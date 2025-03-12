Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор

Посетить древние храмы и усыпальницы, пройти по Аллее сфинксов и покататься на лодке по Нилу
Приглашаем ненадолго погрузиться в прошлое и исследовать наследие Древнего Египта — одной из величайших мировых цивилизаций, где царили фараоны, почитали десятки богов, возводили монументальные святилища и некрополи, сохранившиеся до наших
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дней.

Для этого мы отправимся в Дендеру и Луксор, в которых рассыпано множество памятников многовековой архитектуры.

Вы посетите Карнакский и Луксорский храмы, рассмотрите колоссы Мемнона и Аллею сфинксов и другие шедевры древнеегипетского зодчества.

А также узнаете биографию женщины-фараона Хатшепсут, познакомитесь с погребальными традициями и прокатитесь на лодке по Нилу.

Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Стать ближе к богам и фараонам: из Хургады в Дендеру и Луксор
Ближайшие даты:
12
мар16
мар19
мар23
мар26
мар30
мар2
апр
Время начала: 04:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять тёплые вещи и копию паспорта.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Cleopatra Hotel Luxor 3* или аналогичном.

*Фото гостиницы взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура включён завтрак в отеле и обеды во время экскурсий (без напитков). Рекомендуем взять в своём отеле в Хургаде ланч-бокс на утро и воду в дорогу. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Большой комфортабельный автобус с кондиционером и туалетом. Нас сопроводят 2 водителя и охрана.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).

Программа тура по дням

1 день

Храмы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы Мемнона

Ранним утром заберём вас от отеля в Хургаде и поедем в Дендеру. Дорога займёт около 4,5 часов. По прибытии посетим храм богини любви и красоты Хатхор, покровительницы женщин и детей.

Доберёмся в Луксор и осмотрим главное древнеегипетское святилище — Карнакский храм. Прокатимся на лодке по Нилу и пообедаем на берегу. Продолжим знакомство с многовековой монументальной архитектурой. Увидим колоссы Мемнона и посетим храм царицы Хатшепсут.

При желании вы можете заказать прогулку на лодке к Банановому острову. Вечером — трансфер в отель, самостоятельный ужин и отдых.

Храмы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы МемнонаХрамы Хатхор и Хатшепсут, Карнакский храм, колоссы Мемнона
2 день

Храмы в Луксоре и Мединет-Абу, Аллея сфинксов, некрополь

Если будет желание, вы можете встретить первые лучи солнца, поднявшись над Луксором на воздушном шаре. После завтрака продолжим погружение в древнюю историю Египта. Посетим Луксорский храм и пройдёмся по Аллее сфинксов.

Пересечём Нил на лодке, пообедаем на берегу и отправимся в Мединет-Абу. По пути можем заехать на алебастровую и парфюмерную фабрики. Нашей главной целью по прибытии будут погребальный храм Рамсеса III и скальные гробницы знати. После экскурсии поедем обратно в Хургаду и поздним вечером доставим вас к отелю.

Храмы в Луксоре и Мединет-Абу, Аллея сфинксов, некропольХрамы в Луксоре и Мединет-Абу, Аллея сфинксов, некропольХрамы в Луксоре и Мединет-Абу, Аллея сфинксов, некропольХрамы в Луксоре и Мединет-Абу, Аллея сфинксов, некропольХрамы в Луксоре и Мединет-Абу, Аллея сфинксов, некропольХрамы в Луксоре и Мединет-Абу, Аллея сфинксов, некропольХрамы в Луксоре и Мединет-Абу, Аллея сфинксов, некрополь

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый$155
Детский$90
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт в Хургаду и обратно
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы от/до отдалённых районов (Сахль-Хашиш, Эль-Гуна) - $5 с человека
  • Ужин, напитки
  • Виза
  • Прогулка на лодке к Банановому острову - $10
  • Полёт на воздушном шаре
  • Стоимость тура для детей младше 12 лет составляет $77
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Хургаде, 4:00 - 5:00
Завершение: Ваш отель в Хургаде, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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