VIP Эль Гуна

Увлекательная поездка в закрытый город Эль Гуна - «египетскую Венецию». Сюда не впускают египтян (за исключением обслуживающего персонала). Город построен египетским миллионером для зажиточных европейцев и египетской «знати». Один из интересных фактов: жилье здесь не продается, его можно лишь арендовать максимум на 50 лет. Здесь есть вилла у Анджелины Джоли, а Билл Гейтс приплывает сюда на своей яхте.

Мы приглашаем вас окунуться в «другой» Египет, приехав сюда вы забудете, в какой стране находитесь.

Эль Гуна (в переводе «морская звезда») находится в 25 км. от Хургада. Дорога от отеля займет от 25 до 60 мин (в зависимости от удаленности отеля), это время не пройдет даром - по дороге гид расскажет вам историю города.

DowntownПрибываем мы в Downtown (старый город), отсюда начнется наша прогулка по центральной части Эль Гуны. Далее на лодке отправимся на водную прогулку по каналам города, полюбуемся виллами знаменитостей и интересными отелями.

Смотровая площадкаЗатем поднимемся на смотровую площадку на гольф-полях, откуда открывается захватывающий дух вид на весь город.

Cinema plazaПотом отправимся на площадку Cinema Plaza - одно из самых главных мест города, где проходят все основные городские мероприятия: выставки и ярмарки, театральные постановки и кинофестивали с участием мировых знаменитостей.

Набережная Эль ГуныЗавершается наш увлекательный экскурс прогулкой на набережной Эль Гуны - Marina - так же визитная карточка города, где сконцентрированы кафе и ресторанчики на любой вкус, вид из которых открывается на владения проживающих здесь яхтсменов. День, проведеный здесь, оставит за собой неизгладимые впечатления.

Важная информация:

Возьмите с собой питьевую воду, солнечные очки, головной убор, удобную обувь.

Обязательно паспорт или фото паспорта, иначе вас не пустят в город!