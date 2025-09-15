Саид проводит ещё 2 экскурсии

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Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж

Отправиться на остров, который меняет цвет на закате, и насладиться веселым пляжным отдыхом

Саид
Саид – экскурсионное агентство из Хургады
В группе до 30 человек вы совершите морскую прогулку 👣 по волнам Красного моря 🌊.

Займетесь снорклингом среди впечатляющих коралловых рифов, позагораете на пляже с ярким песком и сделаете инстаграмные снимки на память о поездке.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €35 за человека

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Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж

Что вас ожидает

Трансфер. Мы заберем вас из отеля и доставим к причалу, откуда отправится наш кораблик.

Морская прогулка 👣 и остановки для снорклинга. По пути к острову вы насладитесь безоблачным небом и плеском волн, и, конечно, поплаваете с маской и исследуете яркие коралловые рифы.

Пляжный 🏖️ отдых и обед. На Оранжевом острове 🏝️ у вас будет достаточно времени, чтобы искупаться, покататься на банане или таблетке, понежиться под тенью бунгало. Также вы сможете вкусно пообедаеть и устроить романтическую фотосессию 📷 среди лазурных волн.

Организационные детали

Как проходит круиз

  • Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а водная прогулка 👣 и пляжный 🏖️ отдых
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий

Что входит в стоимость

  • Трансфер от отеля и на кораблике
  • Обед, включая безалкогольные напитки
  • Катание на банане и таблетке
  • Снаряжение для снорклинга

Дополнительные расходы

  • Доплата 5€ за человека за трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш
  • Фото- и видео-съемка (по желанию). Об этих услугах и получении материалов путешественники договариваются самостоятельно на месте.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Саид
Саид
Меня завут Саид и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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