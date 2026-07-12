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Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински

Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с ночной прогулкой на верблюдах в Хургаде. Закат, бедуинский чай и звездное небо ждут вас
Представьте себе путешествие, где каждый шаг по песку, каждый вздох ветра и каждый луч заходящего солнца рассказывает историю тысячелетий.

Ночная прогулка на верблюдах в Хургаде - это не просто экскурсия, это
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погружение в мир восточной сказки.

Вас ждет восхитительный закат в пустыне, уютный привал с бедуинским чаем и кальяном, а затем - возвращение под бескрайним звездным небом.

Это уникальный шанс насладиться тишиной и красотой египетской пустыни, ощутить ее величие и мистическую силу

5
88 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐪 Путешествие на верблюдах
  • 🌅 Наблюдение за закатом
  • ☕ Привал с бедуинским чаем
  • 🌌 Прогулка под звездами
  • 📸 Волшебные фотографии
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински
Ночная прогулка на верблюдах по-бедуински

Что можно увидеть

  • Закат в пустыне
  • Пустынные лисы
  • Млечный Путь

Описание экскурсии

🐪 Закат в пустыне. Плавно покачиваясь на верблюдах, мы отправимся в пустыню как раз к заходу солнца. С «корабля пустыни» вы понаблюдаете за сказочным закатом: увидите, как оттенки неба сменяются от розовых до бархатно-синих, как солнце медленно опускается за горы, а пустынные лисы отправляются в норки. Кстати, фотографии здесь получаются волшебные!

Привал по-бедуински. Когда стемнеет, мы остановимся и устроим привал. Разведём костер, разместимся вокруг и будем пить бедуинский чай или кофе, как настоящие жители пустыни. А при желании даже раскурим кальян. Помедитируем с вами в энергетически сильном месте пустыни. Вытянем из колоды карт таро магическое послание ангелов. И всё это — в тишине песков, под куполом бескрайнего звёздного неба.

🌌 Прогулка на верблюдах под звездами. Когда костёр догорит, снова оседлаем наших горбатых друзей и отправимся обратно в полной темноте: только Млечный Путь над нами будет давать немного света. Но не волнуйтесь — опытный гид укажет верную дорогу даже самой тёмной ночью.

Организационные детали

  • Трансфер от вашего отеля оплачивается дополнительно (от 5 до 20$ в зависимости от удаленности). Прогулка на верблюдах, чай, фрукты, вода и кальян (предупредите, если вы желаете покурить) входят в стоимость.
  • Дети могут ехать на верблюде самостоятельно с 10 лет. Если ребенок хочет ехать с родителем и их общий вес не превышает 100 кг, можно ехать вместе на 1 верблюде (соответственно, стоимость также будет за одного верблюда)
  • С собой стоит взять теплые вещи и удобную одежду (в зимний период)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$98
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 854 туристов
Я живу в Хургаде уже более 20 лет. Много лет назад моя детская мечта о собственной лошади стала реальностью, и с тех пор лошади заняли особое место в моей жизни. Также
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я занимаюсь организацией индивидуального отдыха, прогулок на яхте и помогаю гостям решать различные вопросы во время пребывания в Египте. В работе для меня главное — честность, ответственность и забота о каждом госте. Я стараюсь сделать всё, чтобы отдых оставил только приятные впечатления и яркие эмоции. Буду рада помочь вам познакомиться с Хургадой и сделать ваше путешествие особенным!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 3 июл 2026
Это была самая великолепная экскурсия за всю поездку. Тепло, атмосферно, очень заботливо. Ирина с дочкой замечательные девушки, подарили незабываемые впечатления. Фотографии были приятным бонусном, очень потрясающие
Это была самая великолепная экскурсия за всю поездку. Тепло, атмосферно, очень заботливо. Ирина с дочкой замечательные
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Е
Дата посещения: 15 мая 2026
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а потом сопровождала на экскурсии. Незабываемые впечатления. Поездка была подарком мужу на его День рождение.
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Никогда ранее не только не катались, но и не общались с верблюдами. Какие же они классные! Большие, но такие трогательные. Мой верблюд при почесывании за ушками стал мурлыкать как кошка. Ирина сделала отличные фото. После поездки были фрукты, чай на костре, разговоры и еще много всего приятного. Посмотрели ферму. У Ирины там много разных животных, практически все спасенные, сейчас живут в любви и заботе. Очень трогательно. Ну и отдельное спасибо Ирине за помощь в наших личных проблемах. Ирина, вы прелесть. Обязательно будем советовать экскурсию всем друзьям и знакомым, и сами бы хотели еще раз вернуться в этот Эдем для животных

Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
Это была потрясающая экскурсия. Ирина очень приятный и душевный человек. Она забрала нас из отеля, а
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Евгения
В июне мы с дочкой побывали на потрясающей экскурсии — встречали закат на верблюдах в пустыне. Это был один из самых теплых и душевных дней нашего путешествия.

Особую благодарность хочется выразить
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Ирине. Она не просто организатор экскурсии, а человек с огромным добрым сердцем. На ее ферме живут животные с разной, порой непростой судьбой, и видно, сколько любви, заботы и сил она вкладывает в каждого из них. Такие люди вдохновляют и возвращают веру в добро.

Мы прекрасно провели время, получили море положительных эмоций, а прекрасным подарком на память стали душевные семейные фотографии, которые сделала дочь Ирины. Они получились живыми, искренними и очень атмосферными.

Спасибо Ирине и ее семье за невероятное гостеприимство, теплую атмосферу и воспоминания, которые останутся с нами надолго. От всей души рекомендуем эту экскурсию!

В июне мы с дочкой побывали на потрясающей экскурсии — встречали закат на верблюдах в пустыне.
В июне мы с дочкой побывали на потрясающей экскурсии — встречали закат на верблюдах в пустыне.
В июне мы с дочкой побывали на потрясающей экскурсии — встречали закат на верблюдах в пустыне.
В июне мы с дочкой побывали на потрясающей экскурсии — встречали закат на верблюдах в пустыне.
В июне мы с дочкой побывали на потрясающей экскурсии — встречали закат на верблюдах в пустыне.
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Инна
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.
Ая всю дорогу была с нами, фотографировала, снимала видео и рассказывала нам истории 🤗 После прогулки мы выпили кофе под треск костра и нас угостили огромной тарелкой свежих и спелых фруктов.
Благодарим 💫
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.+1
Больше спасибо Ирине и ее дочери Аи, прокатились по пустыне на этих замечательных кораблях пустыни 💛 и насладились невероятным закатом.
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Полина
Добрый день/вечер/ночь, уважаемые путешественники)
Экскурсия понравилась уже тем, что ты уехал далеко от шума города/отеля - это в наших реалиях дорого стоит)
Ирина со своей дочерью встретила у отеля, в недолгом пути
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поведала разные интересные факты. Потом прибытие на место - ферму, там масса животных, от кроликов, черепах и до верблюда, и, конечно же, лошадки)Все животные ухоженные и очень милые)
Сама прогулка на верблюде - отдельное событие, меня катал мистер Алибаба, очень вежливый и спокойный товарищ)) Правда, страшно высокий, но через некоторое время привыкаешь и чувствуешь себя амазонкой)))
Сопровождала меня и верблюда дочка Ирина Ая, по дороге мы беседовали обо всём) Потом пофоткались, а в конце нашего путешествия я полакомилась разнообразием фруктов и чаем)
Вобщем в отель вернулась абсолютно довольная)

Добрый день/вечер/ночь, уважаемые путешественники)
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Е
Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
Ирина очень внимательная, заранее уточняет пожелания и старается сделать прогулку максимально комфортной. Видно, что к гостям относятся
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с заботой.
Перед прогулкой нас провели по ферме, мы смогли посмотреть и погладить животных. Все животные ухоженные, спокойные, сразу видно, что их любят и хорошо о них заботятся.
Верблюды тоже были ухоженные, спокойные и послушные, поэтому прогулка получилась очень приятной и безопасной.
Отдельное спасибо дочке Ирины. Она сделала нам классные фотографии, помогала, отвечала на все наши вопросы.
Всё было отлично, остались только приятные впечатления. Смело рекомендуем!

Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
Ездили с Ириной на вечернюю прогулку по пустыне на верблюдах, нам всё очень понравилось.
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Входит в следующие категории Хургады

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