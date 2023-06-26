Саид проводит ещё 2 экскурсии

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Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж

Отправиться на остров, который меняет цвет на закате, и насладиться веселым пляжным отдыхом
В группе до 30 человек вы совершите морскую прогулку по волнам Красного моря.

Займетесь снорклингом среди впечатляющих коралловых рифов, позагораете на пляже с ярким песком и сделаете потрясающие снимки на память о поездке.
4.5
10 отзывов
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж

Описание экскурсии

Трансфер. Мы заберем вас из отеля и доставим к причалу, откуда отправится наш кораблик.

Морская прогулка и остановки для снорклинга. По пути к острову вы насладитесь безоблачным небом и плеском волн, и, конечно, поплаваете с маской и исследуете яркие коралловые рифы.

Пляжный отдых и обед. На Оранжевом острове у вас будет достаточно времени, чтобы искупаться, покататься на банане или таблетке, понежиться под тенью бунгало. Также вы сможете вкусно пообедаеть и устроить романтическую фотосессию среди лазурных волн.

Организационные детали

Как проходит круиз

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка и пляжный отдых
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий

Что входит в стоимость

  • Трансфер от отеля и на кораблике
  • Обед, включая безалкогольные напитки
  • Снаряжение для снорклинга

Дополнительные расходы

  • При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
  • Фото- и видео-съемка (по желанию). Об этих услугах и получении материалов путешественники договариваются самостоятельно на месте.

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$35
Дети до 4 летБесплатно
Дети от 5 до 10 лет$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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3
2
2
1
Ольга
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
На острове время хватило на всё, и накупаться и нафотаться. Напитков не жалели, обед тоже замечательный (шведский стол), все наелись, всё вкусно.
Затем снорклинг и катание на таблетке. Впечатлений море. Дети в восторге.
Большая благодарность от всей семьи!
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.+2
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
Однозначно всем рекомендую. Замечательная весёлая команда.
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О
Классная и объемная экскурсия. Отличные остановки у подводных рифов. Вкусный обед, масса ярких впечатлений. Не забывайте говорить фотографу, чтобы он вас снимал. Фотографируют и на корабле, и на суше, и под водой. Стоит это 15 долларов, но это того стоит. Спасибо команде, что с нами была и весельчаку Ману отдельное СПАСИБО!
Классная и объемная экскурсия. Отличные остановки у подводных рифов. Вкусный обед, масса ярких впечатлений. Не забывайте
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Анна
Трансфер от отеля вовремя.
Ожидание на лодке до момента отправления около часа, ждали пока всех найдут и довезут.
Группа большая, многонациональная.
Инструктор с очень сложно воспринимаемым русским языком.
Катание на ватрушке и банане неопасное
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и короткое, но детям понравилось.
Остановки на снорлинг обычные, оборудование на лодке уставшее, лучше иметь своё.
Обед обычный для таких прогулок.
Оранжевый пляж вполне инстаграмный.
Но после на лодке у вас будут вымогать деньги за фото, у всех индивидуально. С нас просили 40$, договорились на 30$ и все бы ничего, но фото потом нужно будет выпрашивать и максимум, что мы получили это десяток фотографий репортажной съемки.
Этот момент испортил общее впечатление значительно, потому, что если тебя фотографируют всю прогулку и ты тратишь на это время и платишь деньги, то и результат хочешь тоже получить.
Поэтому не совершайте нашей ошибки и не тратьте время на фотографа, все равно ничего хорошего не выйдет.

Трансфер от отеля вовремя.
Трансфер от отеля вовремя.
Трансфер от отеля вовремя.
Трансфер от отеля вовремя.
Саид
Саид
Ответ организатора:
Здравстввуйте, очень жаль что вы были разочарованы, но наша компания не имеет ни какого отношения к фотографу работаюшенму на экскурсии. Если турист не хочет покупать фото его ни кто заставить это сделать не может
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Е
Максимально дружественная команда, во время всей прогулки с нами был русскоговорящий гид. Куча положительных эмоций и просто 100500 крутых фото с OrangeBay, посмотрели кораллы, понежились на Египетских *мальдивах*. Это не экскурсия, а просто морская прогулка.
P.s. с собой берите ведро крема от загара)
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Альма
Комфортная прогулка на небольшой яхте с остановками на снорклинг, прогулка с дельфинами, обедом и остановкой на ОранжБэй. В целом очень понравилось, пять баллов за организацию поездки. Из отеля и обратно привёз минивэн, не ждали ни секунды. Спасибо Саиду!
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С
Спасибо за морскую прогулку, все было замечательно. Отличный гид на корабле, приятное времяпровождения, даже обед был вкуснейший! Куча красивых фото, эмоций и прекрасного настроения оставляет прогулка на оранжевый пляж. Рекомендую!
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