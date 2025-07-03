С собой не забудьте взять солнцезащитный крем, паспорт и наличные деньги.

Проживание. Будем жить в отеле Nile Valley Hotel/Nefertiti/Royal House, 2-местное размещение. В стоимость тура входит 1 номер, если вашей компании потребуются ещё номера — они оплачиваются самостоятельно.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтрак и обед. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Легковая машина или минивэн: Toyota/Hyundai. Весь транспорт с кондиционером. За доплату возможно передвижение на микроавтобусе.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Виза. Ставится по прилёте за доплату.

Тур доступен для бронирования в любой день.