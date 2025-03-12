Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять тёплые вещи и копию паспорта.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Cleopatra Hotel Luxor 3* или аналогичном.
*Фото гостиницы взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле и обеды во время экскурсий (без напитков). Рекомендуем взять в своём отеле в Хургаде ланч-бокс на утро и воду в дорогу. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Большой комфортабельный автобус с кондиционером и туалетом. Нас сопроводят 2 водителя и охрана.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).
Программа тура по дням
Храмы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы Мемнона
Ранним утром заберём вас от отеля в Хургаде и поедем в Дендеру. Дорога займёт около 4,5 часов. По прибытии посетим храм богини любви и красоты Хатхор, покровительницы женщин и детей.
Доберёмся в Луксор и осмотрим главное древнеегипетское святилище — Карнакский храм. Прокатимся на лодке по Нилу и пообедаем на берегу. Продолжим знакомство с многовековой монументальной архитектурой. Увидим колоссы Мемнона и посетим храм царицы Хатшепсут.
При желании вы можете заказать прогулку на лодке к Банановому острову. Вечером — трансфер в отель, самостоятельный ужин и отдых.
Храмы в Луксоре и Мединет-Абу, Аллея сфинксов, некрополь
Если будет желание, вы можете встретить первые лучи солнца, поднявшись над Луксором на воздушном шаре. После завтрака продолжим погружение в древнюю историю Египта. Посетим Луксорский храм и пройдёмся по Аллее сфинксов.
Пересечём Нил на лодке, пообедаем на берегу и отправимся в Мединет-Абу. По пути можем заехать на алебастровую и парфюмерную фабрики. Нашей главной целью по прибытии будут погребальный храм Рамсеса III и скальные гробницы знати. После экскурсии поедем обратно в Хургаду и поздним вечером доставим вас к отелю.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$155
|Детский
|$90
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак, 2 обеда
- Все трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёт в Хургаду и обратно
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы от/до отдалённых районов (Сахль-Хашиш, Эль-Гуна) - $5 с человека
- Ужин, напитки
- Виза
- Прогулка на лодке к Банановому острову - $10
- Полёт на воздушном шаре
- Стоимость тура для детей младше 12 лет составляет $77