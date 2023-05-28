Пешеходная экскурсия в Эль-Гуну: узнайте историю города от русскоговорящего гида
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Что вас ожидает:
- Downtown
- Центральная часть города
- Каналы Эль Гуны
- Смотровая площадка
- Набережная Марина
- Синема плаза
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
VIP Эль Гуна
Увлекательная поездка в закрытый город Эль Гуна - «египетскую Венецию». Сюда не впускают египтян (за исключением обслуживающего персонала). Город построен египетским миллионером для зажиточных европейцев и египетской «знати». Один из интересных фактов: жилье здесь не продается, его можно лишь арендовать максимум на 50 лет. Здесь есть вилла у Анджелины Джоли, а Билл Гейтс приплывает сюда на своей яхте.
Мы приглашаем вас окунуться в «другой» Египет, приехав сюда вы забудете, в какой стране находитесь.
Эль Гуна (в переводе «морская звезда») находится в 25 км. от Хургада. Дорога от отеля займет от 25 до 60 мин (в зависимости от удаленности отеля), это время не пройдет даром - по дороге гид расскажет вам историю города.
DowntownПрибываем мы в Downtown (старый город), отсюда начнется наша прогулка по центральной части Эль Гуны. Далее на лодке отправимся на водную прогулку по каналам города, полюбуемся виллами знаменитостей и интересными отелями.
Смотровая площадкаЗатем поднимемся на смотровую площадку на гольф-полях, откуда открывается захватывающий дух вид на весь город.
Cinema plazaПотом отправимся на площадку Cinema Plaza - одно из самых главных мест города, где проходят все основные городские мероприятия: выставки и ярмарки, театральные постановки и кинофестивали с участием мировых знаменитостей.
Набережная Эль ГуныЗавершается наш увлекательный экскурс прогулкой на набережной Эль Гуны - Marina - так же визитная карточка города, где сконцентрированы кафе и ресторанчики на любой вкус, вид из которых открывается на владения проживающих здесь яхтсменов. День, проведеный здесь, оставит за собой неизгладимые впечатления.
Важная информация:
Возьмите с собой питьевую воду, солнечные очки, головной убор, удобную обувь.
Обязательно паспорт или фото паспорта, иначе вас не пустят в город!
Четверг 13:00 Воскресенье 13:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Прогулка не гондоле
- Вход на смотровую площадку
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг 13:00 Воскресенье 13:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой питьевую воду
- Солнечные очки
- Головной убор
- Удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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