Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Внимание! Данная экскурсия связана с длительным переездом. Дорога из Хургады в Каир занимает около 6-7 часов в одну сторону. По дороге предусмотрена остановка.

По приезду в Каир мы сразу направимся в Египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов. В их числе - богатая золотая коллекция Тутанхамона.

Желающие смогут за дополнительную плату совершить прогулку по Нилу на лодке, чтобы посмотреть на знаменитые дворцы и отели Каира. Затем нас ждет обед в формате шведский стол в ресторане и посещение папирусной фабрики, где мы узнаем о секретах изготовления древнего материала. Наконец, мы отправимся в Гизу к великим пирамидам и Сфинксу - самой грандиозной монолитной скульптуре на планете.

Экскурсия завершится посещением музея парфюмерии с его неповторимыми ароматами.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по Whats