Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🐪 Закат в пустыне. Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца. С «корабля пустыни» вы понаблюдаете за сказочным закатом: увидите, как оттенки неба сменяются от розовых до бархатно-синих, как солнце медленно опускается за горы, а пустынные лисы отправляются в норки. Кстати, фотографии здесь получаются волшебные!
☕ Привал по-бедуински. Когда стемнеет, мы остановимся и устроим привал. Разведем костер, разместимся вокруг и будем пить бедуинский чай или кофе, как настоящие жители пустыни. А при желании даже раскурим кальян. И все это — в тишине песков, под куполом бескрайнего звездного неба.
🌌 Прогулка на верблюдах под звездами. Когда костер догорит, снова оседлаем наших двугорбых друзей и отправимся обратно в полной темноте: только Млечный Путь над нами будет давать немного света. Но не волнуйтесь — опытный гид укажет верную дорогу даже самой темной ночью.
Организационные детали
Трансфер от вашего отеля оплачивается дополнительно (от 5 до 20$ в зависимости от удаленности). Прогулка на верблюдах, чай и кальян входят в стоимость.
Дети могут ехать на верблюде самостоятельно с 10 лет. Если ребенок хочет ехать с родителем и их общий вес не превышает 100 кг, можно ехать вместе на 1 верблюде (соответственно, стоимость также будет за одного верблюда)
С собой стоит взять теплые вещи и удобную одежду
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Хургаде
Провела 122 экскурсии для 127 туристов
Живу в Хургаде более 16 лет. У меня своя конюшня и агентство недвижимости. Очень люблю лошадей! Моя жизнь с ними началась со спасения этих животных в Хургаде. В работе для меня главное, чтобы клиент остался доволен. Предпочитаю работать честно, правильно, так как мне важна моя репутация и хорошее имя.