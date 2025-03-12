С собой в поездку необходимо взять тёплые вещи и копию паспорта.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Cleopatra Hotel Luxor 3* или аналогичном.

*Фото гостиницы взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле и обеды во время экскурсий (без напитков). Рекомендуем взять в своём отеле в Хургаде ланч-бокс на утро и воду в дорогу. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Большой комфортабельный автобус с кондиционером и туалетом. Нас сопроводят 2 водителя и охрана.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).