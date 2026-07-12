Ночная прогулка на верблюдах в Хургаде - это не просто экскурсия, это
6 причин купить эту экскурсию
- 🐪 Путешествие на верблюдах
- 🌅 Наблюдение за закатом
- ☕ Привал с бедуинским чаем
- 🌌 Прогулка под звездами
- 📸 Волшебные фотографии
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Закат в пустыне
- Пустынные лисы
- Млечный Путь
Описание экскурсии
🐪 Закат в пустыне. Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца. С «корабля пустыни» вы понаблюдаете за сказочным закатом: увидите, как оттенки неба сменяются от розовых до бархатно-синих, как солнце медленно опускается за горы, а пустынные лисы отправляются в норки. Кстати, фотографии здесь получаются волшебные!
☕ Привал по-бедуински. Когда стемнеет, мы остановимся и устроим привал. Разведём костер, разместимся вокруг и будем пить бедуинский чай или кофе, как настоящие жители пустыни. А при желании даже раскурим кальян. Помедитируем с вами в энергетически сильном месте пустыни. Вытянем из колоды карт таро магическое послание ангелов. И всё это — в тишине песков, под куполом бескрайнего звёздного неба.
🌌 Прогулка на верблюдах под звездами. Когда костёр догорит, снова оседлаем наших горбатых друзей и отправимся обратно в полной темноте: только Млечный Путь над нами будет давать немного света. Но не волнуйтесь — опытный гид укажет верную дорогу даже самой тёмной ночью.
Организационные детали
- Трансфер от вашего отеля оплачивается дополнительно (от 5 до 20$ в зависимости от удаленности). Прогулка на верблюдах, чай, фрукты, вода и кальян (предупредите, если вы желаете покурить) входят в стоимость.
- Дети могут ехать на верблюде самостоятельно с 10 лет. Если ребенок хочет ехать с родителем и их общий вес не превышает 100 кг, можно ехать вместе на 1 верблюде (соответственно, стоимость также будет за одного верблюда)
- С собой стоит взять теплые вещи и удобную одежду (в зимний период)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$98
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Особую благодарность хочется выразить
Ая всю дорогу была с нами, фотографировала, снимала видео и рассказывала нам истории 🤗 После прогулки мы выпили кофе под треск костра и нас угостили огромной тарелкой свежих и спелых фруктов.
Благодарим 💫
Экскурсия понравилась уже тем, что ты уехал далеко от шума города/отеля - это в наших реалиях дорого стоит)
Ирина со своей дочерью встретила у отеля, в недолгом пути
Ирина очень внимательная, заранее уточняет пожелания и старается сделать прогулку максимально комфортной. Видно, что к гостям относятся