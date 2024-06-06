Экскурсии на автобусе в Хургаде

Найдено 33 экскурсии в категории «На автобусе» в Хургаде, цены от €17, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
53 за человека
Шарм-эль-Нага: коралловый рай
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
1 отзыв
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
70 за человека
Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
16 часов
37 отзывов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
«Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
18 часов
63 отзыва
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
19 часов
4 отзыва
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
Начало: В отеле
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$75 за человека
Полный релакс: хамам и джакузи с массажем в Хургаде
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
45 отзывов
Экскурсия в Хургаде: Хамам, Джакузи и Массаж для Непревзойденного Релакса
Погрузитесь в мир расслабления и уюта с нашей эксклюзивной экскурсией. Отдых в хамаме, джакузи и массаж ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $17 за человека
Дискавери сафари утром из Хургады
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
10 отзывов
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
4 отзыва
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$60 за человека
Каир - город тысячи минаретов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
21 час
14 отзывов
Каир - город тысячи минаретов: Пирамиды, Музей, Крепость
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Каиру, где история Древнего Египта оживает перед вашими глазами
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно с в любое время суток
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
$313 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
9 отзывов
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Начало: Ваш отель
10 июня в 04:30
12 июня в 04:00
от $55 за человека
Египетский музей и великие Пирамиды Каира
🚌 На автобусе
Групповая
19 часов
126 отзывов
Путешествие по Каиру: Египетский музей и Пирамиды - впечатления на всю жизнь
Погрузитесь в мир древних фараонов и сфинксов, посетив Египетский музей и великие Пирамиды. Ждем вас на экскурсии, полной открытий
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
от $40 за человека
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
69 отзывов
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Начало: По договоренности
Расписание: (время 4:30-21:30)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$75 за человека
Морская прогулка на Райский остров Paradise
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
37 отзывов
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $21 за человека
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $155 за всё до 3 чел.
Поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
64 отзыва
Поездка в Каир из Хургады: малая группа, пирамиды, музей, Сфинкс
Откройте для себя древние чудеса Каира: пирамиды, сокровища Тутанхамона и величественный Сфинкс в комфортной мини-группе
Начало: По договоренности
Расписание: (время 1:30-22:00)
Завтра в 01:30
10 июня в 01:30
$75 за человека
Луксор «стандарт» из Хургады
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор из Хургады: величие древних памятников
Откройте величие древнего Египта с экскурсией в Луксор. Уникальные храмы и статуи богов ожидают вас
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$48 за человека
Золотой Луксор с Долиной царей
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
140 отзывов
Золотой Луксор и Долина царей: путешествие сквозь века из Хургады
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по древнему Луксору, где каждый камень рассказывает историю. Почувствуйте дух великих фараонов и величие их царств
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$55 за человека
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Начало: Хургада, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека
Луксор и Долина Цариц из Хургады
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
1 отзыв
Луксор и Долина Цариц из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$58 за человека
Морская прогулка на Оранжевый остров
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Морская прогулка на Оранжевый остров
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$19 за человека
Аквапарк Джунгли в Хургаде
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за человека
Элит-тур (сафари + массаж)
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Новый Луксор | сплав по Нилу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
Новый Луксор | сплав по Нилу
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник, четверг с 5:00 до 22:00
10 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$58 за человека
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Хургада: турецкая баня и массаж всего тела с транспортом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Хургада: турецкая баня и массаж всего тела с транспортом
Начало: Гостевой отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
Исследуйте сокровища Луксора
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
12 часов
Исследуйте сокровища Луксора
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
85$77 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась нашему 8-летнему сыну, и
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    он очень много фактов запомнил! Знакомство с уникальными достопримечательностями древнего Египта началось в 1:15, когда за нами приехал новый комфортабельный микрик Тойота. Двое ребят водителей усадили нас в салон, и поездка началась… Мы все тут же уснули, и проснулись уже подъезжая к Каиру, в районе 8:00. Заказанный завтрак в отеле нам совсем не понадобился, только вечером мы подумали, что нужно было его отдать нищим, а не выбрасывать( Шаркави рассказал нам о периодах истории Египта, о фараонах, иных правителях: греческих, римских, османских. Знакомство с Каиром мы начали с получасовой прогулки по Нилу (40$). Впечатлил крайне экзотический «причал» у подножья дорогого отеля - с козами, спящими людьми, мусором… Следующей остановкой был Египетский музей. Шаркави рассказал, что построено новое здание - в Гизе, куда скоро переедет вся коллекция. Конечно, экспозиция впечатляет - и количеством экспонатов, и их состоянием! Великие тайны величайшей цивилизации! Далее мы отправились на обед. Заведению однозначный дизлайк(Мы ели под пристальными взглядами пятерых официантов(За напитки попытались неправильно дать сдачу. В туалете на матрасе расположилась барышня, смотрящая кино в телефоне. Шок. После обеда отправились в Гизу. Мы практически только с нескольких точек сфотографировались на фоне пирамид и сфинкса, и уехали. Почему-то внутрь пирамиды Хеопса нас не повели, к сфинксу тоже не подходили. И в районе 13 мы уже тронулись в обратный путь, к 18 были в отеле. Видимо, цитадель у нас автоматически заменилась на прогулку по Нилу… В целом, осталось впечатление недосмотренности. Наверное, имеет смысл ехать на экскурсию зимой, чтобы не было такой жары. Также из минусов - водители очень просили их отблагодарить чаевыми. Увы, мелких денег уже не было, поэтому ситуация была какая-то неловкая. Итак, спасибо за четкую организацию, действительно комфортный трансфер и отличную экскурсию. Но ресторан рекомендуем поменять)

    Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
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    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного
  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
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    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Дискавери сафари утром из Хургады
    Здравствуйте,в последний момент вспомнили про ваш сайт,когда собирались брать экскурсию Нам очень понравилось 😻 Утреняя Сафари👍советуем Благодарим 🙏🏼
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
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    Египта, предлагал пофотографировать, помогал во всех вопросах, запасся холодной водой, что оказалось очень важно. В конце угостил всех мороженым. Экскурсия прошла в теплой душевной обстановке. Организатор Амжад, отвечает быстро, все объясняет, предоплату никто не требует, можно оплатить уже по факту. Советую…

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
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    в Египет! Ведь мечты должны сбываться! Забронировали экскурсию за месяц, на протяжение всего времени Мухамед был со мной на связи и периодически запрашивал необходимую информацию и постоянно делал напоминания, что взять с собой! Вечером прислал контакт Экскурсовода! Замечу что трансфер был минута в минуту! Такая пунктуальность и четкость сразу расположила:) Наш экскурсовод Адель идеально подобрал маршрут и дочь была увлечена рассказом! А увлечь без 2 дней шестилетку это очень непросто! Отдельная благодарность за все подсказки и исполнение пожеланий! Нам очень понравилось!

    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
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    экскурсии было 7 человек, 1 экскурсовод и 2 водителя). Огромное спасибо организаторам за то, что была предоставлена вода (бесплатно), она пригодилась и ещё как! Логистика была хорошо спланирована. Не знаю, как оценить то, что мы туда и обратно приехали быстрее, тех, что на больших (от тур операторов) автобусах, но скорость мы развивали до 160 км/ч! Порой было страшно. Экскурсовод совершенно не понравился, рассказывались общие факты на сносном русском, НО через каждое слово «ээээ, ребята» так резало слух, что приводило в бешенство. На самих достопримечательностях заглядывались на другие группы, так как там гид рассказывает что-то реально интересное, а мы просто ходим и смотрим на непонятные нам вещи. Заезды в магазинчики не напрягали, а давали время на передохнуть под кондиционерами. В экскурсию включена прогулка по Нилу, но по факту она осуществляется при условии, что ты купил билет на банановый остров, на котором не на что смотреть. Купили там чай! Просто отврат! 1000 рублей за пыль и ароматизатор! Но все минусы как-то забываются от той красоты и величия, которое ты видишь! В следующий раз мы бы поехали от турфирмы (FUN&SUN), потому что другие наши экскурсии были от них, и там нам всё понравилось (очень важно, чтобы экскурсовод был русскоговорящим - русским носителем основным, а не выученным)

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Всё отлично
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все прекрасно рассказывал и показывал. Прекрасные впечатления после отпуска!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Из Хургады - в древний и многоликий Каир
  2. Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
  3. Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
  4. Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
  5. Шарм-эль-Нага: коралловый рай
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "На автобусе" можно забронировать 33 экскурсии от 17 до 313 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 931 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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