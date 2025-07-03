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Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта

Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Приглашаем увидеть главные достопримечательности Луксора.

Вы посетите Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, который напоминает настоящий город в городе. Выясните, почему колоссы Мемнона поющие, а сам Мемнон не имеет к ним никакого отношения. Побываете в Долине Царей — скалистом ущелье, где находятся гробницы фараонов. А ещё осмотрите храмы Хатшепсут и Мединет-Абу. Тур проведём только для вашей компании.
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Ближайшие даты:
3
июл10
июл15
июл18
июл22
июл26
июл8
авг
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой не забудьте взять солнцезащитный крем, паспорт и наличные деньги.

Проживание. Будем жить в отеле Nile Valley Hotel/Nefertiti/Royal House, 2-местное размещение. В стоимость тура входит 1 номер, если вашей компании потребуются ещё номера — они оплачиваются самостоятельно.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтрак и обед. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Легковая машина или минивэн: Toyota/Hyundai. Весь транспорт с кондиционером. За доплату возможно передвижение на микроавтобусе.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Виза. Ставится по прилёте за доплату.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Карнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвых

Утром заберём вас из Хургады и отправимся в Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем увидим поющие колоссы Мемнона и узнаем, почему статуи так прозвали. Посетим храм Хатшепсут и побываем в Долине мёртвых.

Отвезём вас в отель в Луксоре.

Карнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвыхКарнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвыхКарнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвыхКарнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвыхКарнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвыхКарнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвыхКарнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвыхКарнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвыхКарнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвых
2 день

Храм Мединет-Абу и храм богини любви

После завтрака отправимся на западный берег Нила, к Мединет-Абу — погребальному храму Рамсеса III. Затем осмотрим долину ремесленников в Дейр-эль-Медине и полюбуемся храмом богини любви в Дендере. Затем отвезём вас обратно в Хургаду. Ехать предстоит 4-5 часов.

Храм Мединет-Абу и храм богини любвиХрам Мединет-Абу и храм богини любвиХрам Мединет-Абу и храм богини любвиХрам Мединет-Абу и храм богини любвиХрам Мединет-Абу и храм богини любвиХрам Мединет-Абу и храм богини любви

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$340
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обед (без напитков)
  • Трансферы по программе
  • Услуги водителя и русскоязычного гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Хургады и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дополнительный номер в отеле
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по договорённости
Завершение: Хургада, доставим к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Хургады

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