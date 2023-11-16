Отправиться в «Египетскую Венецию», чтобы прокатиться по каналам и поплавать с маской среди кораллов
Эль-Гуна — рукотворное чудо на побережье Красного моря севернее Хургады. Её называют «Египетской Венецией» — вы увидите сходство, проплыв по местным каналам на лодочке. Также вы сможете заняться снорклингом, прокатиться на батискафе с прозрачным дном и надувном банане. Чтобы силы не покинули вас, мы предложим вам сытный обед с морепродуктами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Снорклинг на коралловых рифах
- Батискаф — лодка с прозрачным дном
- Прогулка на лодочке по каналам Эль-Гуны
- Катание на банане и таблетке
- Обед с морепродуктами
Организационные детали
Примерное время путешествия: с 9:00 до 16:00 + время на трансфер. Точное время выезда уточняется вечером накануне поездки, зависит от расположения отеля.
Что входит в стоимость:
- Трансфер из отелей Хургады (для отелей из отдалённых районов — Макади, Сахль-Хашиш — есть доплата за трансфер)
- Аренда снаряжения для снорклинга
- Сопровождение от русскоговорящего гида
- Обед и безалкогольные напитки
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Хургаде
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицезированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!
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Групповые
Водные развлечения
Подводное плавание
Животные
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Эль-Гуна
Сноркелинг
batiskaf
Активности
По рекам и каналам
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