до бархатно-синих, как солнце медленно опускается за горы, а пустынные лисы отправляются в норки. Кстати, фотографии здесь получаются волшебные!

☕ Привал по-бедуински. Когда стемнеет, мы остановимся и устроим привал. Разведём костер, разместимся вокруг и будем пить бедуинский чай или кофе, как настоящие жители пустыни. А при желании даже раскурим кальян. Помедитируем с вами в энергетически сильном месте пустыни. Вытянем из колоды карт таро магическое послание ангелов. И всё это — в тишине песков, под куполом бескрайнего звёздного неба.

🌌 Прогулка на верблюдах под звездами. Когда костёр догорит, снова оседлаем наших горбатых друзей и отправимся обратно в полной темноте: только Млечный Путь над нами будет давать немного света. Но не волнуйтесь — опытный гид укажет верную дорогу даже самой тёмной ночью.

Организационные детали