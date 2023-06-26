Саид проводит ещё 2 экскурсии

В группе до 30 человек вы совершите морскую прогулку по волнам Красного моря. Займетесь снорклингом среди впечатляющих коралловых рифов, позагораете на пляже с ярким песком и сделаете потрясающие снимки на память о поездке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер. Мы заберем вас из отеля и доставим к причалу, откуда отправится наш кораблик.

Морская прогулка и остановки для снорклинга. По пути к острову вы насладитесь безоблачным небом и плеском волн, и, конечно, поплаваете с маской и исследуете яркие коралловые рифы.

Пляжный отдых и обед. На Оранжевом острове у вас будет достаточно времени, чтобы искупаться, покататься на банане или таблетке, понежиться под тенью бунгало. Также вы сможете вкусно пообедаеть и устроить романтическую фотосессию среди лазурных волн.

Организационные детали

Как проходит круиз

Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка и пляжный отдых

С вами будет русскоговорящий сопровождающий

Что входит в стоимость

Трансфер от отеля и на кораблике

Обед, включая безалкогольные напитки

Снаряжение для снорклинга

Дополнительные расходы