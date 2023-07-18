Туры Хургады об истории и архитектуре

Найдено 3 тура в категории «История и архитектура» в Хургаде, цены от $59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
Расписание: Среда в 01:00
от $182 за человека
Экскурсия в Каир на автобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Экскурсия в Каир на автобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $59 за человека
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
Расписание: Вторник, Среда, Суббота в 01:00
от $70 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    18 июля 2023
    Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
    Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в сопровождении гида и водителя. В целом интерес к древней истории удовлетворен, утомительна только дорога.
    Все ездят на один день в Каир, так что в Александрию пришлось ехать в одиночку в

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «История и архитектура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Каир и Александрия на автобусе (2 дня)
  2. Экскурсия в Каир на автобусе
  3. Супер-тур в Каир на автобусе (без шопинга)
Сколько стоит тур в Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 тура от 59 до 182. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
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