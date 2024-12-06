Эль-Гуна, известная как египетская Венеция, привлекает туристов своими каналами и восточной архитектурой.
На экскурсии гости поднимутся на башню для обзора курорта и Красного моря, совершат водную прогулку на катере по лагуне и прогуляются по центральным улицам города. В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле.
Это уникальная возможность узнать о традициях Египта и насладиться видами роскошных яхт на набережной
На экскурсии гости поднимутся на башню для обзора курорта и Красного моря, совершат водную прогулку на катере по лагуне и прогуляются по центральным улицам города. В стоимость включены услуги гида и трансфер на автомобиле.
Это уникальная возможность узнать о традициях Египта и насладиться видами роскошных яхт на набережной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🚤 Прогулка на катере
- 🏰 Виды с башни
- 🏙️ Оживлённые улицы
- 🌅 Панорамы Красного моря
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Башня Эль-Гуны
- Центр Эль-Гуны
Описание экскурсии
Башня Эль-Гуны. С самой высокой башни города вы полюбуетесь панорамным видом на курорт и Красное море, а ещё сделаете колоритные фото на память.
Водная прогулка. На скоростном катере прокатитесь по лагуне и взглянете на город с моря.
Центр Эль-Гуны. Прогуляетесь по оживлённым зелёным улочкам под рассказы гида об основании курорта, а также о традициях и обычаях Египта. Побываете на живописной набережной с роскошными яхтами.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, прогулка на катере и трансфер на автомобиле Toyota Corolla или BYD
- Можем забрать из Сахл-Хашиша или Макади — дополнительно 10$ за трансфер, а также из Сафаги или Сома-Бей — дополнительно 15$ за трансфер
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 19 туристов
Всем привет! Мы — команда профессионалов с многолетним опытом на туристическом рынке. Работаем по всему Египту. Верим, что успех неразрывно связан с хорошей репутацией, и уверены, что оправдаем все ваши ожидания.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елизавета
6 дек 2024
Отличный вариант для тех кто не любит экскурсии с потоком туристов и спешкой. Нас было двое, спокойно и не спеша гуляли по Эль-гуне, наслаждались красотой, катались пол часа по каналам на моторной лодке, затем гуляли самостоятельно по набережной, смотрели на закат. Забрали вовремя, сам водитель - гид водит авто размеренно, чувствуешь себя в безопасности. Большое спасибо Ахмеду:)
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