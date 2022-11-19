Это путешествие с атмосферой восточной сказки: оно наполнено красками египетского заката и сиянием звезд, треском костра и ароматом чая, шорохом песка и величественной поступью верблюдов. Мы прокатимся на кораблях пустыни в лучах заходящего солнца, устроим привал с кальяном, а на обратном пути насладимся тишиной и бархатной темнотой южной ночи.

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Описание

Что вас ожидает

🐪 Закат в пустыне. Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца. С «корабля пустыни» вы понаблюдаете за сказочным закатом: увидите, как оттенки неба сменяются от розовых до бархатно-синих, как солнце медленно опускается за горы, а пустынные лисы отправляются в норки. Кстати, фотографии здесь получаются волшебные!

☕ Привал по-бедуински. Когда стемнеет, мы остановимся и устроим привал. Разведем костер, разместимся вокруг и будем пить бедуинский чай или кофе, как настоящие жители пустыни. А при желании даже раскурим кальян. И все это — в тишине песков, под куполом бескрайнего звездного неба.

🌌 Прогулка на верблюдах под звездами. Когда костер догорит, снова оседлаем наших двугорбых друзей и отправимся обратно в полной темноте: только Млечный Путь над нами будет давать немного света. Но не волнуйтесь — опытный гид укажет верную дорогу даже самой темной ночью.

Организационные детали