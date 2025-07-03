Индивидуальный тур из Хургады в Луксор: загадочные храмы и погружение в историю Древнего Египта
Узнать, почему колоссы Мемнона стали поющими, и побывать в Долине Царей
Приглашаем увидеть главные достопримечательности Луксора.
Вы посетите Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, который напоминает настоящий город в городе. Выясните, почему колоссы Мемнона поющие, а сам Мемнон не имеет к ним никакого отношения. Побываете в Долине Царей — скалистом ущелье, где находятся гробницы фараонов. А ещё осмотрите храмы Хатшепсут и Мединет-Абу. Тур проведём только для вашей компании.
С собой не забудьте взять солнцезащитный крем, паспорт и наличные деньги.
Проживание. Будем жить в отеле Nile Valley Hotel/Nefertiti/Royal House, 2-местное размещение. В стоимость тура входит 1 номер, если вашей компании потребуются ещё номера — они оплачиваются самостоятельно.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтрак и обед. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Легковая машина или минивэн: Toyota/Hyundai. Весь транспорт с кондиционером. За доплату возможно передвижение на микроавтобусе.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Виза. Ставится по прилёте за доплату.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Карнакский храм, поющие колоссы и Долина мёртвых
Утром заберём вас из Хургады и отправимся в Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта. Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем увидим поющие колоссы Мемнона и узнаем, почему статуи так прозвали. Посетим храм Хатшепсут и побываем в Долине мёртвых.
Отвезём вас в отель в Луксоре.
2 день
Храм Мединет-Абу и храм богини любви
После завтрака отправимся на западный берег Нила, к Мединет-Абу — погребальному храму Рамсеса III. Затем осмотрим долину ремесленников в Дейр-эль-Медине и полюбуемся храмом богини любви в Дендере. Затем отвезём вас обратно в Хургаду. Ехать предстоит 4-5 часов.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак и обед (без напитков)
Трансферы по программе
Услуги водителя и русскоязычного гида
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Хургады и обратно
Остальное питание
Входные билеты на объекты экскурсий
Дополнительный номер в отеле
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада, заберём вас от вашего отеля, время по договорённости
Завершение: Хургада, доставим к отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 864 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.