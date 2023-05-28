VIP Эль-Гуна: «Морская звезда»

Пешеходная экскурсия в Эль-Гуну: узнайте историю города от русскоговорящего гида

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
VIP Эль-Гуна: «Морская звезда»
VIP Эль-Гуна: «Морская звезда»
VIP Эль-Гуна: «Морская звезда»
VIP Эль-Гуна: «Морская звезда»
VIP Эль-Гуна: «Морская звезда»
VIP Эль-Гуна: «Морская звезда»
VIP Эль-Гуна: «Морская звезда»
Ближайшие даты:
28
мая
1
июн
4
июн
8
июн
11
июн
15
июн
18
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Downtown
  • Центральная часть города
  • Каналы Эль Гуны
  • Смотровая площадка
  • Набережная Марина
  • Синема плаза
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

VIP Эль Гуна

Увлекательная поездка в закрытый город Эль Гуна - «египетскую Венецию». Сюда не впускают египтян (за исключением обслуживающего персонала). Город построен египетским миллионером для зажиточных европейцев и египетской «знати». Один из интересных фактов: жилье здесь не продается, его можно лишь арендовать максимум на 50 лет. Здесь есть вилла у Анджелины Джоли, а Билл Гейтс приплывает сюда на своей яхте.
Мы приглашаем вас окунуться в «другой» Египет, приехав сюда вы забудете, в какой стране находитесь.
Эль Гуна (в переводе «морская звезда») находится в 25 км. от Хургада. Дорога от отеля займет от 25 до 60 мин (в зависимости от удаленности отеля), это время не пройдет даром - по дороге гид расскажет вам историю города.
DowntownПрибываем мы в Downtown (старый город), отсюда начнется наша прогулка по центральной части Эль Гуны. Далее на лодке отправимся на водную прогулку по каналам города, полюбуемся виллами знаменитостей и интересными отелями.
Смотровая площадкаЗатем поднимемся на смотровую площадку на гольф-полях, откуда открывается захватывающий дух вид на весь город.
Cinema plazaПотом отправимся на площадку Cinema Plaza - одно из самых главных мест города, где проходят все основные городские мероприятия: выставки и ярмарки, театральные постановки и кинофестивали с участием мировых знаменитостей.
Набережная Эль ГуныЗавершается наш увлекательный экскурс прогулкой на набережной Эль Гуны - Marina - так же визитная карточка города, где сконцентрированы кафе и ресторанчики на любой вкус, вид из которых открывается на владения проживающих здесь яхтсменов. День, проведеный здесь, оставит за собой неизгладимые впечатления.

Важная информация:

Возьмите с собой питьевую воду, солнечные очки, головной убор, удобную обувь.
Обязательно паспорт или фото паспорта, иначе вас не пустят в город!

Четверг 13:00 Воскресенье 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Прогулка не гондоле
  • Вход на смотровую площадку
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг 13:00 Воскресенье 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой питьевую воду
  • Солнечные очки
  • Головной убор
  • Удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Групповые
Пешеходные
На автобусе
Выездные
На весь день
Эль-Гуна
VIP-туры

Похожие туры из Хургады

Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая
7 часов
3 отзыва
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Отправиться на остров, который меняет цвет на закате, и насладиться веселым пляжным отдыхом
у вашего отеля в центре города
Завтра
28 мая
29 мая
30 мая
20 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Эль-Гуна - египетская Венеция
Понырять с маской, полюбоваться рифом через окно батискафа и проплыть по каналам города
у вашего отеля
Завтра
28 мая
29 мая
30 мая
55 за человека
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Индивидуальное морское путешествие из Хургады с рыбалкой, снорклингом и остановками на островах
у вашего отеля
29 мая
30 мая
31 мая
1 июня
600 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Хургаде
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ