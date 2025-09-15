Саид проводит ещё 2 экскурсии

Трансфер. Мы заберем вас из отеля и доставим к причалу, откуда отправится наш кораблик.
Морская прогулка 👣 и остановки для снорклинга. По пути к острову вы насладитесь безоблачным небом и плеском волн, и, конечно, поплаваете с маской и исследуете яркие коралловые рифы.
Пляжный 🏖️ отдых и обед. На Оранжевом острове 🏝️ у вас будет достаточно времени, чтобы искупаться, покататься на банане или таблетке, понежиться под тенью бунгало. Также вы сможете вкусно пообедаеть и устроить романтическую фотосессию 📷 среди лазурных волн.
Организационные детали
Как проходит круиз
Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а водная прогулка 👣 и пляжный 🏖️ отдых
С вами будет русскоговорящий сопровождающий
Что входит в стоимость
Трансфер от отеля и на кораблике
Обед, включая безалкогольные напитки
Катание на банане и таблетке
Снаряжение для снорклинга
Дополнительные расходы
Доплата 5€ за человека за трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш
Фото- и видео-съемка (по желанию). Об этих услугах и получении материалов путешественники договариваются самостоятельно на месте.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится ежедневно в 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.