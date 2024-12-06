Экскурсия из Хургады в Эль-Гуну

Погрузитесь в атмосферу Эль-Гуны: башня, катер и прогулка по центру. Услуги гида и трансфер включены. Незабываемые виды и колоритные фото ждут вас
Эль-Гуна, известная как египетская Венеция, привлекает туристов своими каналами и восточной архитектурой.

На экскурсии гости поднимутся на башню для обзора курорта и Красного моря, совершат водную прогулку на катере по лагуне и прогуляются по центральным улицам города. В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле.

Это уникальная возможность узнать о традициях Египта и насладиться видами роскошных яхт на набережной
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🚤 Прогулка на катере
  • 🏰 Виды с башни
  • 🏙️ Оживлённые улицы
  • 🌅 Панорамы Красного моря
Экскурсия из Хургады в Эль-Гуну
Экскурсия из Хургады в Эль-Гуну
Экскурсия из Хургады в Эль-Гуну
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Башня Эль-Гуны
  • Центр Эль-Гуны

Описание экскурсии

Башня Эль-Гуны. С самой высокой башни города вы полюбуетесь панорамным видом на курорт и Красное море, а ещё сделаете колоритные фото на память.

Водная прогулка. На скоростном катере прокатитесь по лагуне и взглянете на город с моря.

Центр Эль-Гуны. Прогуляетесь по оживлённым зелёным улочкам под рассказы гида об основании курорта, а также о традициях и обычаях Египта. Побываете на живописной набережной с роскошными яхтами.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, прогулка на катере и трансфер на автомобиле Toyota Corolla или BYD
  • Можем забрать из Сахл-Хашиша или Макади — дополнительно 10$ за трансфер, а также из Сафаги или Сома-Бей — дополнительно 15$ за трансфер
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елизавета
6 дек 2024
Отличный вариант для тех кто не любит экскурсии с потоком туристов и спешкой. Нас было двое, спокойно и не спеша гуляли по Эль-гуне, наслаждались красотой, катались пол часа по каналам на моторной лодке, затем гуляли самостоятельно по набережной, смотрели на закат. Забрали вовремя, сам водитель - гид водит авто размеренно, чувствуешь себя в безопасности. Большое спасибо Ахмеду:)

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