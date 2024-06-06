1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352€247 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348€244 за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
Групповая
13 часов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
€53 за человека
Групповая
5 часов
Шарм-эль-Нага в Хургаде: уникальный коралловый заповедник
Погрузитесь в чарующий мир кораллов и тропических рыб Шарм-эль-Нага. Идеальное место для любителей моря и солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€45 за человека
Групповая
13 часов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
€72 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
€65 за человека
Групповая
12 часов
Путешествие в бухту Абу Дабаб: кораллы и черепахи
Посетите бухту Абу Дабаб: насладитесь купанием, наблюдением за черепахами и кораллами. В стоимость включены трансфер, обед и снаряжение для снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€70 за человека
Мини-группа
16 часов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
Мини-группа
18 часов
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Мини-группа
19 часов
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
Начало: В отеле
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$75 за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в Хургаде: Хамам, Джакузи и Массаж для Непревзойденного Релакса
Погрузитесь в мир расслабления и уюта с нашей эксклюзивной экскурсией. Отдых в хамаме, джакузи и массаж ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Выезд из отеля: в подходящее время вам с 10:00 до 16:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $17 за человека
Групповая
4 часа
Дискавери сафари утром из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Групповая
18 часов
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$60 за человека
Индивидуальная
21 час
Каир - город тысячи минаретов: Пирамиды, Музей, Крепость
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Каиру, где история Древнего Египта оживает перед вашими глазами
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно с в любое время суток
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
$313 за всё до 2 чел.
Групповая
18 часов
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Начало: Ваш отель
10 июня в 04:30
12 июня в 04:00
от $55 за человека
Групповая
19 часов
Путешествие по Каиру: Египетский музей и Пирамиды - впечатления на всю жизнь
Погрузитесь в мир древних фараонов и сфинксов, посетив Египетский музей и великие Пирамиды. Ждем вас на экскурсии, полной открытий
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
от $40 за человека
Мини-группа
16 часов
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Начало: По договоренности
Расписание: (время 4:30-21:30)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$75 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на Райский остров Paradise с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день на Райском острове, наслаждаясь солнцем, морем и подводным миром Красного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $21 за человека
Индивидуальная
10 часов
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $155 за всё до 3 чел.
Мини-группа
20 часов
Поездка в Каир из Хургады: малая группа, пирамиды, музей, Сфинкс
Откройте для себя древние чудеса Каира: пирамиды, сокровища Тутанхамона и величественный Сфинкс в комфортной мини-группе
Начало: По договоренности
Расписание: (время 1:30-22:00)
Завтра в 01:30
10 июня в 01:30
$75 за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия в Луксор из Хургады: величие древних памятников
Откройте величие древнего Египта с экскурсией в Луксор. Уникальные храмы и статуи богов ожидают вас
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$48 за человека
Групповая
16 часов
Золотой Луксор и Долина царей: путешествие сквозь века из Хургады
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по древнему Луксору, где каждый камень рассказывает историю. Почувствуйте дух великих фараонов и величие их царств
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$55 за человека
Групповая
8 часов
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
Начало: Хургада, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека
Групповая
18 часов
Луксор и Долина Цариц из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$58 за человека
Групповая
8 часов
Морская прогулка на Оранжевый остров
Начало: Начало экскурсии у входа в ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$19 за человека
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за человека
Групповая
4 часа
Элит-тур (сафари + массаж)
Начало: Мы вас собираем из отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$32 за человека
Групповая
18 часов
Новый Луксор | сплав по Нилу
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник, четверг с 5:00 до 22:00
10 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$58 за человека
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хургада: турецкая баня и массаж всего тела с транспортом
Начало: Гостевой отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Групповая
12 часов
Исследуйте сокровища Луксора
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
85$77 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Прежде всего хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Шаркави! Особенно за то, что экскурсия очень понравилась нашему 8-летнему сыну, и
- ЕЕлена4 июня 2024Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
- ЮЮлия3 июня 2024Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
- ААнтон30 мая 2024Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
- ЛЛилия30 мая 2024Здравствуйте,в последний момент вспомнили про ваш сайт,когда собирались брать экскурсию Нам очень понравилось 😻 Утреняя Сафари👍советуем Благодарим 🙏🏼
- ЕЕкатерина30 мая 2024Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
- ООльга29 мая 2024Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
- ЕЕкатерина28 мая 2024Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
- ЕЕлена27 мая 2024Всё отлично
- ТТатьяна19 мая 2024Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все прекрасно рассказывал и показывал. Прекрасные впечатления после отпуска!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На автобусе»
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