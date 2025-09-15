Саид проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Трансфер. Мы заберем вас из отеля и доставим к причалу, откуда отправится наш кораблик.

Морская прогулка 👣 и остановки для снорклинга. По пути к острову вы насладитесь безоблачным небом и плеском волн, и, конечно, поплаваете с маской и исследуете яркие коралловые рифы.

Пляжный 🏖️ отдых и обед. На Оранжевом острове 🏝️ у вас будет достаточно времени, чтобы искупаться, покататься на банане или таблетке, понежиться под тенью бунгало. Также вы сможете вкусно пообедаеть и устроить романтическую фотосессию 📷 среди лазурных волн.

Организационные детали

Как проходит круиз

Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а водная прогулка 👣 и пляжный 🏖️ отдых

С вами будет русскоговорящий сопровождающий

Что входит в стоимость

Трансфер от отеля и на кораблике

Обед, включая безалкогольные напитки

Катание на банане и таблетке

Снаряжение для снорклинга

Дополнительные расходы