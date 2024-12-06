Эль-Гуна, известная как египетская Венеция, привлекает туристов своими каналами и восточной архитектурой. На экскурсии гости поднимутся на башню для обзора курорта и Красного моря, совершат водную прогулку на катере по лагуне и прогуляются по центральным улицам города. В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле. Это уникальная возможность узнать о традициях Египта и насладиться видами роскошных яхт на набережной

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Описание экскурсии

Башня Эль-Гуны. С самой высокой башни города вы полюбуетесь панорамным видом на курорт и Красное море, а ещё сделаете колоритные фото на память.

Водная прогулка. На скоростном катере прокатитесь по лагуне и взглянете на город с моря.

Центр Эль-Гуны. Прогуляетесь по оживлённым зелёным улочкам под рассказы гида об основании курорта, а также о традициях и обычаях Египта. Побываете на живописной набережной с роскошными яхтами.

Организационные детали