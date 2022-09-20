Каир и Александрия на автобусе (2 дня)

Смешанная: автобусная и пешеходная. Дети до 4х лет включительно путешествуют бесплатно

Смешанная: автобусная и пешеходная. Дети до 4х лет включительно путешествуют бесплатно без предоставления места в автобусе. Доплата за предоставление отдельного места в автобусе для ребенка до 4х лет - 67$ (см. ниже в форме бронирования).
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный Каирский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Великий Сфинкс
  • Александрийская библиотека
  • Парк и дворец Монтаза
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Приглашаем Вас совершить увлекательное двухдневное путешествие на автобусе в Каир и Александрию. Эта экскурсия - прекрасная возможность узнать как о древнем, так и современном Египте.

Программа

1 день (Каир):

  • Национальный Каирский музей;
  • Великий Сфинкс;
  • Пирамиды Гизы;
  • Институт папируса и фабрика масел.

2 день (Александрия):

  • Парк и дворец Монтаза (внешний осмотр);
  • Александрийская библиотека (внешний осмотр);
  • Форт Кейт-Бей;
  • Мечеть Абу эль-Аббаса.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту Шарм Эль Шейх - Каир - Александрия - Шарм Эль Шейх. Услуги русскоговорящего гида. Проживание в отеле. Стоимость указана за гостя
  • При условии заселения два человека в один номер. Обязательная доплата за одноместное размещение - 47$ (см. ниже в форме бронирования). Питание: обед и ужин (первый день)
  • Завтрак и обед (второй день)
Что не входит
  • Входные билеты внутрь Пирамид (440 ег. ф. ~ 25$ с чел.). Круиз по Нилу (~10$ с чел.
  • Проводится при наличии свободного времени и подходящей погоды). Напитки во время обеда/ужина
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Воскресенье в 01:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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