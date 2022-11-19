Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде

Увидеть закат в пустыне, выпить бедуинский чай у костра и проехать на верблюде под звездным небом

Это путешествие с атмосферой восточной сказки: оно наполнено красками египетского заката и сиянием звезд, треском костра и ароматом чая, шорохом песка и величественной поступью верблюдов.

Мы прокатимся на кораблях пустыни в лучах заходящего солнца, устроим привал с кальяном, а на обратном пути насладимся тишиной и бархатной темнотой южной ночи.
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Арабская ночь: сафари на верблюдах в Хургаде
Ближайшие даты:
20
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Описание

Что вас ожидает

🐪 Закат в пустыне. Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца. С «корабля пустыни» вы понаблюдаете за сказочным закатом: увидите, как оттенки неба сменяются от розовых до бархатно-синих, как солнце медленно опускается за горы, а пустынные лисы отправляются в норки. Кстати, фотографии здесь получаются волшебные!

Привал по-бедуински. Когда стемнеет, мы остановимся и устроим привал. Разведем костер, разместимся вокруг и будем пить бедуинский чай или кофе, как настоящие жители пустыни. А при желании даже раскурим кальян. И все это — в тишине песков, под куполом бескрайнего звездного неба.

🌌 Прогулка на верблюдах под звездами. Когда костер догорит, снова оседлаем наших двугорбых друзей и отправимся обратно в полной темноте: только Млечный Путь над нами будет давать немного света. Но не волнуйтесь — опытный гид укажет верную дорогу даже самой темной ночью.

Организационные детали

  • Трансфер от вашего отеля оплачивается дополнительно (от 5 до 20$ в зависимости от удаленности). Прогулка на верблюдах, чай и кальян входят в стоимость.
  • Дети могут ехать на верблюде самостоятельно с 10 лет. Если ребенок хочет ехать с родителем и их общий вес не превышает 100 кг, можно ехать вместе на 1 верблюде (соответственно, стоимость также будет за одного верблюда)
  • С собой стоит взять теплые вещи и удобную одежду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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