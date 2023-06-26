Саид проводит ещё 2 экскурсии

В группе до 30 человек вы совершите морскую прогулку по волнам Красного моря.
Займетесь снорклингом среди впечатляющих коралловых рифов, позагораете на пляже с ярким песком и сделаете потрясающие снимки на память о поездке.
Займетесь снорклингом среди впечатляющих коралловых рифов, позагораете на пляже с ярким песком и сделаете потрясающие снимки на память о поездке.
Описание экскурсии
Трансфер. Мы заберем вас из отеля и доставим к причалу, откуда отправится наш кораблик.
Морская прогулка и остановки для снорклинга. По пути к острову вы насладитесь безоблачным небом и плеском волн, и, конечно, поплаваете с маской и исследуете яркие коралловые рифы.
Пляжный отдых и обед. На Оранжевом острове у вас будет достаточно времени, чтобы искупаться, покататься на банане или таблетке, понежиться под тенью бунгало. Также вы сможете вкусно пообедаеть и устроить романтическую фотосессию среди лазурных волн.
Организационные детали
Как проходит круиз
- Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка и пляжный отдых
- С вами будет русскоговорящий сопровождающий
Что входит в стоимость
- Трансфер от отеля и на кораблике
- Обед, включая безалкогольные напитки
- Снаряжение для снорклинга
Дополнительные расходы
- При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
- Фото- и видео-съемка (по желанию). Об этих услугах и получении материалов путешественники договариваются самостоятельно на месте.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Дети от 5 до 10 лет
|$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
На острове время хватило на всё, и накупаться и нафотаться. Напитков не жалели, обед тоже замечательный (шведский стол), все наелись, всё вкусно.
Затем снорклинг и катание на таблетке. Впечатлений море. Дети в восторге.
Большая благодарность от всей семьи!
На острове время хватило на всё, и накупаться и нафотаться. Напитков не жалели, обед тоже замечательный (шведский стол), все наелись, всё вкусно.
Затем снорклинг и катание на таблетке. Впечатлений море. Дети в восторге.
Большая благодарность от всей семьи!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
О
Классная и объемная экскурсия. Отличные остановки у подводных рифов. Вкусный обед, масса ярких впечатлений. Не забывайте говорить фотографу, чтобы он вас снимал. Фотографируют и на корабле, и на суше, и под водой. Стоит это 15 долларов, но это того стоит. Спасибо команде, что с нами была и весельчаку Ману отдельное СПАСИБО!
Вам был полезен этот отзыв?
Трансфер от отеля вовремя.
Ожидание на лодке до момента отправления около часа, ждали пока всех найдут и довезут.
Группа большая, многонациональная.
Инструктор с очень сложно воспринимаемым русским языком.
Катание на ватрушке и банане неопасное
Ожидание на лодке до момента отправления около часа, ждали пока всех найдут и довезут.
Группа большая, многонациональная.
Инструктор с очень сложно воспринимаемым русским языком.
Катание на ватрушке и банане неопасное
Саид
Ответ организатора:
Здравстввуйте, очень жаль что вы были разочарованы, но наша компания не имеет ни какого отношения к фотографу работаюшенму на экскурсии. Если турист не хочет покупать фото его ни кто заставить это сделать не может
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Максимально дружественная команда, во время всей прогулки с нами был русскоговорящий гид. Куча положительных эмоций и просто 100500 крутых фото с OrangeBay, посмотрели кораллы, понежились на Египетских *мальдивах*. Это не экскурсия, а просто морская прогулка.
P.s. с собой берите ведро крема от загара)
P.s. с собой берите ведро крема от загара)
Вам был полезен этот отзыв?
Комфортная прогулка на небольшой яхте с остановками на снорклинг, прогулка с дельфинами, обедом и остановкой на ОранжБэй. В целом очень понравилось, пять баллов за организацию поездки. Из отеля и обратно привёз минивэн, не ждали ни секунды. Спасибо Саиду!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо за морскую прогулку, все было замечательно. Отличный гид на корабле, приятное времяпровождения, даже обед был вкуснейший! Куча красивых фото, эмоций и прекрасного настроения оставляет прогулка на оранжевый пляж. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии на «Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж»
-
14%
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
$48
$56 за человека
Групповая
На яхте - к Оранжевому острову (всё включено)
Путешествие из Хургады с остановками для снорклинга и пляжным отдыхом
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
$18 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Хургады - на остров Магавиш с рыбалкой
Морская прогулка на целый день с отдыхом на острове, снорклингом на рифах и обедом из морепродуктов
Начало: У вашего отеля. Обязательно напишите нам название ...
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
от $357
$475 за всё до 5 чел.
Групповая
Из Хургады на остров Озиреа: снорклинг и пляжный отдых (всё включено)
Познакомиться с подводным миром Красного моря и понежиться на белом песке
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, в воскресенье в 08:00 и 16:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$80 за человека
$35 за человека